Je li dovoljna isprika za utaju funkcije koju je sama sebi dodijelila?

Saborska zastupnica i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš na svom profilu na Facebooku ispričala se javnosti i preuzela svu odgovornost za “propust” zbog kojeg će svu potrebnu dokumentaciju dostaviti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Drugim riječima, postupit će kako to zakon nalaže, a što joj drugo preostaje sada kad je otkrivena. Lijepo je što se ispričala, premda će biti propitivanja je li to dovoljno, s obzirom na kriterije koje su ona, Glas i njihova koalicija postavljali kad se radilo o drugima. Ne tako davno Amsterdamska koalicija tražila je ostavku ministra financija Zdravka Marića jer je, i to ispunjavajući nalog premijera, povrijedio načela djelovanja dužnosnika kao sudionik na sastancima o Agrokoru, premda je prije radio za koncern. Mrak Taritaš se nije našla u tako zvučnom, ali jest u vrlo robusnom sukobu interesa. Sama je ocijenila svoju stručnost te kao ministrica graditeljstva i prostornog uređenja potpisala odluku kojom se imenovala predsjednicom Povjerenstva za polaganje stručnog ispita za područje arhitekture. I za to je primila naknadu, prema prijavi 38.950 kuna neto, kako je objavio Jutarnji list, a što nije evidentirala u imovinskoj kartici.

Prvo ju je imenovao Ivan Vrdoljak

Kako je sama obrazložila na Facebooku, njezino sudjelovanje u radu povjerenstva započelo je još dok je bila nestranačka zamjenica ministra, a na tu je dužnost došla, kako navodi, kao stručnjakinja za prostorno planiranje. Tako su imenovani i drugi pomoćnici odlukom tadašnjeg ministra Ivana Vrdoljaka. A kad je postala ministrica, kaže, “nastavak mog sudjelovanja u povjerenstvu je predstavljao samo kontinuitet rada povjerenstva u istom sastavu, a budući da odluke o imenovanju članova potpisuje novi ministar, novu odluku sam morala potpisati osobno”.

Provjerom bankovnih izvoda unazad pet godina Mrak Taritaš ustanovila je da je prosječno dobivala naknadu od 800 kuna mjesečno. A previd zbog kojeg to nije unijela u imovinsku karticu tumači time što se radilo o novcu koji isplaćuje ministarstvo, kao i plaću, pa stoga to nije tretirala kao drugi prihod te je to propustila prijaviti u imovinskoj kartici. Uz ispriku je dodala: “Na kraju, žao mi je da oni koji su taj previd uočili nisu odmah reagirali nego su prigodno čekali tri pune godine od prestanka mog mandata i to sada koriste za diskvalifikaciju”.

Za prijavu nikad nije kasno

U svakom slučaju, za prijavu dužnosničkog kršenja zakona nikad nije kasno. Zar bi bilo poštenije da se reagiralo za neke od proteklih izbornih kampanja!? Je li to prijavljeno kad je i otkriveno, i nije bitno. Već to što Mrak Taritaš i nakon što je otkrivena, bez obzira na potrebu umanjenja štete, očito i dalje ne razumije u čemu je problem. Inače, ne bi i dalje tumačila kako je “morala” potpisati odluku o svom imenovanju. Štoviše, i po zakonu i po moralu ne samo da nije morala, već naprotiv, nije smjela. Mnogi imamo visoko mišljenje o sebi, ali čak i kad mislimo da samo mi možemo zadovoljiti potrebe neke funkcije, već nas osobni moral sprečava da sami sebi imenujemo na bilo koju pa i čelnu poziciju.

Zar je za takav minimalan etički standard potreban zakon, neko nadzorno tijelo i koncept sukoba interesa!? Kako je moguće da se dužnosnik ne pita je li moralno da samoj sebi dodjeli neku dužnost koja se plaća iz državnih sredstava!? K tomu, Povjerenstvo već istražuje drugi slučaj čelnice Glasa. Premda bi bilo zanimljivije čuti tolerira li porezna vlast takvu manipulaciju i izvrtanje smisla zakona radi izbjegavanja naplate poreza na nekretninu. Naime, preci i potomci su oslobođeni plaćanja poreza kod darovanja, pa je jedan njezin sin mogao darovati stan njoj, a ona drugom sinu, dok se na darovanje među braćom plaća porez. Je li slučajno taj darovni slijed koji logički povezuje porez na promet nekretnina, zatajila u imovinskoj kartici?

