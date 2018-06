Ako se ne prilagodite vremenu u kojem živite, danas vas ima, a sutra ne

Judita Franković Brdar, Franka Batelić, Mia Kovačić, Kristina Krepela, Vanda Winter... samo su neke od poznatih dama koje obožavaju dizajn i kreativnost modnog brenda eNVy room. Iza imena kriju se dizajneri Vjeko Franetović i Nikica Ivančević koji su nam otkrili laska li im titula “kraljeva vjenčanica” i bi li što promijenili na onoj koju je nosila Meghan Markle kada se udala za princa Harryja.

Predstavili ste novu kampanju, kako ste došli na ideju združiti svoje haljine koje se nose na crvenim tepisima s gumenim čizmama i zelenilom staklenika?

Ta je kolekcija prikazana još u veljači na našoj samostalnoj reviji, a komadi iz te kolekcije već su dobro poznati široj javnosti s obzirom na razne evente i crvene tepihe, a i izloženi su u našem showroomu više mjeseci. Upravo zato klasična forma kampanje nije nam bila cilj te nam je želja bila kolekciju staviti u jedan drukčiji kontekst. Odlučili smo se za staklenik. A što se nosi u stakleniku? Gumene čizme, kabanica i sva potrebna oprema kao što su škare za biljke, gumene rukavice... Zapravo smo se dobro zabavili i nismo bili ograničeni klasičnim komercijalnim prikazom kolekcije. Forma modnog editorijala daje nam malo više slobode i to je ono što nam se čini izazovnim i uzbudljivim. Jako smo zadovoljni kampanjom i sretni što je naišla na pozitivne reakcije.

Vjeko, koliko vam u osmišljavanju kampanja koriste znanje i diploma iz marketinga?

Teško je govoriti o utjecaju znanja i diplome na samo jedan projekt, ali da su sva ta znanja itekako pomogla u planiranju i pozicioniranju naše modne marke, svakako jesu.

Snimanja kampanja često vas odvedu na strane i egzotične lokacije.

Koja vam je bila najdraža lokacija na kojoj ste snimali?

Sve su to zemlje u kojima prije nismo bili, svaka od njih specifična je na svoj način i pritom te poprilično inspirira. Imamo divnu suradnju s putničkom agencijom Atlas tako da je svaki naš put pomno isplaniran i organiziran kako bismo doživjeli samo najbolje od svake zemlje i obišli najatraktivnije lokacije.

Uglavnom snimamo “bridal” kampanje na tim putovanjima pritom sugerirajući zanimljive zemlje našim mladenkama kao opciju za, recimo, medeni mjesec. Teško je izdvojiti jednu zemlju jer svaka sa sobom nosi lijepe uspomene. Na Malti smo dočekali Novu godinu, Dubai nas je odveo u pustinju, a Maroko bio zaista avantura za sva osjetila. U svakoj zemlji probali smo njezinu kuhinju i to je bilo jako zanimljivo s obzirom na to da smo veliki gurmani. Neke su nam se stvari svidjele više, neke manje, no kako uvijek putujemo s dobrim društvom, zabava je zagarantirana.

Volite li putovati i u slobodno vrijeme?

Jako volimo putovanja i sve to što dolazi s njima. Imamo sreću i da zbog posla kojim se bavimo često putujemo. Najčešće su to zemlje u kojima obilazimo sajmove tekstila – Pariz, Milano i Istanbul te se tamo već osjećamo kao doma. Posljednje nas je putovanje odvelo u Portugal zbog Eurovizije. Dugo smo planirali taj put, no kada smo dogovorili suradnju s Frankom Batelić, sve se lijepo poklopilo – Portugal, Eurovizija i odlična ekipa. U svojem privatnom aranžmanu obvezno jednom godišnje otputujemo u neku daleku egzotičnu zemlju. Obojica ne izlazimo previše tako da su putovanja nešto na čemu ne štedimo. Zapravo su putovanja po nama najbolje uložen novac jer vas obogaćuju i otvaraju vam neke nove vidike koji vas u konačnici čine boljim i tolerantnijim ljudima.

Brojne mladenke biraju upravo vaše vjenčanice. Laska vam titula “kraljeva vjenčanica”?

Pa još uvijek pokušavamo shvatiti što to zapravo znači. Nemamo lanac dućana po Hrvatskoj ni masovnu proizvodnju i ne osjećamo se kao “kraljevi”. No, ako to znači potvrdu da svoj posao radimo dobro u smislu imidža samog brenda, onda možemo biti zahvalni na komplimentu.

Jeste li se susreli s kojom tzv. “bridezillom”?

Kao i u svakom poslu koji podrazumijeva vrlo blisku suradnju s ljudima, nailazimo na razne karaktere. S većinom se vrlo lako nositi, a s nekima se trebaš malo više potruditi i imati strpljenja. I to je normalno. Djevojke su uglavnom sve jako drage, zaista su rijetki trenuci da nešto ne ide zacrtanim tijekom i da nastaju problemi. No i kada se dogode, dajemo zaista sve od sebe kako bi im svaki susret s eNVy roomom ostao u što boljem sjećanju jer je zadovoljan kupac najvažnija stavka poslovanja. S našim klijenticama imamo pošten, prijateljski i direktan odnos.

Prošli mjesec cijeli je svijet čekao vjenčanicu Meghan Markle. Je li vam se svidjela?

Nama se svidjela. Naravno, ima tu stvari koje bismo mi drukčije dizajnirali, ali u biti osvojile su nas sama ideja i ta jednostavnost jer je bila neočekivana za jedno takvo vjenčanje. Svakako palac gore!

Brojne domaće zvijezde odabrale su vjenčanice s vašim potpisom, ali i svečane haljine. S kime vam je poseban užitak raditi?

Sa svakom od njih, baš kao i sa svakom damom koja dođe u naš showroom i pokloni nam svoje povjerenje za njima jako bitan dan. Zaista smo neizmjerno zahvalni kada smo im prvi odabir. Kada su domaće zvijezde u pitanju, ne razmišljamo o tome s kojom više volimo raditi. Svaka od tih dama jedinstvena je na svoj način i jako nas veseli vidjeti kako su kombinirale neki naš odjevni predmet, bila to haljina, kombinezon, jakna, suknja ili pak torbica. Jednostavno ih gledamo pojedinačno, kao jake individualke koje našem brendu daju jednu lijepu raznolikost i originalnost. A kada su u pitanju vjenčanja, neizmjerno smo sretni što povjerenje i dalje daju nama.

Kako dolazi do suradnje s poznatim Hrvaticama?

Dame se najčešće jave nama i, ako su simpatije obostrane, suradnja je sigurna. Ne možemo zamisliti da radimo s nekim tko nam nije legao na prvu i najčešće s damama s kojima kliknemo ostvarimo divno prijateljstvo i dugogodišnju suradnju. Moramo se pohvaliti da zaista imamo najljepše ambasadorice koje su pritom iznimno talentirane i uspješne u svome djelovanju. To je win-win situacija.

Za Franku Batelić osmislili ste haljinu za Eurosong. Čime ste se vodili pri njezinu stvaranju?

Nizom faktora. Ponajprije smo se vodili mišlju za koga dizajniramo, kakva je pjesma, kakav je dojam poželjno ostaviti, ali i drugim stvarima tehničke prirode s obzirom na to da je bila riječ o haljini za scenu. Frankin tim i mi vrlo smo se brzo našli s idejom oko nastupa, a zatim je sve išlo vrlo lako. Haljina se radila više tjedana zbog mnogobrojnih proba, Frankinih obveza, ali i same činjenice da smo radili još jednu identičnu haljinu koja je bila “back up” ako nešto krene po zlu, što se uvijek može dogoditi. Željeli smo biti sigurni da će sve proći u najboljem redu i nismo ostavljali prostora da išta krene krivim putem. Jako smo zadovoljni rezultatom.

Haljinu su vidjeli milijuni gledatelja tog natjecanja, je li došlo do novih suradnji ili narudžbi iz cijelog svijeta (Europe)?

Bilo je zaista odličnih reakcija sa svih strana, što od medija, što na društvenim mrežama. Primili smo i jako puno upita vezanih za tu haljinu iz Hrvatske, ali i iz inozemstva. Ali ova je haljina prije svega haljina za scenu i nije pretjerano praktična za cjelovečernje nošenje zbog konstrukcija koje ima na stražnjem dijelu.

Nedavno ste rekli: “Tko god kaže da aktualni trendovi nisu važni, taj laže”. Koliko pažnje obraćate na trendove pri kreiranju?

eNVy room dosad je radio za dvije velike tekstilne kuće nekoliko kolekcija i to nam je iskustvo od neprocjenjive vrijednosti, posebice s obzirom na to da smo kao mali brend vrlo rano dobili uvid u to kako rade i funkcioniraju te što je bitno pri kreiranju i stvaranju kolekcije koja na tržištu treba biti itekako aktualna i komercijalno opravdana.

Kolekcije koje radimo za naš brend također ne možemo zamisliti drukčije, a budući da radimo sa zvijezdama implementiramo i haljine koje su prigodne za crvene tepihe pa sve to upakiramo u jednu lijepu maštovitu priču. A na trendove nitko nije imun. Svjesno ili nesvjesno utječu na nas. Recimo, u doba kada smo mi počinjali raditi mlada žena nikako na sebi nije mogla zamisliti ikakav komad od čipke. Doživljavale su čipku bapskom i staromodnom. U to doba jako su bile popularne haljine od šantung-svile.

Danas je čipka jedan od vodećih trendova koji traje i traje i gotovo je možete pronaći u svemu, počevši od haljina, preko cipela, torbica... Danas, u vrijeme kada informacija dolazi nevjerojatnom brzinom do našega doma, to je posebno izraženo. Trendovi se mijenjaju brže nego što se cipele izližu i već trebate nove, modernije i više “cool”. Jednako tako vrijedi i za brend. Danas vas ima, a sutra vas već ne treba biti ako se ne prilagodite vremenu u kojem živite i osjetite bilo tržišta. Jako je bitno trendove ne slijediti slijepo, nego pametno implementirati u svoj modni rukopis samo ono što prirodno leži vašem brendu. Intuicija je tu također jedan od bitnih faktora.

Koliko vam trendovi pomažu (ili odmažu) u kreativnom procesu?

Ne vidimo kako mogu odmoći ako se mudro barata tim alatom. Mi ne možemo zamisliti da naša aktualna kolekcija izgleda isto kao i ona prije nje, a kamoli prije više godina. To jednostavno nije naš način rada. Dosadi nam vrlo brzo i idemo dalje s novom inspiracijom koja nam se u tom trenutku čini kao idealna opcija za naš modni DNK, koji eNVy room izdvaja iz mase. Vodimo se intuicijom. Nakon godina rada neke trendove i sam predvidiš. Bitno je samo biti dobro informiran i živjeti sada te se okružiti mladim ljudima od kojih se može naučiti mnogo, ali koje možeš i educirati kako bi upravo tvoj modni rukopis i brend bio ono što oni trenutačno žele.

Naravno, pri tome je potrebno zadržati i svoje vjerne kupce koji su tu već godinama, a i dalje se vraćaju za bitne prigode u svom životu. Doza klasike i trenda te elegancija i jednostavnost glavne su značajke našeg potpisa. Kada se sve te stavke uspješno poslože, sve ide lako i nekako prirodno.

Koliko su vama moda i trendovi bitni kad odjeću birate za sebe? Može li vas se vidjeti u primjerice staroj trenirci i običnoj majici ili ipak svakodnevno pomno birate što ćete odjenuti?

Naravno da može, no zbog opisa posla i zato što svakodnevno dolazimo u kontakt s mnogo ljudi koji prođu kroz naš showroom pazimo kako smo odjeveni jer to je i stvar kulture. Naš modni ukus zapravo je vrlo jednostavan i uglavnom monokromatski uz pokoji izlet u boju. To se ogleda i u našim kolekcijama koje su najčešće obojene u crnu i bijelu.