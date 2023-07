Znate li što više zrači: Mobitel, utičnica ili rendgen?

Korištenje mobitela samo 15 minuta dnevno za razgovor štetno je za zdravlje i povećava rizik oboljenja od raka mozga. Držanje mobitela blizu tijela općenito je štetno za zdravlje zbog velike količine radijacije. Zato je spavanje blizu mobitela izuzetno opasno i štetno.

No, veliki dio zračenja zapravo dolazi iz utičnice. Do radijacije iz utičnice dolazi zbog povezanosti utičnice s cjelokupnim mrežnim sustavom kuće. Čak i ako ništa nije spojeno u utičnicu, ona sama proizvodi velike količine radijacije koja je štetna za zdravlje. No, kada je u utičnicu spojen neki uređaj, zračenje je dvostruko jače nego dok je uređaj samostalan.

Rendgen je najčešća radiološka i zdravstvena pretraga koja se zapravo sastoji od samog zračenja. No rendgen sam po sebi ne zrači toliko koliko zrače druge radiološke pretrage. Zbog njegova malog zračenja sasvim je sigurno i nekoliko puta godišnje ići na rendgenski pregled ako za to postoji medicinski razlog.