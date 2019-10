'Ako nam je Pupovac najveći problem, onda mi nemamo problema'

Nakon neodmjerenih izjava Milorada Pupovca, izrečenih mahom za inozemne medije, braniteljska scena vrije. Dok pojedine udruge traže smirivanje tenzija, druge pak zahtijevaju tematsku sjednicu Sabora o povjerenju zastupniku SDSS-a, o čemu razgovaramo s umirovljenim generalom Miljenkom Filipovićem, bivšim pripadnikom Legije stranaca, ratnim zapovjednikom Bojne Zrinski i predsjednikom Zajednice branitelja HDZ-a “Gojko Šušak”.

Kao visoki časnik koji je stvarao Hrvatsku vojsku, kako ste doživjeli izjave Milorada Pupovca koji sadašnju Hrvatsku uspoređuje s NDH?

Izjave Milorada Pupovca neprihvatljive su i netočne, današnja Hrvatska nastala je na temeljima Domovinskog rata voljom hrvatskog naroda i veličanstvenom pobjedom hrvatskih branitelja nad velikosrpskim agresorom u Domovinskom ratu i današnja Hrvatska nema ama baš nikakve poveznice s NDH. Svi sudionici u političkim procesima moraju se ponašati odgovorno, izbjegavati zapaljivu retoriku i pridonijeti smirivanju tenzija. Pupovac je kasnije reterirao, objasnio, na svoj način. Možemo o tome misliti što god hoćemo. Ni ja osobno nisam zadovoljan, ali od njega se ne može očekivati više. Moramo nastaviti dalje.

Iz toga proizlazi da, prema vašem mišljenju, SDSS-a treba ostati u vladajućoj koaliciji?

Prije tjedan dana Nacionalni odbor zajednice branitelja HDZ-a “Gojko Šušak” na svojoj redovnoj sjednici dao je jednoglasno i punu potporu Predsjedništvu HDZ-a i Vladi na čelu s Andrejem Plenkovićem jer vodi dobru i zdravu politiku za Hrvatsku i cjelokupno društvo. Nitko ne dovodi u pitanje stabilnost i nastavak rada ove Vlade, koja ima brojna gospodarska i međunarodna postignuća.

Da SDP ne daj Bože ima parlamentarnu većinu, nikada se ne bio donio jedinstveni Zakon o hrvatskim braniteljima. Da HDZ ne upravlja državom, ne bi se pobjednička Hrvatska vojska vratila u Vukovar. SDP je tvrdio da je to nemoguće.

Kako tumačite žestoku retoriku Hvidre, koja od DORH-a zahtijeva da u Pupovčevim javnim istupima utvrdi eventualne elemente kaznenog djela?

Razumijem svoje suborce i prijatelje, razumijem njihovu zabrinutost, ali za to postoje državne institucije kojima treba pustiti da rade svoj posao.

Mislite li da je, u mandatu HDZ-ove Vlade, realno očekivati prosvjed branitelja, o kojem se posljednjih dana nagađa u medijima, i kako bi se u tom slučaju postavila vaša Zajednica branitelja?

Što bismo postigli time? Treba razgovarati i siguran sam da do prosvjeda neće doći. Ova Vlada uvijek je znala odgovoriti na sve izazove u interesu hrvatskog naroda i države, a time i u interesu hrvatskih branitelja. Završetkom Domovinskog rata i odlaskom Tuđmana i Šuška, od svih vlada do danas, ova Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem najviše je napravila za hrvatske branitelje, Hrvatsku vojsku i Hrvatsku policiju, dala je najviše prostora braniteljima, sve što je obećala, to je i napravila. Spomenut ću samo kako u ovoj Vladi, prvi put u povijesti, imamo dvojicu generala, ratnih zapovjednika gardijskih brigada, povećan je proračun za Ministarstvo hrvatskih branitelja, donesen jedinstveni Zakon o pravima branitelja, regulirana su prava pripadnika HVO-a.

Vojska je vraćena u Vukovar, Sinj, Ploče i Varaždin, a HV se vraća i u Pulu. U proslavi Oluje sudjelovali su i Amerikanci, čime je naša veličanstvena oslobodilačka operacija, a i Domovinski rat, a na veliku žalost Aleksandra Vučića i svih protivnika suvremene Hrvatske, dobili puni međunarodni legitimitet. Heroji Domovinskog rata generali Ante Gotovina i Mladen Markač savjetnici su potpredsjednika naše Vlade – prvi Damira Krstičevića, drugi Davora Božinovića. Nakon 17 godina na Trg sv. Marka vraćena je smjena straže koju je iz snažnih simboličnih razloga uveo dr. Franjo Tuđman, utemeljitelj suvremene hrvatske države, koji je govorio: “Nema države bez simbola”. Vraćeno je dostojanstvo Hrvatskoj vojsci koju je Vlada SDP-a godinama šikanirala. Vraćen je i legendarni MiG-21 Rudolfa Perišina kojim je 25. listopada 1991. sletio u Austriju. To su neprijeporna postignuća koja branitelji prepoznaju i cijene.

Kako ćete se postaviti spram zahtjeva Udruge Specijalne policije i Zbora gardijskih brigada, koji zahtijevaju tematsku sjednicu u Saboru na temu Pupovčevih izjava i je li taj zahtjev opravdan?

Ako je nama najveći problem Milorad Pupovac, onda mi nemamo drugih problema i sve je savršeno. Mi imamo u društvu puno važnijih i većih problema i izazova o kojima trebamo voditi računa i na kojima treba raditi. Što se tiče Pupovca, sve je već rečeno i tu se nema što više dodati.

Prepoznajete li u aktivnostima pojedinih braniteljskih udruga zapravo udar na premijera ili predsjednicu?

Ne. To nije točno. Mi smo se borili za Hrvatsku i svi su branitelji legalisti. Ponovit ću, ova je Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem od svih vlada do sada najviše napravila za hrvatske branitelje. Podsjećam da je usvojen i novi Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu – prvi jedinstveni zakon koji uređuje nematerijalna prava osoba nestalih u Domovinskom ratu i njihovih obitelji da saznaju sudbinu svojih članova te postupak njihova traženja.

Počelo se s provedbom Programa preventivnih sistematskih pregleda – do sada je pregledano više 51.000 branitelja. Stambeno je zbrinuto 1478 članova obitelji smrtno stradalih branitelja, HRVI-ja i dragovoljaca. Ovo su velebni uspjesi i poticaj za aktivniji doprinos društvu naše populacije i zbog toga nema razloga za nezadovoljstvo branitelja.

Na čelu ste stranačke, HDZ-ove organizacije branitelja. Na koji je način aktivnost veterana spojiva s politikom?

Naša populacija svjesna je naše velike odgovornosti i u Domovinskom ratu i danas u miru za budućnost Hrvatske. Ako smo znali u ratu, znamo i u miru. Mi hrvatski branitelji članovi Zajednice branitelja HDZ-a “Gojko Šušak” na temelju tijela stranke imamo mogućnost i sudjelujemo u procesu donošenja svih odluka, pogotovo onih koje su bitne za nas branitelje. Branitelji unutar HDZ-a, zajedno sa svim ostalim članovima stranke, imaju trajnu zadaću zaštite vrijednosti, digniteta i dostojanstva Domovinskog rata i hrvatskih branitelja u cjelini te aktivno zalaganje za jačanje iskonskih vrijednosti za koje smo se borili – domoljublja, poštenja, časti i rada za opće dobro.

