Kakav će to biti šok ako se rasplete ‘obrnuti Watergate’

Prošla je godina otkako je američka ljevica, nakon što je Donald Trump postao američki predsjednik, navukla na glave ružičaste kapice u obliku vagine, prosvjedujući protiv demokracije. Ustrajni u tome da nam objasne razmjere svoga razočaranja i ponore vlastita očaja, nisu se ustezali ni od izlaganja krajnjem samoponiženju, demonstrirajući nam sve razloge zbog kojih je jedna politika bez sadržaja tako temeljito i sjajno poražena.

Njihova uvjerenost u pobjedu njihove kandidatkinje bila je, međutim, toliko snažna da im stvarnost nije bila nikakva smetnja da nastave živjeti u tom svom oblaku. Na Trumpa se sručila salva pogrda zbog toga što ne ispunjava njihove želje, kao da politika koju su podržavali nije poražena na izborima. Što god učinio, Trump im je bio kriv jer je pobijedio. Svaki njegov potez bio im je neprihvatljiv i glup, a on nekompetentan i nepametan, pa je kod nepristranih promatrača, dirnutih prizorom, stvoren snažan dojam da bi Trumpu bilo pametno kojiput im i popustiti, kako on tako glup ne bi stalno njih pametne pravio ludima. Trump je, međutim, tu i neće nikamo otići. Prvu godinu njegova mandata otud možemo gledati i kao godinu privikavanja – doduše, uz pojačanu konzumaciju tableta. Puno se protivnika okupilo oko Trumpa – od medija, političara i političkih aktivista do interesnih skupina i međunarodnih organizacija. Nije prošao nijedan dan bez nekog napada na Trumpa s ciljem njegova kompromitiranja i opoziva. Svaki je političar dosad pod tim javnim pritiskom popuštao, ali ne i Trump koji pokazuje snagu volje i posvećenost zadatku.

Nesnošljivost i “fake news”

Današnji mediji ne gledaju na sebe više kao na prenositelje vijesti, već kao na političke aktiviste. Namijenili su si ulogu ključnih aktera politike, naviklih na to da političari ispunjavaju njihove želje, a sada su konsternirani jer pred sobom imaju političara koji ne povlađuje toj njihovoj ambiciji, već se zarekao ispunjavati svoja predizborna obećanja. Na nesnošljivost onih koji se smatraju pozvanima da svako mišljenje različito od njihova nazivaju mržnjom, Trump je odgovorio dajući im nadimak koji slikovito opisuje tu njihovu nerealnu ambiciju. Fake news postao je vjerojatno najfrekventniji izraz u godini za nama.

A lista onoga što je Trump ostvario u prvoj godini mandata poduža je. Dok je pod Obamom broj ljudi na socijalnoj pomoći u Americi narastao na nevjerojatnih 46 milijuna, samo u prvoj Trumpovoj godini otvoreno je dva milijuna novih radnih mjesta. Nezaposlenost je na povijesno niskoj razini, blizu ideala tzv. pune zaposlenosti. Ilegalna imigracija je, čak i bez zida, smanjena za impresivnih 60%. Brojni poslovi i multinacionalne kompanije, koje su bježale iz SAD-a u potrazi za boljim poslovnim uvjetima, sada se vraćaju u Ameriku i otvaraju radna mjesta. Kako bi potaknuo biznis, Trump je ukinuo 800 regulacija koje su gušile poslovanje.

Povjerenje potrošača na najvišoj je razini u zadnjih 17 godina, a poslovnih ljudi u zadnjih 20. Nakon najsporijeg oporavka i mizernoga ekonomskog rasta pod Obamom, zabilježeni rast BDP-a u zadnja dva kvartala viši je od 3%. Burze su odmah nakon Trumpove inauguracije eksplodirale i na najvišoj su razini u povijesti. Od Trumpove inauguracije ukupna vrijednost dionica na burzi porasla je za 7,800.000,000.000 dolara, što je jako, jako puno nula. Trump je opravdao naziv “predsjednika koji stvara poslove”.

Njegova sveobuhvatna porezna reforma, koju je nedavno odobrio Senat, prva je te vrste nakon Reaganove reforme, i bit će dodatni poticaj za zahuktalu američku ekonomiju. Korporativni porez smanjen je s 35% na 21%, a porez na prihode malih poduzeća s 40% na 25%. Ta će reforma najpovoljnije utjecati na standard srednje klase. Kada čovjeku iz srednje klase mjesečno ostane 2000 dolara više u novčaniku, i još dobije i bonus od 1000 dolara, onda postaju razumljivi ideološki napadi na Trumpa, jer je oporbi malo što ostalo, ako znamo da se na slobodnom tržištu glasa novcem.

No, histerični napadi demokrata i njihovih pristalica na Trumpa nisu samo znak nemoći nego i dio agende koja bi uskoro mogla imati i sudski epilog, koji bi za one koji očekuju da će Trump biti opozvan moglo biti veće iznenađenje i od Trumpove pobjede. Riječ je o otkriću da su demokrati i kampanja H. Clinton financirali paraobavještajni uradak o navodnoj Trumpovoj suradnji s Rusima. Sada u DOJ-u radi unutarnja kontrola i istražuju se istražitelji kako bi se utvrdilo na temelju kojih podataka su pokretane neke istrage. Istragu vodi predsjednik kongresnog odbora za nacionalnu sigurnost David Nunes koji je izjavio da se ni u najluđim snovima ne može zamisliti koliki su bili razmjeri neovlaštenog nadzora DOJ-a i FBI-a nad Trumpom.

Ispunjava svoja obećanja

Optužbe na račun Trumpovih ljudi za suradnju s Rusima, prema dosad dostupnim informacijama, bile su samo proizvodnja paranoje kako bi se prikrile nezakonite aktivnosti državnog tužitelja, FBI-a, kampanje H. Clinton i Obamine administracije. Trump je prvo kao predsjednički kandidat neovlašteno praćen, da bi ga se kasnije optuživalo za veze s Rusima, kako bi se prikrile te nezakonitosti. Oba ta aspekta povezao je general Michael Flynn svojim “laganjem”, koji se namjerno žrtvovao u vrijeme velike ofenzive demokrata na Trumpa, kako bi kupio vrijeme za novu istragu. Raspletanje ovog “obrnutog Watergatea” bez sumnje je proces koji će obilježiti drugu godinu Trumpova mandata – koju već sad možemo nazvati godinom odvikavanja.

Prema nedavnim istraživanjima, 90% medijskih napisa o Trumpu bilo je negativno, a samo 5% neutralno – pa ne čudi istraživanje Pew Research Centera koje je pokazalo da su američki mediji 2017. bili najpristraniji na svijetu. Kako ne bih bio dijelom te orkestrirane kampanje, ističem samo ono što je bitno i pozitivno u njegovoj agendi, neću samo papagajski ponavljati ono loše što drugima “ukazuje”. Ako bismo Trumpa htjeli opisati na temelju rezultata prve godine mandata, vjerojatno bi najslikovitije bilo složiti se s opisom koji je u svojoj godišnjoj analizi dao Associated Press – čovjek koji ispunjava svoja obećanja.