Davor Bernardić: Osobno sam za to da se vjeronauk pohađa u Crkvi

Šef SDP-a Davor Bernardić nikad nije bio žešći u napadima na aktualnu vlast. U intervjuu govori zašto misli da imamo najkorumpiraniju Vladu dosad, otkriva zašto misli da će Zoran Milanović pobijediti na predsjedničkim izborima, ali i poteze koje bi SDP odmah povukao kad bi nakon parlamentarnih izbora došao na vlast.

Za aktualnu Vladu kažete da je dječji vrtić prema Sanaderovoj, a za Plenkovića da će ostati upamćen samo po korupciji. Žestoko ste ušli u saborsku jesen?

Nikada u hrvatskoj povijesti nije se dogodilo da pola Vlade mora otići zbog sumnje na korupciju. Pogledajte te ministre koji su morali otići, sve redom Plenkovićevi prvi suradnici, od njegove desne ruke, potpredsjednice Vlade i ministrice Martine Dalić, koja je otišla zbog sumnje na korupciju u aferi Agrokor, do Lovre Kuščevića, kojeg je upravo Plenković postavio na mjesto političkog tajnika HDZ-a, koji je morao otići zbog sumnje na korupciju u cijelom nizu afera. Plenković ga je branio do zadnjeg dana, govorio da je on, kao vrstan pravnik, pregledao sve papire i utvrdio da tu nema ničega spornog. A očito je bilo mnogo toga sporno. Drugi potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić morao je otići zbog neobjavljivanja imovine i nepoznatog porijekla imovine. Ministar Goran Marić morao je otići zbog sumnji u zakonitost stečene imovine, ministrica Gabrijela Žalac zbog upletenosti u aferu Mercedes.

Zbog Sanadera je HDZ završio na optuženičkoj klupi.

Točno. HDZ je prva stranka u Hrvatskoj koja je optužena zbog kriminala. I repovi tog vremena još se vuku. Božidar Kalmeta, koji je u vrijeme Ive Sanadera igrao ključnu rolu, danas je zamjenik glavnog tajnika HDZ-a, jedan od prvih suradnika Andreja Plenkovića. Protiv njega se vode sudski procesi za izvlačenje javnog novca. I zato kažem da će ova Vlada doista ostati upamćena isključivo i samo po korupciji. Korupcija je njihov zaštitni znak, njihov DNK. U strahu da ne izgube fotelje pritišću sve neovisne institucije u zemlji. Krajnje je neprihvatljivo da predsjednik Vlade vrši pritisak na Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. To je neovisno tijelo koje je i osnovano s ciljem borbe protiv korupcije kao uvjet ulaska Hrvatske u EU. Kakvu predsjednik Vlade poruku šalje EU prije preuzimanja predsjedanja? Kakav primjer daje građanima kad ne poštuje institucije Republike Hrvatske, svoje zemlje?

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

I dalje odbijaju poslati potrebnu dokumentaciju Povjerenstvu vezanu za putovanje premijera i niza HDZ-ovih dužnosnika u Helsinki, čak i nakon objave izdanih putnih naloga u medijima.

Mislim da je svima jasno od početka da su Plenkovićevi suradnici išli na privatni put Vladinim zrakoplovom, a to su platili hrvatski građani. Objava putnih naloga pokušaj je pravdanja, mijenjanja teme, ali i dalje je jasno da koriste instrumente i novac države da bi hodali po stranačkim skupovima i putovali privatno. Postoje mnoga nagađanja koja se provlače i po medijima da je riječ o antidatiranim dokumentima. Ja to ne mogu tvrditi ni istraživati, ali gdje ima dima, ima i vatre. To je sve skupa zabrinjavajuće. Klub SDP-a u procesu je skupljanja potpisa kako bi naš prijedlog izmjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa već idući tjedan bio na dnevnom redu. Nedopustiv je pritisak premijera na tu instituciju i moramo činiti sve da zaštitimo njihovu neovisnost. Prema indeksu percepcije korupcije, mi smo 60. na svijetu. Taj negativni trend počeo je za vrijeme Plenkovićeve Vlade 2015., za vrijeme Milanovićeve Vlade prvi smo put bili došli u društvo zemalja u kojima je korupcija znatno manja. Sad smo se opet vratili u društvo najkorumpiranijih zemalja EU. Iza nas su samo Bugarska i Mađarska.

Kaže premijer da Hrvatska u EU nikad nije bila utjecajnija?

Zašto onda nismo u Schengenu kako ne bismo imali gužve na granici, pogotovo u vrijeme turističke sezone? Zašto nemamo euro kako bi naši građani i poduzetnici lakše i jeftinije poslovali? Zašto Hrvatska nije potegla pitanje reformiranja Dublinskog protokola kako bismo riješili migrantsku krizu? Zato što su, kad vladajući dođu u Bruxelles, manji od makova zrna, gledaju u pod i slušaju bruxelleske naloge umjesto da se bore za interese svoje zemlje. Svima je jasno da se i Plenković pokušao ugurati u europsku fotelju i pobjeći od problema u Hrvatskoj, no kad mu je plan propao, počeo je “spinati” da mu je Hrvatska jedini fokus. Apsurdna je situacija što je Dubravka Šuica predložena za povjerenicu Europske komisije za područje demografije. Želim joj svu sreću u obnašanju funkcije, ali apsurdno je da će upravo ona biti zadužena za područje demografije koje je gorući hrvatski problem, a samo u posljednje tri godine vlade njezine stranke Hrvatsku je napustilo više od 100 tisuća ljudi.

Ima li SDP rješenje za demografiju, ostanak mladih?

SDP ima i plan za zaustavljanje iseljavanja i plan za mlade, a ključ je svega u rastu životnog standarda. U našoj zemlji mnogi ne rade, mnogi rade za niske plaće, više od milijun ljudi u Hrvatskoj živi na rubu siromaštva, od toga najviše naših umirovljenika. I zato nećemo odustati od našeg plana o rastu plaća i našeg plana o rastu mirovina. Samo malim poreznim promjenama moguće je osigurati da plaće narastu već idući mjesec između 330 i 500 kuna za više od 700 tisuća građana. To bi npr. značilo da bi plaće učitelja i medicinskih sestara narasle zajedno s njihovim zahtjevima oko 13%, u prosjeku 700 kuna, dok bi liječnicima plaće narasle u prosjeku 10%. Planom o rastu mirovina želimo osigurati da prosječna mirovina naraste više od 300 kuna i da se usklađuje s rastom plaća kako bi nakon punog radnog staža građani dobili 75 posto plaće u mirovini. Osim mogućnosti zaposlenja i većih plaća mladima, a pogotovo onima koji su izloženi migracijskim pritiscima, važno je osigurati im i krov nad glavom. To nećemo postići samo subvencijom stambenih kredita jer više od 70 posto mladih ljudi i građana nije kreditno sposobno za stambeni kredit. Stoga država mora intervenirati u područje najma gradnjom stanova za najam te gradnjom i poticanjem najma za one posebne društvene skupine poput znanstvenih novaka, liječnika i drugih struka izloženih migracijskim pritiscima. Takve stvari već rade naši gradonačelnici i načelnici.

I dalje pozivate na prijevremene nove izbore. Mislite da će se to dogoditi?

Kakva je ova Vlada? Bandić protiv HNS-a, HNS protiv HDZ-a, HSLS protiv SDSS-a, dio HDZ-a protiv Pupovca, i HDZ je protiv HDZ-a. Reformi nema, ima samo korupcije. Njihov jedini cilj isključivo je želja za ostankom na vlasti i zato se grčevito drže za svoje fotelje zahvaljujući kupovanju saborskih mandata. Sabor je postao leglo korupcije i odavno ne odražava volju građana, zato što je čak 28 saborskih zastupnika prevarilo svoje birače i otišlo u druge stranke, zato bi bilo najpoštenije ići na nove izbore, vratiti mandat građanima i neka građani odluče tko će voditi Hrvatsku.

Spomenuli ste odnose u vladajućoj koaliciji. Kako će se, prema vašem mišljenju, rasplesti saga koju gledamo posljednjih nekoliko tjedana, a koja ja počela napadom u Uzdolju i izjavom Milorada Pupovca u kojoj je usporedio Hrvatsku s NDH?

Sve njih vežu osobni interesi. Tu nema politike. Pupovca više ne želim komentirati. Te teme s nacionalističkim predznakom guraju oni koji nemaju nikakve ideje kako riješiti nagomilane probleme u hrvatskom društvu, siromaštvo, male plaće i mirovine, iseljavanje. Nemam ništa protiv da manjine podržavaju Vladu, ali ako Vlada vodi antimanjinsku politiku, postavlja se pitanje zašto su oni još tamo. Činjenica je da cijela hajka koja je išla prema Pupovcu dolazi iz vladajuće koalicije. Kad mi dođemo na vlast, nasilje se neće tolerirati kao ni govor mržnje. Neće se moći dogoditi da se provodi bilo kakvo nasilje prema onima koji su drugi i drukčiji.

Ili da se uhićuju novinari?

Uhićenje Duhačeka, upad u redakciju i zastrašivanje novinarke Đurđice Klancir i brojni drugi slučajevi apsolutno su neprihvatljivi. Svima je jasno da je to stiglo od državnog vrha. Mislim da u to nitko ne sumnja. Ali to više nije izoliran slučaj. To je postao obrazac ponašanja Vlade.

Za vrijeme SDP-ove vlasti u Splitu su uhićeni klinci jer su tijekom predsjedničke kampanje lijepili plakate protiv Ive Josipovića?

Meni je potpuno neprihvatljiva bilo kakva upotreba represivnog sustava za ograničavanje temeljnih ljudskih sloboda koje su zagarantirane Ustavom, ako hoćete i shvaćanjem moderne i normalne hrvatske demokracije u okviru slobodne i demokratske Europe.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Nije li suludo da danas u Hrvatskoj za ACAB (engleska kratica za Svi su policajci kopilad) dobijete kaznu, ali ne i za skandiranje “za dom spremni”?

Stvarno bih volio kad bi institucije koje su toliko ažurne kad je riječ o Twitteru istom brzinom procesuirale i korupciju državnih dužnosnika i ministara. Ali to je ono što se ne vidi. Nikad više korupcije u Hrvatskoj, a nikad manje poteza DORH-a i pravosuđa. I zato ljudi gube povjerenje u institucije. Što se tiče pozdrava ZDS, stav SDP-a i moj osobni je da je Domovinski rat bio oslobodilački rat koji je ujedinio Hrvatsku i u kojemu su sudjelovali svi, i lijevi i desni, ljudi različitih vjera i nacija i ideoloških stajališta pa i različitih stranačkih preferencija. Oko rijetko čega smo složni kao oko Domovinskog rata i zato je potpuno neprihvatljivo da se ijedna najmanja ljaga povezivanjem Domovinskog rata s bilo kakvim oblikom ustaštva ili fašizma pokušava staviti braniteljima na teret. Zato mi je drago da su se u ovom općem ludilu, kad su reagirale na Pupovca, neke braniteljske udruge poput HVIDRA-e snažno ogradile od NDH, što je potvrda da je došlo vrijeme u Hrvatskoj da se trajno zabrani korištenje ustaškog pozdrava “za dom spremni”.

I s HOS-ovih obilježja?

Ohrabruju presude Visokog prekršajnog suda i Ustavnog suda koji su jasno naložili da se u Hrvatskoj “za dom spremni” ne smije koristiti jer ograničava ljudske slobode, podsjeća na razdoblje kada su vladali rasni zakoni i da se to treba prilagoditi u svim drugim pravnim normama. Te presude hrvatskog pravosuđa nešto su što sad jednostavno treba primijeniti na hrvatske pravne norme i to je sad na Ministarstvu uprave. Ono mora provesti nadzor i naložiti udrugama da provedu odluke hrvatskog pravosuđa i promijene svoje statute, odnosno izbace ZDS.

Znači, ako SDP dođe na vlast, to će se dogoditi?

Možete raditi kompromis s planovima, ljudima, dinamikom realizacije planova, možete odstupiti od nečega, promijeniti plan, ali nikad u životu ne smijete početi raditi kompromise s vrijednostima. I zato s fašizmom nema kompromisa.

Najavili ste i obračun s vjeronaukom u školama, rekli ste da smatrate da se vjeronauk treba vratiti u Crkvu?

Nama u SDP-u želja je da nitko u Hrvatskoj ne bude diskriminiran ni po jednoj osnovi. Mi jesmo otvorili temu izmjene Vatikanskih ugovora, ne s ciljem da bismo ograničavali bilo kome slobodu vjere, dapače, poštujemo sve vjernike bez obzira na to o kojoj je vjeri riječ, katolike, muslimane, pravoslavce, poštujemo agnostike, ateiste, nama u SDP-u nije važno tko je tko. Ali mi smo protiv diskriminacije prema djeci i s druge strane želimo transparentnije izvještavanje o trošenju državnog novca koji Hrvatska daje poštujući Vatikanske ugovore i želimo da se rad nedjeljom adekvatno plati. Zato smo predložili reviziju Vatikanskih ugovora, svjesni da je riječ o ugovoru između dvije zemlje, da se oni ne mogu jednostrano mijenjati, ali da se treba početi razgovarati. U tim se ugovorima mogu napraviti određene izmjene, kao što i vjeronauk može biti prvi ili zadnji sat. Ja sam osobno za to da se vjeronauk pohađa u Crkvi.

Spomenuli ste rad nedjeljom. Treba li ga ukinuti?

Svjesni smo da je Hrvatska turistička zemlja. Međutim, rad nedjeljom trebao bi se adekvatno platiti, a u pojedinim slučajevima i ograničiti. O toj temi u stranci još razgovaramo. Ovo je moj stav, ali nije isključeno da će stranka kad je o tome riječ ići i sa zakonskim rješenjima. Mi već jesmo predlagali bolje plaćanje rada nedjeljom i na tome ćemo i dalje inzistirati.

Vlada je donijela odluku da će naposljetku ipak prihvatiti zahtjeve sindikata što znači da referenduma “67 je previše” neće biti.

Vlada je očito kapitulirala i priznala pogrešku, a za taj promašaj i trošak koji je napravljen, umjesto da snosi posljedice, ministar Pavić nagrađen je prebacivanjem na ministarsko mjesto u drugom resoru. Prijedlog mirovinske reforme bio je štetan, nepravedan i nije u duhu Ustava Republike Hrvatske, što su građani prepoznali i očitovali se s više od 700 tisuća potpisa.

Nakon vruće jeseni čeka vas i vruć kraj godine. Dolaze predsjednički izbori, Zoran Milanović SDP-ov je kandidat. Hoće li cijela stranka stati iza njega?

Što više vrijeme prolazi, to sam sigurniji u pobjedu Zorana Milanovića. Šalje jasne poruke, vodi dobru kampanju i pokazuje da je predsjednik s karakterom koji može vratiti povjerenje instituciji predsjednika države jer, nažalost, kriza u Hrvatskoj počinje s krizom povjerenja u institucije zemlje. DORH, pravosuđe, Vlada, predsjednik države... sve su to institucije kojima građani više ništa ne vjeruju i, da bi se vratilo povjerenje ljudi u Hrvatsku, moramo vratiti povjerenje u institucije, a izbori za predsjednika tu su prvi na redu.

Ne bojite se crnih labudova?

Nema labudova u SDP-u. Ljudima u SDP-u na prvom je mjestu interes Hrvatske, a potom i interes stranke i zato će sve napraviti u kampanji da naš kandidat pobijedi. Crni labudovi u nekim su drugim strankama.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Za sada je Milanoviću potporu dao i HSS i HSU. Što je s IDS-om, GLAS-om?

Razgovarali smo i vjerujem da će na kraju podržati Milanovića kao jedinog ozbiljnog kandidata lijevog centra. Važno je dobiti potporu IDS-a, ali ono što je još važnije jest dobiti potporu Istrana koja je evidentno svakim danom sve veća. To nam je važnije od potpore bilo koje stranke pojedinačno.

Vjerujete li da će u te izbore i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić?

To je potpuno irelevantno jer njegova moguća kandidatura ništa ne može promijeniti u toj političkoj utakmici. S druge strane, njegovo kupovanje zastupnika, tzv. žetončića, nešto je što održava na vlasti Plenkovića i Vladu. To je njihov politički potpis i nešto što u Hrvatskoj, nakon donošenja naših antikorupcijskih zakona, više nećemo morati gledati.

Većina “žetončića” bivši su SDP-ovci, i to visoki dužnosnici stranke. Koliko će činjenica da su napustili stranku i da podržavaju aktualnu Vladu štetiti Milanoviću?

Neće mu štetiti. Da je znao kakvi su to ljudi, vjerojatno ih nikad ne bi stavio na listu.

Iza vas je turbulentno razdoblje. Rušilo vas se nekoliko puta, preživjeli ste. Kako je biti u novoj ulozi u kojoj vas nitko ne napada?

Rezultat izbora EU plod je rada stranke, njezina vodstva i rada mojih suradnika posljednje dvije godine, organizacije posla, kvalitetnih kandidata, organizacije izbornog stožera, dugotrajnog perioda pripreme ključnih procesa gdje je SDP pokazao da je najjača opozicijska stranka koja je posve spremna preuzeti odgovornost za Hrvatsku. Važno je da smo posljednjih šest mjeseci, u kojima smo imali mir u stranci i u kojima se nisu potencirali sukobi, pokazali da su zajedništvo i suradnja put uspjeha SDP-a, a onda i Hrvatske. Vraća se povjerenje u stranku, konsolidiramo se, puno više ljudi sudjeluje u radu i da, vraća se i povjerenje građana u socijaldemokraciju. To je formula za uspjeh i za predsjedničke, a potom i parlamentarne izbore. Svjesni toga okrenuti smo interesima građana i predlaganju zakonskih rješenja da sutra, kad dođemo na vlast nakon sljedećih izbora, možemo odmah početi s reformama.

Slično što ste vi prolazili sada se događa Andreju Plenkoviću. On je likovao kad se vas napadalo?

Situaciju u HDZ-u ne želim komentirati. Mi se time ne bavimo.

Četvero članova vodstva SDP-a još je pod suspenzijom. Jeste li ih spremni ukinuti?

Da, dobra volja postoji i na moj prijedlog o tome ćemo raspravljati na idućoj sjednici Glavnog odbora.

Kako će SDP na parlamentarne izbore, samostalno ili opet okupljate široku koaliciju s obzirom na to da se Amsterdamska koalicija, de facto, raspala?

S obzirom na lošu klimu u našem društvu, SDP formira svoje antikorupcijsko tijelo koje se bavi predlaganjem antikorupcijskih zakona i zbog toga smo ponajprije krenuli u formiranje širokog antikorupcijskog saveza kao široke alijanse progresivnih snaga za borbu protiv korupcije. Taj savez može biti dobra platforma i za eventualnu suradnju na idućim izborima.

Bojite li se jačanja desnice?

SDP se nikoga ne boji i uvijek će biti brana nazadnjačkim snagama u društvu koje pokušavaju diskriminirati ljude po bilo kojoj osnovi. To je naš zadatak, da u Hrvatskoj širimo prostor tolerancije, optimizma i da budemo kao i dosad u službi napretka. One koji pokušavaju stvoriti antimanjinsku klimu i klimu nasilja i diskriminacije prema drugima i drukčijima nećemo tolerirati.

Mnogi vjeruju da je nakon idućih izbora moguća samo velika koalicija?

Vjerujem u pobjedu SDP-a, vjerujem da ćemo doći na vlast nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Odbacujem veliku koaliciju u svim scenarijima. Nema suradnje sa strankom koja sjedi na optuženičkoj klupi zbog korupcije i čija je Vlada, usudit ću se reći, Vlada koja je pod najvećom sumnjom za korupciju otkad je hrvatske države.