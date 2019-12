Miroslav Škoro kao Mesićevo proročanstvo i Mesićeva kopija

Subota 7. prosinca

Nije to hrvatska nego Vučićeva ćirilica

Pupovac objašnjava razloge, kao što su tolerancija i poštivanje razlika, zbog kojih je SNV postavio velike plakate na ćirilici sa sloganima predsjedničkih kandidata: “Zbog toga smo iskoristili poruke predsjedničkih kandidata da pokažemo da te poruke znače isto i na jednom i na drugom pismu... i da ohrabrimo sve ljude srpske nacionalnosti da sudjeluju na ovim izborima, da afirmiraju svoje pravo građanstva koje je antićirilična kampanja sigurno osporavala i potiskivala”.

Čovjek bi se s tim složio, ali uz jedan uvjet – da Pupovac i Srbi “afirmiraju svoje pravo građanstva” i na druge načine, da prihvate Oluju kao normalnu oslobodilačku akciju države s velikim dijelom okupiranog područja, da jasno kažu tko je bio agresor a tko žrtva, da pomognu u traženju u ratu nestalih i Hrvata i Srba, a ne da im se stavovi o “genocidnom” Domovinskom ratu ne razlikuju od Vučićevih, Dačićevih, Vulinovih... Pa kad to učine, malo će im tko zamjerati ili zabranjivati uporabu ćirilice i druge izraze srpstva. Oni radije idu u Beograd k onima koji su ćirilicu poistovjetili sa zlom i zločinom, pa kako im onda vjerovati kad kažu da su plakati poziv na “prestanak identificiranja ćirilice s onim što ona nije.”

Nedjelja 8. prosinca

Pljuskaj po Plenkoviću da zaboli Kolindu

Svojedobno je Zoran Milanović izjavio kako ne zna što Andrej Plenković radi u HDZ-u, jer svjetonazorom je liberalna struja SDP-a. Sad izjavljuje: “Plenković je o Tuđmanu imao najgore moguće mišljenje”. Ima puno razloga vjerovati Milanoviću, zajedno su radili pa su i razgovarali o politici i političarima, a Plenković se u HDZ učlanio jedanaest godina poslije Tuđmanove smrti. Osim toga, njegovo prihvaćanje Istanbulske konvencije i Marakeškog sporazuma te općenito skretanje ulijevo Tuđman nipošto ne bi odobrio. Istina, i Milanović i Škoro više udaraju po HDZ-u i Plenkoviću nego po svojoj protukandidatkinji Kolindi, ali ne zato što im oni smetaju nego da bi odvratili birače od predsjednice i svratili ih k sebi.

Vjerojatno će u tome djelomice uspjeti, no u cijelom mandatu Kolinda je upozoravala na propuste izvršne vlasti. Tako je, na primjer, i o dijelovima Istanbulske konvencije, za razliku od Plenkovića i vodstva HDZ-a, imala izrazito kritičko mišljenje. Vidjet ćemo hoće li dobiti glasova koliko očekuje, no ako ne dobije, možda će to biti zato što je kandidatkinja stranke čiji je predsjednik “o Tuđmanu imao najgore moguće mišljenje”. Možda bi bilo bolje da se kandidirala neovisno o HDZ-u.

Ponedjeljak 9. prosinca

Mogao je prijaviti i Plenkovića i Milanovića

Bivši dopredsjednik Mladeži HDZ-a Višeslav Dokoza kazneno je prijavio Miroslava Škoru zbog ratnog dezerterstva. Jer “Škoro se nije odazvao pozivu za obranu domovine Hrvatske”, te je “uvidjevši da će Milošević pokrenuti sveopću agresiju na Hrvatsku netragom nestao iz rodnog Osijeka, iako je bio vojni obveznik i potpuno zdrav, te je pobjegao u SAD, u grad Pittsburgh, čime je odbio domoljubnu dužnost i zapovijed vrhovnog zapovjednika dr. Tuđmana da se stavi na raspoložbu u obranu domovine, a nije se odazvao ni na poziv za opću mobilizaciju, što je mu je bila obveza.”

U Americi su ga viđali i “po jugoslavenskim klubovima gdje pjeva kao da se u Hrvatskoj ne događa brutalna agresija i kao da to nema nikakve veze s njime”. Kaznena prijava protiv Škore je neumjesna, jer bi za isto “nedjelo” moglo biti prijavljeno mnoštvo ljudi, a bilo je podosta i drugih poznatih osoba koje su na početku devedesetih odmaglile u inozemstvo. Neke koji su pobjegli u Ameriku ratni ministar Hebrang posprdno je nazvao “Washingtonskom bojnom”. A prijavljen bi mogao biti i sam HDZ-ov predsjednik Plenković te i kandidat za Pantovčak Milanović. U ljubavi i ratu sve je dopušteno, ali i na izborima.

Utorak 10. prosinca

Franju Tuđmana u politici su izdali – svi

Na današnji dan prije 20 godina umro je dr. Franjo Tuđman. Okrugla obljetnica pada u dane kada se bira jedan od njegovih nasljednika i dok traje otimanje za njegovu baštinu, svađe o tome tko je na njegovu putu a tko ga je izdao. No što se to danas od Tuđmana može naslijediti? Hrvatsku imamo i ne trebamo se više boriti za njezino odvajanje od Jugoslavije i samostalnost. Stvoreni su temelji njezina političkog uređenja i dobila je sva obilježja neovisne i moderne države. Rata više nema pa nema ni ratnog predsjednika koji bi s braniteljima i narodom izvojevao pobjedu. No u epohalnim Tuđmanovim zaslugama postoje i dvije koje su se mogle naslijediti, ali to vlasti poslije njega nisu učinile.

Prvo, do njegove smrti dug je inozemstvu bio 9 milijardi eura, od toga je pola naslijeđeno iz bivše države. Da smo se zaduživali kao u njegovo vrijeme, dug bi inozemstvu bio nekoliko puta manji nego danas, tako reći zanemariv. I drugo, nijedna banka ni državna tvrtka do 2000. godine nije bila u većinskom stranom vlasništvu. U kampanji za izbor predsjednika a i za saborske izbore nitko ne govori o smanjenju duga i povratu nacionalnih bogatstava. Tuđmana u hrvatskoj politici više nema, svi su ga izdali.

Srijeda 11. prosinca

Nemaš za kruh, država te zasipa milijardama!

Koji ples milijardi! Na skupu održanom u povodu prvog hrvatskog izdanja The Economista gospodarska i politička elita natjecale su se u blistavim prognozama hrvatske gospodarske budućnosti. Tako je Dragan Kovačević ponovio kako smo samo od turizma imali oko 13 milijardi eura, a Niko Dalić, član uprave Ine, govori o 17 milijardi kuna investicija u Hrvatsku. Po čestoći s kojom maše milijardama u javnosti ističe se ministar financija Zdravko Marić, zadužen za iznošenje milijardskih pokazatelja o uspjesima Vlade (porast BDP-a, rast proizvodnje, smanjenje javnog duga....).

A kad je riječ, na primjer, o prosvjeti ili brodogradilištima, nikad neće govoriti o mizernim plaćama ili o tome kako mjesecima plaća uopće nema. Nego će reći: “Proračun za prosvjetu u tri godine rastao je tri milijarde kuna”. Ili: “Do sada je u brodogradnju ‘upumpano’ 35 milijardi kuna”. Ili: “Platili smo 2,5 milijardi kuna jamstva za Uljanik”. A posebno bi trebali biti sretni umirovljenici, jer, čitam, mirovinski fondovi, u čijim portfeljima ima 112 milijardi kuna, jako dobro posluju. Ni Marića ni druge nije nimalo stid dok mašu milijardama, a tisuće djece gladuju i sirotinja od “milijardera” masovno bježi u inozemstvo.

Četvrtak 12. prosinca

Ruske sportaše kaznio je politički Zapad

Zacijelo i zato što su u nas naslijeđeni negativni mitovi o Rusiji i Rusima, nema komentara koji bi se usprotivili odluci Svjetske antidopinške agencije da se Rusima zabrani sudjelovanje na najvećim svjetskim sportskim natjecanjima u sljedeće četiri godine – na sljedećim Ljetnim i Zimskim olimpijskim igrama i na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2022. godine. Razlog – manipuliranje uzorcima i rezultatima testiranja na doping. Ruski predsjednik Putin, koji se nada da će ruska žalba biti prihvaćena, rekao je jednostavnu istinu: “Svaka kazna mora biti individualna i povezana s onim što je napravila neka osoba”.

Kako se zbog nepodopština nekoliko ljudi može kazniti cijela zemlja, tisuće njezinih sportaša i deseci milijuna navijača? Može, ali samo zato što je velik dio Zapada zbog političkih razloga narogušen na Rusiju i što bi htio zaustaviti njezin razvoj i utjecaj u svijetu, pa i u svijetu sporta. Na isti bi se način svaki narod moglo proglasiti rasističkim zbog izgreda pojedinaca. A ovaj put je doista riječ o rasizmu prema jednom narodu čiju veličinu dio Zapada ne može podnijeti jer bi ga mogla zasjeniti. I ne bi li hrvatski sportaši mogli dići svoj glas za ruske!?

Petak 13. prosinca

Mesić je narodu vratio milijarde, Škoro državu

Kako se približavaju predsjednički izbori, na internetskim portalima i autori i čitatelji nalaze sve više sličnosti između Mesića i Škore. Sam Mesić je još u svibnju ove godine prorekao Škorinu pobjedu, što je “Jutarnji list” popratio naslovom – “Stipe Mesić misli kako bi na predsjedničkim izborima mogao pobijediti Miroslav Škoro”. Te citirao bivšeg predsjednika: “Mnogi će se iznenaditi što će taj čovjek napraviti. On će tek početi govoriti. Kako ja nešto više znam o njegovim stavovima, očekujem da će on vrlo brzo pokazati zrelost jednog političara, a to će ljudi vrlo lako prepoznati”. Podsjećajući na Mesićevo obećanje da će vratiti desetke milijardi dolara pokradenih u vrijeme Tuđmana, komentator “Kamenjara” Kazimir Mikašek u tekstu pod posprdnim naslovom: “Mesić je vratio opljačkani novac s Djevičanskih Otoka, Škoro će narodu vratiti državu”, piše kako i nema razlike između Mesića i Škore. Mesić je “razbio HDZ-ovo biračko tijelo i zahvaljujući glupim HDZ-ovim crnim labudovima iz tog vremena dva puta osvojio Pantovčak, a sada isto to radi pjevač Škoro kada na sav glas tvrdi da je upravo on HDZ-ov kandidat za predsjednika”. Vidjet ćemo hoće li učinci razbijanja HDZ-a biti isti.