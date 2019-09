Porazno: sudac poručuje da sud treba ignorirati

Da je povjerenje u pravosuđe u Hrvatskoj na niskoj razini, poznata je činjenica, no novost je ipak kada se pokaže da istom pravosuđu ne vjeruju ni suci, čak ni oni na istaknutim funkcijama, poput predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića.

Njemu je sud pravomoćno „odrezao“ kaznu od 1000 kuna jer je u siječnju prebrzo vozi bjelovarskom obilaznicom. Prekoračenje brzine pritom nije bilo zanemarivo – Turudić je vozio brže od 130 kilometara na sat na dionici na kojoj je ograničenje postavljeno na 80. No, više od samog prekoračenja brzine zabrinjava odnos koji je ovaj sudac pritom pokazao prema državnim institucijama.

Prema svjedočenju policajca, on je pokušaj policijskog presretača da ga zaustavi i upaljenu svjetlosnu oznaku „Policija – slijedite nas“ jednostavno ignorirao, a zaustavljen je tek iz drugog pokušaja. Odbio je, zatim, ponudu policije da pogleda videosnimku pa mu je uručen prekršajni nalog, no Turudićevo ignoriranje države tu nije prestalo, nego je nastavljeno ignoriranjem suda. Na prekršajni sud u Bjelovaru Turudića su zvali četiri puta, no on se tamo nije pojavio.

Dapače, u tri slučaja uopće nije preuzeo poziv na ročište. Ovaj slučaj nije prvi u kojem se Turudiću sudilo zbog prebrze vožnje. Na virovitičkom Općinskom sudu šef zagrebačkog županijskog suda nedavno je oslobođen optužbe za prebrzu vožnju kroz grad jer je prihvaćeno njegovo obrazloženje da se ne može dokazati tko je upravljao automobilom s obzirom na to da ga voze i drugi članovi obitelji.

Hoće li „obični“ građani povjerovati da bi slično obrazloženje i njima prošlo na sudu u slučajevima kada se na snimci ne može utvrditi tko je stvarno bio za volanom, ostaje vidjeti.

Mnogo je, ipak, poraznija činjenica da je visoki pravosudni dužnosnik u tri navrata izbjegao zaprimiti sudski poziv, a da se u jednom jedinom slučaju kada ga je zaprimio jednostavno nije pojavio na ročištu.

Poruka je to s visoke instance da sudove jednostavno treba ignorirati i nešto što će sasvim sigurno pridonijeti daljnjem padu ugleda sudova i sudaca u očima javnosti.