Od Knina do Istanbula “pipl mast trast” Andreju Plenkoviću

Vlada tretira Josipu Rimac kao smislen izbor za vođenje sastavljanja novog zakona o sukobu interesa. Pokušavaju nas uvjeriti da nema ničega čudnoga u činjenici da takav zakon sastavlja netko tko je prethodno bio kriv upravo za kršenje odredbi koje će sačinjavati novi zakon. “Vjerujte nam”!

Prije nekoliko mjeseci premijer je ustvrdio da je Hrvatska žrtva “hibridnog rata” kojeg su svjesni samo on i njegovi ministri. Misteriozni neprijatelj je bio tako opasan da je bilo tko uslijed kritike njegove Vlade proglašen sudionikom. I dalje ne znamo je li neprijatelj postojao, je li se rat vodio, jesmo li pobijedili, ali “vjerujemo” da se naša Vlada hrabro borila za nas. U međuvremenu je Europska unija nedavno izvijestila da Hrvatska “nije napredovala” u reformiranju svoje administracije. Naš je general Plenković uvrijeđeno izjavio da nije tako. Ne vjerujte Bruxellesu, vjerujte nama. Ako je vjerovati Vladi, reforme su bile značajne. Čini se da Europska unija jednostavno ne razumije naš tip napretka.

Osobito je simpatično što ga ne razumije ni većina građana, s obzirom na to da su reforme za koje Vlada preuzima zasluge jednako nepoznate običnom Hrvatu ili Hrvatici kao i neprijatelj koji vodi strašni hibridni rat protiv nas. “Ne vjerujte Bruxellesu, vjerujte HDZ-u”! Sve što ima veze s Vladom u posljednje se vrijeme svodi na “pipl mast trast as”. To je geslo malo dobroga donijelo Ingrid i sumnjam da će donijeti išta dobro premijeru. To nas dovodi do najnovije Vladine “vježbe povjerenja” – ratifikacije Istanbulske konvencije. Kao suprug jedne žene i otac četiri djevojčice, podržavam sprječavanje nasilja nad ženama. Čak i bez supruge i djece, podržavao bih sprječavanje nasilja nad ženama. Ne podržavam prisilne brakove, genitalnu mutilaciju, silovanje ili bilo kakve druge činove nasilja nad… pa, bilo kim. Problem je u tome što Istanbulska konvencija ne promovira samo sprječavanje nasilja nad ženama – radi se o projektu kojemu je cilj socijalni inženjering. Da su sastavljači konvencije htjeli efikasno progovoriti protiv počinitelja takvih zločina, ne bi zamutili konvenciju pitanjima kriterija prihvaćanja tražitelja azila (na primjer). Umjesto da predstave nešto što će svijet brzo podržati, razvodnili su smisao konvencije – ako ga nisu i posve zasjenili – borcima za socijalnu pravdu s mnogo jakih ciljeva vezanih za feminizam i rodni identitet te malo samodiscipline. Svijet se ne bi bunio protiv ciljeva vezanih za nenasilje – no to očito nije bio stvarni cilj. Sada premijer govori – vjerujte Bruxellesu i vjerujte meni, nema ništa u konvenciji o rodnom identitetu i o socijalnom inženjeringu. Čak sugerira da ste, ako mu se suprotstavite, zadrta neznalica koja konvenciju nije pročitala, da ste religijski ekstremist pun mržnje, nepismeni – ili sve od navedenog.

U redu, Ingrid!

Ako vjerujete da je Josipa Rimac borac protiv sukoba interesa, ako vjerujete da ova Vlada doista uvodi reforme i ako vjerujete da su kritičari Vlade sudionici u hibridnom ratu protiv Hrvatske, onda slobodno vjerujte premijeru i kad tvrdi da Istanbulska konvencija jednostavno donosi mjere za suzbijanje nasilja nad ženama i ništa drugo. “Tenk ju”.