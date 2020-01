Ljubit ćemo strojeve u kuplerajima i u staračkim domovima

Budućnost seksa stigla je nadomak Hrvatske. Slovenske madame, Sandra Negro i Valentina Markežić, u Sežani imaju bordel s dvije silikonske ženske lutke, a kad posao krene nabavit će i mušku. Nisu to karikaturalne lutke od vinila, za napuhavanje, što stoje manje od 100 eura; nisu ni šaljivi japanski jastuci s likovima iz manga ili fotografijama porno zvijezda, koje Japanci zovu “datchi waifu”, što znači “nizozemska supruga”; nisu ni lutke od lateksa i poliuretana za tisuću eura, s modeliranim glavama i perikama.

To su najmodernije lutke od termoplastičnog elastomera kakve stoje do 3000 eura, oblikovane po živim ljudima; imaju i pravi kostur pa su prilično teške, a može ih se namještati u razne poze; mirišu na gumu, ali pod prstima mušterija osjeća dodir svile, a u zagrljaju se ugriju; kosa im je poput prave, a možda i jest prava; tijela im mogu biti bujna ili mršava, jedino nijedna nema zube.

Seks s umjetnom ženom budio je maštu ljudi oduvijek.

Antički mit kaže da se kretski kipar Pigmalion strašio pravih žena, ali se zaljubio u žensku figuru od bjelokosti koju je sam izradio: donosio joj je darove, odijevao je i urešavao nakitom.

Vrlo slično američkom filmu “Lars ima curu” u kojoj autistični mladić iz seks shopa naruči lutku koju svima u selu predstavlja kao svoju djevojku.

Austrijski slikar i pisac Oskar Kokoschka bio je od 1912. do 1915. godineu opsesivnoj vezi s Almom Mahler, o čemu svjedoči čak 450 njezinih portreta. Kad ga je ostavila, Kokoschka je od znamenite izrađivačice lutaka Hermine Moos u Berlinu naručio lik ljubavnice koja ga je napustila. Lutka je bila u prirodnoj veličini, topla i mekana, sličnija jetiju nego Almi Mahler, ali umjetnika to nije smetalo. Odijevao ju je, vodio sa sobom u društvo, portretirao i…da, ako već morate pitati, koristio za one stvari. Nakon nekoliko godina ipak je pukao, odrezao joj je glavu i bacio u vrt, usput razbivši bocu crvenog vina nad njom. Rezultat je bio da ga je ujutro posjetila zapanjena policija, uvjerena da je u kući počinjen zločin.

Ali lutku se može ubiti. Lutku se može silovati. Lutka je izvan zakona, kao što i bordel s lutkama nije pravi bordel.

Javna kuća lutaka u Sežani svoje umjetne djevojke iznajmljuje na pola sata za 60 eura, na sat vremena 80 eura, a dva sata stoje 120 eura – uz očekivanje da će vratiti ulaganje i skupiti novaca za još lutaka. Torinski kupleraj s lutkama, koje vodi neki Matteo, a o čemu su također izvijestili hrvatski mediji, imao je problema s registracijom: vlasti ga nisu mogle zatvoriti jer ondje nema prostitucije, pa su mu ponudili da prijavi turističku djelatnost, što je i učinio.

Nadležni su, međutim, bili zabrinuti zbog mogućih sanitarnih problema, a o tome svi bordeli s lutkama vode računa: nakon općenja djelatnice obvezno idu na kemijsko čišćenje.

U domu za umirovljenike Cwrt Mytton u Walesu koriste drugačije lutke i za drugačiju svrhu – dementnim štićenicima u terapijske svrhe daju lutke novorođenčadi koje izgledaju kao prave.

Počelo je slučajno: unučice su bakama pokazivale svoje bebe. Nisu to obične lutke: na Amazonu stoje od 130 dolara naviše, tople su na dodir i kuca im srce, zahvaljujući diskretno smještenoj bateriji; ne mogu micati rukama i nogama, ne piju, ne govore i ne plaču, ali može ih se zagrliti i imati osjećaj da se grli pravo maleno ljudsko biće.

Dedeki i bakice su u domu toliko oduševljeni da su ondje nabavili još pedeset lutaka – toliko se starčićima sviđaju lutke da ih ne prestaju grliti čak i kad im rodbina dođe u posjet. Lutke su im stvarnije od familije. Budućnost usamljenosti već je počela. Uskoro će termoplastične lutke zamijeniti roboti, a u njih će se potom useliti umjetna inteligencija, tako da će se ostvariti Larsove, Kokoschkine i Pigmalionove fantazije: moći ćemo si konstruirati biće po narudžbi.

Industrijska žena bit će uvijek dobre volje i raspoložena za seks; neće imati osjećaje i potrebe; bit će sterilna i sterilizirana. Bit će, doduše, mrtva – kao što je i svaka lutka, poput onih u izlozima, maska smrti – ali za njezine ljubavnike, koji su mrtvi u srcu, to će biti prednost. Ljubit ćemo strojeve bez duše. Medicina će nam dati dug i predug život tako da svi uspijemo poseniliti. Umrijet ćemo sretni, grleći novorođenčad koju nismo imali.