Optuženici se od suda skrivaju u ludnici, mašu bičem, ne žele odvjetnike

Kolo od sreće uokoli, vrteći se ne pristaje, tko bi gori, eto je doli, a tko doli gori ustaje”, stihovi su iz “Osmana” Ivana Gundulića, koji su aktualni i stoljećima nakon što je taj ep napisan. Jer tih koji su u nekom trenutku bili gori, kao doslovni ili figurativni gospodari života i smrti, da bi onda potom završili doli, prepuna je hrvatska sadašnjica. Ili još konkretnije, takvih su posljednjih godina prepune hrvatske sudnice.

Presijecanje vještačenjem

A da nekadašnji gospodari svega i svačega, kad su suočeni s ozbiljnim optužbama, mahom za gospodarski kriminal, baš i ne znaju funkcionirati bez plašta svoje moći, posljednjih godinu dana zorno pokazuje Ivica Todorić. Nekada najmoćniji čovjek Hrvatske, koji je pod svojom čizmom držao većinu hrvatske ekonomije, a sada silom i odlukom države razvlašteni vlasnik Agrokora, u novonastaloj situaciji ne funkcionira baš najbolje.

Pokazao je to početkom ovog tjedna, kad je u sudnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, na koji su privremeno izmještena suđenja sa zagrebačkog Županijskog suda koji je oštećen u potresu, izveo nadrealni show kakav u hrvatskim sudnicama zasigurno nije viđen godinama. Todorić uporno odbija odvjetnika, iako ga po zakonu mora imati. Optužen je da je s Antom Huljevom, Piruškom Canjugom i švicarskom državljankom Nicole de Rosi, preko računa u Švicarskoj iz Agrokora izvukao 1,2 milijuna eura.

Slučaj je poznat kao tzv. mali Agrokor, a suđenje je Todoriću i njegovim suoptuženicima trebalo početi u ožujku. I tada su počeli problemi. Malo prije tog ročišta, Todorić je svojim izabranim braniteljima Jadranki Sloković i Čedi Prodanoviću otkazao punomoć. Sutkinji Maji Štampar Stipić kazao je da mu ne treba branitelj jer se nema od čega braniti. On optužbe naziva glupostima, a budući da branitelja mora imati, sutkinja mu je postavila braniteljicu po službenoj dužnosti – Liljanu Planinić.

No Todorić, ispostavilo se početkom tjedna kada je suđenje nastavljeno, sa svojom branitelji com ne želi kontaktirati.

– Ne treba mi branitelj. Neću svjedoke. Neću obranu – opetovano je ponavljao u sudnici, dok mu je sutkinja Štampar Stipić, više nego strpljivo pokušavala objasniti, em da se ne može tako ponašati u sudnici, em da branitelja i obranu mora imati. I dok je ona raspravljala s njim, njegova braniteljica samo je kratko kazala da on odbija suradnju, no da će ona, sukladno zakonu i kodeksu odvjetničke etike, poduzeti sve radnje koje smatra da treba. No to joj sigurno neće biti lako jer Todorić ostavlja dojam osobe koja u sudskom postupku ne želi sudjelovati ni na jedan način. U takvoj je situaciji branitelj, izabran ili postavljen po službenoj dužnosti, primoran poštovati odluke stranke, koliko god one iracionalne bile.

Drugim riječima, Todorićeva braniteljica može samo sjediti na raspravi te čekati hoće li se on i kada uključiti u raspravu. Bez njegova odobrenja dokaze ne može predlagati, a budući da je imenovana po službenoj dužnosti, što znači da je plaća država, a ne Todorić, punomoć mu ne može otkazati. Todorićevo ponašanje više je nego iracionalno, a sud to možda u nekom trenutku može presjeći tako da mu odredi vještačenje. Kojim bi se u tom slučaju utvrdilo je li on raspravno sposoban ili ne. Odnosno je li svjestan da stavom kakvog sada ima, zapravo najviše šteti sebi.

Kako sada stvari stoje, i sutkinji Štampar Stipić i odvjetnici Ljiljani Planinić trebat će konjski živci da bi se relativno jednostavan slučaj u kojem treba saslušati tek nekoliko svjedoka, privede kraju. A ako je to pokazatelj kako će se Todorić ponašati u tzv. velikom Agrokoru, u kojem je s više osoba osumnjičen da je tu tvrtku oštetio za 1,1 milijardu kuna, te u kojem istraga, usprkos činjenici da su svi rokovi odavno probijeni, još nije okončana, neće biti lako ni Željku Žganjeru. To je također odvjetnik po službenoj dužnosti kojeg je Todoriću imenovao sud. I dok Todorić svojim ponašanjem odaje dojam osobe koja tvrdoglavo, iz samo njemu znanih razloga, radi na svoju štetu,

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, svjesno je godinama po sudnicama radio šou. Bilo je tu svega i svačega, od prijetnji novinarima po sudskim hodnicima, do vikanja na suce, tužitelje i svjedoke. Eksplozija Mamićeva neprimjerenog ponašanja, po kojem je i inače bio naširoko poznat, događala se tijekom suđenja za izvlačenje novca iz Dinama na Županijskom sudu u Osijeku. Mamić je u tom postupku nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, a prije izricanja kazne pobjegao je u BiH. No tijekom suđenja, sudac ga je u nekoliko navrata upozoravao na ponašanje te ga je čak i nekoliko puta udaljio iz sudnice.

– Hoćete mi se krvi napiti? – vikao je Mamić tužiteljima jer mu se nije svidjelo kako su ispitivali reprezentativca Dejana Lovrena. I on je napravio jedan do tada neviđen presedan, jer je usred sudnice, uz dreku i viku otkazao punomoć svojim dotadašnjim odvjetnicima Jadranki Sloković i Čedi Prodanoviću.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL 09.11.2019., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Zdravko Mamic uziva u setnji Sarajevom. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

‘Materijalizirao ga Sai Baba’

Tome su prethodile Mamićeve upadice vezano za ispitivanje svjedoka, na što je Mamića opetovano upozoravao sudac koji mu je zaprijetio i kažnjavanjem te mu naredio da napusti sudnicu. Njegovi odvjetnici pokušali su ga umiriti, što je njega razjarilo pa se na njih izderao. Uslijedila je kraća prepirka oko neprimjerenosti takvog ponašanja, da bi potom gotovo istovremeno on otkazao punomoć njima i oni njemu.

– Pokupite se, nećete me više ni braniti. Ja otkazujem svoju punomoć odvjetnicima! – vikao je Mamić u sudnici, dok su njegovi odvjetnici napuštali sudnicu. I on je potom tvrdio da će se sam braniti, na što mu je sudac pokušao objasniti da se ne može sam braniti, već mora imati odvjetnika. Ta je situacija, za razliku od Todorićeve, riješena tako što je Mamić sam izabrao nove odvjetnike, Ivana Stanića i Nikolu Mandića, koji su ga potom branili do nepravomoćnog okončanja postupka, a zastupaju ga i u aferi Dinamo 2 u kojoj suđenje još nije počelo.

I dok se Todorić i Mamić ubrajaju u kategoriju moćnika koji su sa svojih visina tresnuli na zemlju, Ante Pavlović svrstava se u kategoriju ljudi čije se ponašanje opisuje kao kontroverzno. Jer taj samoprozvani kiropraktičar javnost je godinama “zabavljao” svojima metodama “liječenja”, zbog čega je višestruko kazneno prijavljivan. A suđenja po tim prijavama ponekad su sličila na pravi cirkus jer je Pavlović pred raznim sudskim vijećima govorio nepovezano, ponekad mahao bičem, a jednom prigodom je čak doslovno iskočio iz ograđenog prostora za svjedoke. I to kako bi sucu nešto objasnio!?

To iskakanje iz prostora za svjedoke srećom je prošlo bez ikakvih posljedica za nazočne u sudnici, a Pavlović je mjesecima kasnije imao potrebu ponovo pokucati na vrata spomenutog suca i to kako bi mu “objasnio” da se materijalizirao zahvaljujući pomoći Sai Babe, ali se i požalio “da ga više nitko ne sluša jer ga je gospodin sudac osudio”. Osim što ponekad izvode šou u sudnici, razni optuženici imaju i razne metode opstruiranja rasprave. Jedan, kojem se godinama na zagrebačkom Županijskom sudu sudi zbog ubojstva, spas od rasprave doslovno je potražio u – ludnici.

Ondje se, naime, sklonio tvrdeći da ima ozbiljnih psihičkih problema zbog kojih se mora dulje liječiti. No dok je sucu tvrdio da je psihički bolestan, istovremeno se prošetavao Zrinjevcem, što je u konačnici rezultiralo i nalozima za njegovim prisilnim dovođenjem na sud. I on je rasprave pokušavao odgoditi otkazivanjima punomoći svojim odvjetnicima te, isto kao Todorić, s odvjetnikom postavljenim po službenoj dužnosti nije htio razgovarati.

A da je bolest, stvarna ili izmišljena, najjači adut za kojim optuženici posežu kad žele otkazati rasprave, pokazuje i primjer Vlade Rajića, optuženog da je bio na čelu skupine koja je godinama za novac i usluge kupovala informacije iz najtajnijih uskočkih istraga. Riječ je o postupku koji se iz raznih razloga razvlači godinama, suđenje je zapravo tek nedavno počelo, prije no što je ponovo odgođeno do rujna jer je jedan od optuženika COVID pozitivan. No prije toga veći broj rasprava odgođen je jer je Rajić imao problema s kralježnicom te je bio operiran i poslan na rehabilitaciju.

I dok je on po vještaku bio nesposoban za suđenje, jer se nakon operacije jedno vrijeme služio invalidskim kolicima, to ga nije spriječilo da istovremeno gotovo 20 puta vozi za BiH i iz BiH, te podiže teške terete iz prtljažnika automobila, što su snimili policajci koji su ga po nalogu USKOK-a tajno pratili. Rajić je pred sudom izgubio vjerodostojnost, no prava je istina da suci baš i nemaju puno izbora u takvim situacijama. Moraju vjerovati nalazima vještaka ili liječničkoj dokumentaciji koju im optuženici prilažu, a koja se može i krivotvoriti, što baš nije dokazivo. Ili bar ne odmah