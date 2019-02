Naravno da će Trump izgraditi zid, to i treba učiniti jer useljavati se treba isključivo legalno

Poštovani, pročitavši kolumnu bivšeg ambasadora SAD-a u Hrvatskoj Jamesa Foleya, objavljenu u Večernjem listu 21. siječnja, osjećam se dužnim reagirati ovim dopisom.

S dužnim poštovanjem prema gospodinu Foleyu, američkog predsjednika Donalda J. Trumpa nazvati slijepim pilotom ipak je malo pretjerano jer, upravo suprotno, g. Trump zna jako dobro što radi, kamo ide i protiv koga ide. Osim toga, g. Trump ima potporu milijuna ujedinjenih patriota širom svijeta.

Njegov je cilj zaustaviti ratove i kriminal protiv čovječnosti za sve nas. Prema dosadašnjim postignućima, što svi možete vrlo lako provjeriti na službenim stranicama Bijele kuće, a to je i moje zapažanje i mišljenje, Donald J. Trump je u dvije godine mandata postigao više nego bilo koji predsjednik u povijesti Amerike.

Zato ne bih ga baš nazivao „slijepim pilotom“ ili čovjekom koji ne zna kuda vodi svoju zemlju. I ne manje važno, on se sigurno nije prihvatio ovog posla zbog novca.

On ne prima plaću kao predsjednik SAD-a! Na dugu listu postignuća, od oporavka ekonomije do najviše i povijesno visoke stope zaposlenosti u SAD-u, do mira i pregovora o denuklearizaciji Sjeverne Koreje, Donald Trump želi dodati i kraj ilegalnoj imigraciji i trgovini ljudima, švercu i trgovini droge te ulazak kriminala kroz vrlo poroznu južnu granicu SAD-a. Kome to smeta?

I ja sam imigrirao u SAD kao i milijuni drugih, ali to smo napravili legalnim putem, što je jedini pravi put za migraciju stanovništva bilo gdje na svijetu.

Osobno sam imao priliku g. Trumpa upoznati prije više do 40 godina i ono što znam o njemu jest to da je on izuzetno marljiva i disciplinirana osoba, usmjerena prema uspjehu i rezultatima koje je mnogima teško postići.

On je izuzetno iskren, darežljiv i ostaje smiren u najtežim životnim situacijama. On voli dobre ljude bez obzira na njihovu boju kože ili religiju. Ja sam ga prvi put susreo kad sam radio kao mladi maitre d’ u Russian Tea Room Restoranu u New Yorku i od prvoga trenutka svidio mi se kao osoba.

Poznavao sam i njegova oca Freda Trumpa, kojega sam jednom prilikom upitao kako da i ja, siromašni imigrant iz Europe, postanem bogat i slavan poput njega. Nakon duge pauze, pogledao me u oči i rekao: „Do something nice for somebody else. Someday your kindness will pay off two-fold“ – učini nešto dobro za drugoga; jednoga dana tvoja će ti se ljubaznost vratiti dvostruko.

Donald Trump jedan je od najuspješnijih poslovnih ljudi koje sam upoznao u 30 godina života u New Yorku. Kada sam sredinom 80-ih radio kao maitre d’ u Tavern on the Green, tada najvećem restoranu na svijetu (516 zaposlenih), nedaleko od restorana, u Central Parku nalazilo se zapušteno klizalište Wollman Rink koje su gradske vlasti godinama pokušavale osposobiti.

Donald Trump preuzeo je projekt na sebe i, iako su se birokrati iz gradskih vlasti nadali da mu neće uspjeti ostvariti obećano, dogodilo se upravo suprotno. On je posao završio dva i pol mjeseca prije predviđenih šest mjeseci i potrošio je 750.000 dolara manje od predviđenog budžeta od tri milijuna.

Donald Trump transformirao je stari i oronuli Commodore Hotel smješten odmah do Grand Central Station na 42. ulici i pretvorio ga u elegantan Grand Hyatt Hotel. Još jedan golemi projekt je završen 1984. na uglu Pete avenije, između 56. i 57. ulice: Trump Tower, gdje su smješteni njegovi uredi kao i privatni stan na posljednje tri etaže zdanja od 68 katova.

Uređenje kao i usluga u resortu Mar-a-Lago od 6-zvjezdica u Palm Beachu na Floridi dovedeno je do savršenstva, baš kao i jedno od zadnjih postignuća: uređenje stare pošte, ujedno i kulturnog spomenika – Old Post Office u Washingtonu, koja je transformirana u luksuzni hotel, Trump International Hotel, gdje smo moja supruga i ja imali čast spavati i prisustvovati otvorenju.

Kada je najavio svoju kampanju “Make America Great Again” (Učiniti Ameriku opet velikom), naravno da će to i ostvariti. Naravno da će izgraditi zid na južnoj granici SAD-a. Cijela moja obitelj u SAD-u, kao i prijatelji, podupire zid. Svatko tko ulazi u SAD treba to učiniti legalno, a ne na silu ili potajno.

Što se tiče komentara protiv Miss Universe, dozvolite mi da napomenem da je posljednji svjetski izbor gledala milijarda ljudi, ili svaka sedma osoba na planetu, u 170 zemalja svijeta! S tolikom gledanosti, mislim da ipak ima neko značenje. Donald Trump izbor je kupio 1996. kada je bio blizu bankrota i uspio ga je napraviti najglamuroznijim i najboljim na svijetu.

Naš prvi izbor u Hrvatskoj održan je 1997. Pokojni predsjednik Tuđman zamolio me da dovedem ovaj izbor ljepote u Hrvatsku kako bi se Hrvatska promovirala nakon rata. To je bilo prije 22 godine i od tada smo stotinama djevojaka poboljšali živote kroz školarine, poklone, putovanja i bezbroj događanja. Hvala Donaldu Trumpu koji je to omogućio.

Okrugli stol "Novinarstvo pred sudom"