Kaos s pločama! Znali vi latinicu i ćirilicu, nećete moći pronaći ni HZMO, ni HZZ pa čak ni policiju

I dok se toga 2. rujna 2013. cijela Hrvatska bavila prvim danom škole i svime što on donosi, u Vukovaru je vladalo pravo opsadno stanje koje je prijetilo da svake sekunde eksplodira. Razlog tome bilo je postavljanje dvojezičnih ploča na pročelja državnih institucija. Da će se takvo što i dogoditi bilo je jasno odmah poslije objave rezultata popisa stanovništva 2011. koji je pokazao da u Vukovaru živi 34,87 posto Srba, a što prema odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina znači i postavljanje dvojezičnih ploča. Odluku da se bez ikakve najave, i to ranom zorom, ploče postave u Vukovaru donijela je Vlada Zorana Milanovića i tadašnji ministar državne uprave Arsen Bauk.

Sve to rezultiralo je sada već svima poznatim slikama mase koja se nagurava s policijom, razbijanjem ploča čekićem, ozljedama policajaca… Dan poslije postavljene su nove ploče, ali je tada država odlučila da ploče neće čuvati obični policajci, nego je u grad dovela pripadnike interventne policije u punoj opremi. Sve to trajalo je nekoliko dana poslije čega se interventna policija povukla, ali je počelo razbijanje postavljenih ploča. Šest godina kasnije, u Vukovaru više nije opsadno stanje, ali je na terenu, najblaže rečeno, i dalje kaos. Tako danas imamo objekte na kojima dvojezične ploče normalno stoje i nitko ih ne dira poput pročelja zgrade Ureda državne uprave. U isto vrijeme imamo i objekte na koje ploče nisu postavljene. Osobe koje ne poznaju Vukovar tako ne mogu znati gdje se nalazi HZMO, HZZ pa čak ni PP Vukovar. Da stvar bude kompliciranija, ima i objekata na kojima su postavljene dvojezične ploče prelijepljene. Takav slučaj imamo na zgradi Općinskog i Županijskog suda kao i na zgradi DORH-a. U srpnju ove godine situacija je dodatno zakuhana kada je Ustavni sud RH prihvatio četiri godine star zahtjev za ocjenu ustavnosti Statuta grada Vukovara.

Ponavljanje scenarija

– Slažem se da trenutačno imamo blagi kaos u gradu kada je riječ o tim pločama, ali osnovni je razlog tome nesretna odluka tadašnje Vlade Zorana Milanovića. Cijelu tu priču pokrenuli su prije vremena i sada imamo to što imamo i što nije dobro niti je normalno – kaže gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Sukladno odluci Ustavnog suda RH, Penava za listopad najavljuje održavanje sjednice Gradskog vijeća na kojoj će se govoriti o razini prava pripadnika srpske nacionalne manjine. Penava podsjeća da je upravo on 2016. predložio uvrštenje te točke na dnevni red sjednice Gradskoga vijeća te da će i ovaj put to učiniti. Tvrdi i da svi gradski vijećnici koji to žele dobivaju materijale na ćirilici i srpskom jeziku kao i da građani mogu zatražiti da im bilo kakav dokument bude izdan na ćirilici.

– Položaj Srba u Vukovaru i Hrvatskoj nije niti smije biti upitan. Nažalost, neke politike, i to prije svega manjinske, zastupaju nešto što nisu srpske nego velikosrpske ideje – kazao je Penava. Sličnog je stava i njegov zamjenik Marijan Pavliček, inače predsjednik Hrvatske konzervativne stranke (HKS), koji kaže da se 2. rujna 2013. dogodila samo spontana reakcija branitelja i dijela građana koji i danas osjete posljedice Domovinskog rata.

– Vjerujem da se takav scenarij neće ponoviti, ali isto tako i da će Gradsko vijeće na sjednici u listopadu donijeti odluku da Srbi u Vukovaru imaju određena individualna prava koja konzumiraju, ali i da još nije vrijeme za dvojezične ploče i pitanje je hoće li ga i biti u bliskoj budućnosti. Isto tako vjerujem i da će popis stanovništva 2021. pokazati da u Vukovaru živi oko 25 posto Srba, a ne 34 posto kako je to pokazao popis iz 2011. kada su kao Vukovarci upisani mnogi koji uopće ne žive u gradu – rekao je Pavliček. S događanjima u Vukovaru 2013. u prvi plan iskočio je Tomislav Josić koji je tada bio predsjednik Stožera za obranu hrvatskog Vukovara, a koji je danas savjetnik za branitelje gradonačelnika Vukovara.

– Sve nekako visi u zraku. Zadnja odluka Ustavnog suda RH je samo prebacivanje loptice na Gradsko vijeće, a i to se znalo da će tako biti – rekao je Josić. Podsjetio je i na 30-ak sudskih tužbi protiv osoba koje su razbijale ili sudjelovale u razbijanju postavljenih dvojezičnih ploča. Svi oni, kako kaže Josić, morali su platiti troškove suda, odvjetnika i razbijenih ploča, ali su dobili i kazne od 10 mjeseci do četiri godine uvjetno. Jedan od takvih je i Marijan Živković (80) koji je čekićem razbio ploču na pročelju PP Vukovar, a čiji slučaj do danas nije riješen. Naime, nakon oslobađajuće presude i žalbe DORH-a slučaj je proslijeđen na Županijski sud u Puli, koji je slučaj vratio na početak.

– Dva sam sina u ratu izgubio, jedan se i dalje vodi kao nestao, i mogu reći da je to što se radi sramota. Ako Vukovar padne pod ćirilicu, onda će ubrzo pasti i cijela Hrvatska – rekao je Živković.Dodaje i da nema ništa protiv ćirilice, ali i da treba znati da je svaka granata koja je pala na Vukovar ili bilo koji drugi grad u Hrvatskoj bila ispisana upravo tim pismom. Prema njegovim riječima, u Vukovaru nema potrebe za postavljanje dvojezičnih ploča, a Srbi u Vukovaru i bilo gdje u Hrvatskoj žive kao i svi ostali građani. U isto vrijeme, stav pripadnika stranaka sa srpskim predznakom sasvim je drukčiji. Tako zamjenik gradonačelnika Vukovara Srđan Milaković, koji je i predsjednik Demokratskog saveza Srba (DSS), tvrdi da pitanje dvojezičnosti zapravo na najbolji način pokazuje kakva su prava pripadnika srpske nacionalne manjine.

– Ovdje na djelu imamo nepoštivanje zakona i izrugivanje zakonu, a sve je to samo vrh sante kada je riječ o opstrukcijama prava Srba – kaže Milaković. Smatra da je odluka Ustavnog suda RH obično loptanje koje za cilj ima prolongiranje roka i zamagljivanje očiju. Prema Milakovićevim riječima, odluka Ustavnog suda nije sprečavala državne institucije da provedu svoje obveze.

– Ako jedna ploča može stajati, zašto ne mogu i ostale? Smiješna mi je ta priča, ali to pokazuje kakav je odnos prema Srbima i da se ne želi da budemo u javnom prostoru niti na bilo koji način vidljivi – ističe Milaković. Predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar, koji je i član Gradskog vijeća, kaže kako je očigledno gradonačelniku i strankama na vlasti cilj dočekati novi popis stanovništva nadajući se da će on pokazati da Srbi u Vukovaru čine manje od 33 posto stanovništva.

– Tužno je što se država ponaša na takav način prema svojim građanima i jednoj manjini iako je upravo država pisala zakone, donijela ih i sada ih ne provodi. Pri tome Srbi ne traže ništa posebno nego samo ono što nam zakon daje. Dovoljno je reći da dvojezičnih ploča nema na zgradi policije, DORH-a i sudova, institucija koje bi trebale provoditi zakone. Što u takvim uvjetima može napraviti pojedinac ili stranka, pogotovo ako je manjinska? Svi sve znaju, a nitko ništa ne radi po tom pitanju – smatra Kolar. Predsjednik vukovarskog SDP-a Željko Sabo bio je gradonačelnik u vrijeme kada su bile postavljene dvojezične ploče. Prisjećajući se tih dana, kaže da ga nitko iz vlasti i ministarstava, koje su tada vodili članovi SDP-a, nije obavijestio da se takvo što priprema.

Bio je to početak svega

– Da sam znao, pokušao bih nešto napraviti, razgovarati s udrugama, ljudima… Sve su odradili skrivajući se kao da su meni podmetali. Tražio sam i da u grad ne šalju interventnu policiju jer ćemo izgledati kao Bejrut, na što sam dobio odgovor da svatko radi svoj posao – prisjeća se Sabo. Komentirajući stanje danas, kaže kako se takvo što u uređenoj državi ne može dogoditi.

– Licemjerno mi je sve to o dvojezičnosti čitati i gledati kada znamo da je još 2009., kada su se koristili podaci starog popisa stanovništva, većinom glasova u Gradskom vijeću (HDZ - SDSS - HSP AS) odlučeno o uvođenju dvojezičnosti u Statut grada. Sve to u Vukovaru bilo je zapravo početak svega što se kasnije događalo u Hrvatskoj, a pritom mislim na nerede, dvije kolone, šator... – rekao je Sabo.

Kontaktirali smo i s predsjednikom vukovarskog Živog zida Pavom Josićem koji je također jedno vrijeme bio gradski vijećnik, i koji smatra da bi problem odavno bio riješen da su vlasti to htjele, a ne da se vuče godinama. Kaže da ovakvo stanje odgovara i HDZ-u i SDP-u ali i SDSS-u jer svi u tome nešto dobivaju.

– Dvojezičnost ne treba svoditi samo na Vukovar i o toj temi i odlukama Ustavnog suda RH u srpnju je raspravljao i saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Očekujem poštivanje i primjenu Ustava, zakona i odluke Ustavnog suda. Novi popis stanovništva sigurno neće riješiti problem ili umanjiti manjinska prava – poručuje Boris Milošević iz SNV-a.

