Znate li što je to 'nadograđeni gemišt'? Mi smo ga probali i oborio nas je s nogu!

Vani je toplo, protupandemijske mjere su ublažene, vrijeme je konačno za malo uživanja. Za sada još samo malo uživanja, jer pandemija još nije službeno prošla ali nadamo se da jesen neće donijeti drugi val. Da malo zaboravimo na takve misli mogli bismo pripremiti neko dobro piće. Pravo je vrijeme za koktel, bilo u nekom baru koji će možda nakon ponovnog otvorenja ponuditi kakvu dobru kombinaciju, možda kod kuće gdje gdje dobar koktel nije baš tako teško napraviti. Uvjerava nas tako poznati naš barmen Mario Majcen. Poznatog barmena možete gledati i na Badelovom Masterclassu gdje drži predavanja s još nekoliko prominentnih ‘tekućih’ znalaca kao što su Darko Lugarić, Dario Grabarić, Vesna Jurak, Mia Markač, Enes Đapo ili Mladen Zrno, a nešto o kulinarstvu od poznatog Chefa Davida Skoke kao i o psihologiji potrošača od svima znanog zabavljača Ivana Šarića. Krenimo najprije s povijesti koktela, treba znati kako je nastala kultna kombinacija aroma, okusa i osvježenja.

Foto: Petar Glebov/Pixsell

O moonshinerima i crnim danima za prave ljubitelje dobre kapljice

- Kada govorimo o nastanku koktela postoje više legendi. U Americi 19. stoljeća bile su popularne borbe pijetlova, priča je bila da se nakon završene borbe uzeo rep s pijetla pobjednika i stavio na čašu kao dekoracija. Nazdravljalo se pobjedničkom pijetlu uz zdravicu „let us have a drink on the cock tail“, počinje priču o koktelima Mario Majcen. Nastavlja s najdepresivnijim razdobljem za ljubitelje dobre kapljice. - Za vrijeme prohibicije alkohola u ranim dvadesetim godinama prošlog stoljeća, bila je zabranjena proizvodnja i prodaja alkoholnih pića. Zabrana je postala zanimljiva tadašnjim gangsterima pa su počeli proizvoditi alkohol ilegalno. Znamo kako je čak je i poznati Al Capone sudjelovao tom poslu. Proizvodili su ga preko noći da bi bili manje uočljivi te su ih zbog toga prozvali moonshinerima.

Budući da je u doba prohibicije alkohol uglavnom bio vrlo loše kvalitete tadašnji barmeni su miješali pića da bi im poboljšali okus te su tako nastali neki od najpoznatijih klasika.

Prohibicija završava 5. prosinca 1933. godine. Taj dan današnji barmeni pamte kao početak nove ere, govori nam poznati hrvatski barmen. Barmeni imaju i svojeg ‘oca’, duhovnog, naravno. - Postoje kokteli i prije američke prohibicije što nam govori prva knjiga o miješanim pićima tadašnjeg “oca” današnjih barmena Jerryja Thomasa, „The bartender guide“ koja je napisana 1862. godine. Sadržavala je 200 receptura koktela. Godine 1887. nastaje koktel Martinez koji je osnova za današnji martini. Zanimljiva je činjenica kako je prva knjiga nastala 1862. godine kada je nastala i destilerija Bacardi ruma koji je jedan od najpoznatijih brandova na svijetu.

Kokteli u Europu stigli s američkom vojskom

A opet, te iste 1862. godine osniva se tvrtka „Franjo Pokorny“ što je preteča današnjeg Badela 1862. Za vrijeme prvog i drugog svjetskog rata američki vojnici sa sobom donose i svoje navike ispijanja pića, pa su tako kokteli došli i do Europe, tumači nam Mario Majcen. Na bezbroj mjesta na internetu pronaći ćete puno savjeta o pravljenju koktela, od profesionalaca koji će ponuditi i ono znanje koje vam kod spravljanja koktela kod kuće neće biti potrebno pa do onih osnovnih s kojima će vam svojom jednostavnošću pomoći da puno lakše pripremate svoje kombinacije. I tako je najbolje, jednostavno, ali i hladno. Uvijek imajte dovoljno lednih kocki, ne samo zato što hlade, nego i zato jer izgledaju efektno u bilo kakvoj čaši. Ne zaboravite, uvijek je dobro da piće koje ćete poslužiti svojim gostima i izgleda dobro.

Foto: Shutterstock

Također, budite umjereni u doziranju, ne pretjerujte niti s alkoholnim niti s drugim sastojcima u koktelu. Manje radije neka bude više pa ćete kasnije lako dodati za svačiji ukus. A za to postoji vrlo jednostavan način, a to je korištenje jiggera. Primjerice, ako idete napraviti jednostavan džin tonik, onda ćete vrlo brzo shvatiti da u standarnu čašu za to piće stane točno džina koliko ga stane u jigger te sadržaj standardne bočice tonika koju pronađete u svakom dućanu. Svi ostali sastojci, začini i drugo, vaša su stvar! Kombinirajte, sljedeće je pravilo. Birajte između Cynara, Aperol Spritza, Avene, nečega drugog, koktel će sa svakim tim sastojkom ponuditi drugačiji dojam. Isto je s votkom ili džinom. Također, nemojte se obeshrabriti kada vidite s kojim se sve alatima služi barmen. Sasvim je jasno da ne možete sve to imati kod kuće niti trebate, jer koktele vjerojatno ne pripremate svaki dan. Dovoljna je dobra žlica, čaše i jigger. Kada dobijete arome i okuse koje ste željeli, pobrinite se da ono što je u čaši i izgleda kako treba, vaši će se gosti lakše motivirati na pijenje vašeg koktela ako on dobro izgleda. -

Osnovna greška kada kod kuće pripremate koktel je bojati se nečeg novog, straha da ne bi nepotrebno bacali piće, recimo. Bitno je imati ideju što biste željeli raditi te se prema tome organizirati.

Par listića mente čine čuda za vaš koktel

Zanimalo nas je i što ljudi ne rade kod pripreme koktela a trebali bi. - Kada savladate osnove što se s čime smije miksati i kada malo dublje uđete u to shvatit ćete da za kućne koktele ne treba nikakva znanost. Općenito, neka povijest koktela govori da su za vrijeme prohibicije tadašnji barmeni bili primorani miješati sastojke da bi oni bili donekle pitki. Postoji određeni psihološki problem u ljudima jer misle da im je za koktele potrebna profesionalna oprema.

Foto: Shutterstock

Za početak umjesto shakera imaju primjerice shaker za proteine, umjesto profesionalne barske žlice imaju običnu žlicu za juhu, umjesto barskog sita ili strainera imaju obično kućno sito. Ništa od toga ne utječe kakav će vam biti koktel, važno je ono što se na kraju dobije u čaši, kaže Mario Majcen. Ako profesionalna oprema nije presudna, što je sa sastojcima, imamo li sve sastojke potrebne za dobar koktel kod kuće? - Kada govorimo o koktelima, definicija koktela bi bila mješavina dva pića. Mislim da svi doma imaju nekakav sirup za sok koji za početak može zamijeniti sirup za koktele. Imaju vodku ili neki drugi bazni alkohol, dodaju sok i eto ga. Bitno je da razmišljaju o tome koje okuse miješaju i da to ima smisla.

Jedan od jednostavnih koktelčića za doma može biti nešto što volim zvati upgrade gemišta. Napravite običan gemišt kakav inače radite, dodajte led, te dodajte popularni sok od bazge. Dekorirajte listićem mente i uživajte!

Što bismo trebali nabaviti iz supermarketa, imamo li tamo sve što treba, nešto je što nam se činilo logičnim upitati. - Većina sastojaka je dobavljiva u običnom supermarketu. Uvijek možete koristiti svježe voće uz dodatak nekog alkohola i eventualno sirupa. Ne mora biti kupljeni sok od naranče, jednostavno nacijedite naranču. Jedan od klasika je i Harvey Walbanger koktel koji sadrži votku, sok od naranče i liker od vanilije. Dakle, ne mora biti liker, uzmite sirup. Sve sastojke stavite u čašu, dodajte led i promiješajte žlicom, ukrasite kriškom naranče i živjeli, kaže naš sugovornik. Otkrio nam je i koji koktel voli praviti kad je kod kuće. - Super koktelčić za doma, a jako je jednostavan za napraviti. Trebat će vam votka, sirup od bazge, jasno da može i domaći, nacijedimo malo limuna i nadolijemo sprite. Malo veća čaša, puno leda i ukrasimo s par šnitica limuna. Po želji možemo dodati sok od pola naranče, kaže. Isprobajte!

A dok to činite prisjetimo se koktela koje su proslavili mali i veliki ekrani. - Cosmopolitan je koktel koji je nastao 1970. godine a svoju popularnost je stekao tek za vrijeme popularne serije Seks i grad gdje Carry Bradshaw stalno pije upravo Cosmopolitan. Ako postoji neki koktel da je stekao popularnost u filmovima onda je to zasigurno Martini shaked not stired, protresen a ne promiješan, dakle, a dugo se vremena pojavljivao u filmovima o James Bondu gdje je bio i jednim od njegovih zaštitnih znakova, govori naš poznati barmen.

Foto: Shutterstock, Instagram