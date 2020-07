Optirati za Tita 2020. bio bi 'Restart' koji Hrvati ne žele ponovit

Iste godine kada se rodio lider hrvatske oporbe i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, 1980., umro je drug Tito. I premda nije imao ni četiri mjeseca kada je otišao doživotni jugoslavenski predsjednik Josip Broz, na Bernardića je to ostavilo dojmljiv trag. Toliko dojmljiv da ga je naveo kao uzor i u predizbornom sučeljavanju s Andrejom Plenkovićem, kada je, na upit Tito ili Tuđman, izabrao druga Tita.

Za razliku od Tita, o kojemu je saznanja mogao dobivati od partizanske strane svoje obitelji, o Tuđmanu je mogao i sam svjedočiti, jer kada je Tuđman pobjedonosno završio naš oslobodilački Domovinski rat, Davor Bernardić imao je već 15 godina. Kada je Tuđman umro, već je bio formirani dvadesetogodišnjak. To da kandidat s ozbiljnim šansama za mjesto budućeg predsjednika hrvatske Vlade jače doživljava partizanskoga vođu i komunističkog revolucionara – koji je dijelu Hrvata dika, a dijelu zločinac – nego Franju Tuđmana koji je uspio svrstati sve Hrvate na istu stranu u ratu, dokazuje koliko je sužen politički kapacitet aktualnog vođe SDP-ove koalicije Restart.

Biti ozbiljan kandidat za hrvatskog premijera 2020. godine i optirati za druga Tita ne ide zajedno. Jer hrvatski premijer mora biti osoba koja neće potpirivati daljnji raskol nacije. Zauzeti se za Tita može politička figura poput Katarine Peović, jer se od nje kao šefice ekstremističko lijeve stranke to i očekuje.

Nju se može zamisliti kao obožavateljicu druga Tita, kao i to da njezini lijevi ekstremisti najavljuju otimanje (nacionalizaciju) ušteđevina i imovine. Nažalost, sve već doživljeno. Bernardić je 40-godišnjak, no neke osnovne političke lekcije hrvatskog zajedništva nije savladao. Niti je učio od Račana, niti od Zorana Milanovića koji je, suočen svojedobno s istim trik-pitanjem odgovorio mudrije za ljevičara, rekavši: “I Tito i Tuđman”. Objašnjenje da je optirao za Tita jer je on antifašist još je besmislenije jer ne misli valjda lažirati činjenice o Tuđmanu koji je također bio – antifašist. Kakav nam to restart onda nudi Bernardić? Ne valjda povratak u vrijeme kad je bio pionir, ali, eto, nikada nije imao prilike stasati u omladinca. Jer je nestala Jugoslavija druga Tita.

