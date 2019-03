HDZ-ov je problem nedostatak kvalitetnog strateškog partnera

Ličko-senjska županija po svom političkom profilu nije karakteristična, nego osobita županija pa se na temelju izbornih rezultata ne mogu donositi jednostavne “preslike” na ostatak države.

Ona je, naime, politički najdesnija županija, politički izolirana od prosjeka, poput, primjerice, Primorsko-goranske, a naročito Istarske, koje imaju lijevi predznak. No to ne znači da nekoliko važnih političkih stranaka nema što naučiti iz ovih rezultata, naprotiv. Ti gotovo bespotrebni izbori ipak se mogu isplatiti jer se HDZ na vrijeme suočava s činjenicama koje mu ne idu na ruku.

Pokazalo se da on i u županiji gdje je nekada računao na 50 do 70% potpore birača sada mora koalirati jer je dostigao tek 35%. Kako je cilj HDZ-a da na nacionalnoj razini ostvaruje upravo taj postotak, jasno je da u desnijim županijama mora postizati rezultate iznad 50%. Taj se pak cilj ne može postignuti dijeljenjem svoje biračke baze, kao s Milinovićem, ili prije desetak godina s Glavašem. Tek kada se Glavaš pomirio s HDZ-om, on je opet prodisao u Slavoniji.

Pouka kaže da HDZ mora zadržati širinu pokreta, a ako Andrej Plenković u izbore kani krenuti tek s ljudima koji su točna kopija njega i čine njegov “fan klub”, to neće biti dovoljno. Govorimo li o pripremama za parlamentarne izbore, koji bi trebali doći za godinu i pol, onda Plenković mora provesti opću mobilizaciju, što podrazumijeva i vraćanje u igru političkih igrača koje je maknuo na stranačke margine.

Nadalje, očito da nakon micanja Milijana Brkića Vase iz operative, njegovu novom timu Kapulica-Kopal ne cvjetaju ruže. Kako je cijela Vlada s premijerom na Liku provela politički desant, to možda jest bilo dovoljno za prihvatljiv rezultat, ali je on mogao biti i za 10 postotnih poena viši. Da su procjene ankete koju je nadzirao Kopal bile točnije. A nisu jer je uoči izbora Kopal krenuo u rat s RTL-ovom anketom publicirajući onu naručenu od HDZ-a.

Problem je što je ta anketa strašno promašila i ne pamti se da je HDZ imao toliko netočnu anketu. Pokazala je da će HDZ dobiti 10 postotnih poena više (45,5%), Milinović 5% manje (14,8%), Starčeviću je oduzeo čak 8 postotnih poena (9,2%), Bura po Kopalu ne bi prošla prag (a dobili su 10%), dok je SDP-u dala 15,7%, a nisu ostvarili niti 4%!? Niti Živi zid nije dobio 8,6%, nego u realnosti 3%.

Činjenica je da je HDZ na izbore u Lici ušao potpuno dezinformiran i prevaren vlastitom anketom. Postoji još mogućnost da su u HDZ-u namjerno, u propagandne svrhe, prezentirali iskrivljenu anketu, no to bi onda bio još gori amaterizam. Šteta je za Kopala već učinjena jer na iduću će se njegovu anketu novinari vjerojatno samo slatko nasmijati.

Najveći problem HDZ-a jest njegov kronični nedostatak kvalitetnog strateškog partnera. Njegova parlamentarna većina sada, naime, nalikuje na kulu babilonsku, a znamo kakav je njoj bio kraj. U ovih godinu i pol Plenković mora poraditi na toj taktici jer Lika mu je pokazala da u državi može ostvariti i 35%, ali još će mu puno manjkati do vlasti.

To bi mogao biti i nemoguć zadatak jer HDZ nema koalicijskog potencijala. Može Plenković stoga pokušati već u startu zadobiti viši postotak potpore svojoj opciji, ali to pretpostavlja stvaranje predizborne koalicije koja je kadra tih primarnih 35% podići na željenih 40 do 45%. Nakon toga bi formiranje većine bilo lagan zadatak.

Što se tiče SDP-a, i on može naučiti iz ličkih izbora. Dovoljno je samo da se Bernardić preorijentira s ideoloških tema na stvarne. Kada bi razumio situaciju, on bi odmah “priveo” gradonačelnika Ogulina Dalibora Domitrovića da od njega nauči kako se to stječe povjerenje birača i kako to SDP u HDZ-u nekad vjernom kraju može osvojiti 47% glasova. Kada je Živi zid u pitanju, Sinčić bi mogao shvatiti da će mu golo sijanje pukih antisistemskih parola ubuduće donositi lošije rezultate.

Izbori u Lici - Marijan Kustić