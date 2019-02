Demokrati kritizirali Trumpov govor o stanju nacije

Desetak demokrata već je počelo svoje izborne kampanje, a deseci bi se još mogli uključiti u utrku za stranačku nominaciju. Američki senator Cory Booker, koji je najavio svoju kandidaturu prošli petak, rekao je da je Trumpov poziv na jedinstvo 'isprazan'.

'Potrebno je više od klimanja glavom na vrhuncu govora da se postigne jedinstvo zemlje. Naš je predsjednik potrošio zadnje dvije godine u tome da nas pokuša rastaviti', napisao je na Twitteru. 'Djela govore više od riječi', dodao je.

Stacey Abrams, kojoj je zamalo uspjelo da postane prva Afroamerikanka na guvernerskom mjestu i prva guvernerica Georgije iznijela je službeni odgovor demokrata na Trumpov govor o stanju nacije. Adams je Trumpu uputila nekoliko direktnih udaraca pozivajući na gospodarsku podršku za američku radničku i srednju klasu.

'Blokada vlade bila je egzibicija predsjednika Sjedinjenih Država, koja prkosi svakom načelu pravednosti i iznevjerava ne samo naš narod nego i naše vrijednosti', istaknula je Abrams.

Četrdesetpetogodišnja političarka u studenome je za samo 60 tisuća glasova izgubila u utrci za guvernersko mjesto u Georgiji, gdje je Trump pobijedio 2016. Otada se profilirala kao svojevrsna "bona fide čelnica" među demokratima, rekao je Jaime Harrison, viši savjetnik i supredsjedatelj Demokratskoga nacionalnog odbora koji je kazao da će je "ljudi slušati 2020. i gledati što u svojim porukama mogu prihvatiti od nje."

Međutim kritike nakon govora iznosili su mnogi stranački protukandidati.

'Nije nas pomaknuo naprijed i nije dorastao izazovu', rekla je senatorica Amy Klobuchar za MSNBC.

Ona će se vjerojatno također kandidirati za predsjedničku dužnost. Kazala je da će održati skup u Minnesoti u subotu da objavi svoju odluku.

Senatorica Kirsten Gillibrad, koja je počela vlastitu kampanju za Bijelu kuću, tražila je donacije nakon što je pažnju privukla video snimka objavljena na Twitteru na kojoj se vidi kako trese glavom u reakciji na Trumpov govor.

'Predsjednik Trump imao je na raspolaganju godine da ujedini ovu zemlju, no umjesto toga on je izabrao razjediniti zemlju u svakom pitanju koje je moguće zamisliti', naglasila je Gillibrand u izjavi.

Alexandria Ocasio-Cortez, koja se ne natječe za predsjedničku dužnost no nastupa kao vodeći liberalni progresivni glas u svojoj stranci otkad je izabrana u Predstavnički dom u studenome rekla je da Trumpovu govoru nedostaje politička bit.

'Mislim da je predsjednik nepripremljen. Mislim da nije obavio svoju zadaću ... Nema plan', rekla je Ocasio-Cortez za MSNBC. 'Je li to kampanja zaustavljanja ili govor nacije?'

Senator Snherrod Brow, koji i sam razmatra kandidirati se za predsjednika, rekao je da Trump nije učinio dovoljno za radne ljude.

'Realnost je da do sada mnogi ljudi u ovoj zemlji koji teško rade nisu bili dovoljno plaćeni kako bi trebali .Predsjednik Trump to ne razumije, on koristi Bijelu kuću kako bi se obogatili ljudi poput njega', poručio je Brow.