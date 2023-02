Znate li već što ćete raditi na Valentinovo? S partnerom ili sami...

Budući da je Valentinovo ove godine usred tjedna, možda nećete imati cijeli dan za planiranje i uživanje, no postoje i mnoge stvari koje ne zahtijevaju mnogo truda, ali su jako zabavne - i koje vam taj dan mogu učiniti posebnim za vas i vama najdraže ljude.

Ideje za parove za Valentinovo

- Pokažite partneru da ga/ju cijenite

Prema Kenu Pageu, stručnjaku za veze i voditelju Deeper Dating podcasta, i dijeljenje pojedinosti o tome što stvarno volite kod svog partnera može biti nevjerojatno romantično.

"Razmislite o trenucima u vašoj vezi kada ste osjećali puno ljubavi prema svom partneru", kaže Page. "Razmislite o jednoj kvaliteti koju volite i cijenite, zbog koje se doista osjećate kao da su on ili ona vaš dom i opišite je u svojoj čestitci za Valentinovo"

- Zajedno iskušajte nešto novo (i pomalo zastrašujuće)

"Istraživanja pokazuju da zajedničko sudjelovanje u aktivnostima koje oboje čine pomalo nervoznima i uplašenima zbližava parove", kaže Page. Bilo da je to tečaj plesa, isprobavanje nove kuhinje, odlazak u escape room ili izlazak na pozornicu za karaoke duet, to će se uzbuđenje preliti i na ostatak vaše veze.

- Igrajte igre

"Učinite zbližavanje osobnijim i zabavnijim uz jednu od mnogih novih kartaških igara namijenjenih parovima" kaže Page koji preporučuje da skupa prođete kroz 36 pitanja za zaljubljivanje (čak i ako ste već dulje zajedno) kako biste lakše izgradili dublju vezu. .

Ideje za samce za Valentinovo

- Ugodite si

Nema ništa lošeg u pokazivanju ljubavi prema sebi na Valentinovo i zato se razbacajte sa svojim omiljenim čokoladama, kupite si veliki buket cvijeća, napravite si dekadentnu pjenušavu kupku i uživajte.

- Pronađite načine da budete pozitivni

Ako ste slobodni, a to ne želite biti, Valentinovo može biti težak dan, no svejedno možete pronaći načine da preokrenete taj praznik. Možda ćete htjeti sami pogledati film koji nije ljubavni ili ćete pak pronaći način da proslavite svoje loše veze. "Pronađite nešto što možete učiniti da malo preobrazite negativnost, pozovite solo prijateljice i skupa ogovarajte one u 'ljigavo' sretnim vezama", savjetuje Page za Real Simple.

