Živi u kući pokraj svog bivšeg muža i njegove nove djevojke: 'Svi smo najbolji prijatelji'

Annie Muscato (33) kaže da svojoj djeci pruža najbolji mogući život, živeći u susjedstvu s njihovim ocem – njezinim bivšim mužem – i njegovom novom djevojkom. Unatoč dugotrajnom razvodu, Annie i njen bivši suprug su i dalje najbolji prijatelj, a vrijeme provode zajedno sa svojim novim partnerima – uživaju uz logorsku vatru, a često i jedu svi zajedno. Annie je za Metro rekla: 'Ljubav je tako ograničen resurs i cijela je ova stvar upravo dodala puno više ljubavi životima djece. Umjesto dvije roditeljske figure, dobivaju četiri, koje ih sve jednako vole'.

Annie i njezin bivši suprug Derek Muscato (33) imaju dvoje djece, Ellie Jo (7) i JP (5), ali su se razveli 2019. godine. Odlučili su se na suroditeljstvo kako bi svojoj djeci ovu promjenu učinili što lakšom. Dok su bili u braku, par je živio zajedno na farmi. Dakle, podijelili su svoju zemlju po sredini, a Derek je izgradio novi dom na svojoj polovici. Ellie Jo i JP mogu kombinirati između svoja dva doma na istom zemljištu i viđati oba roditelja jednaku količinu vremena.

Kad su bivši supružnici počeli upoznavati nove partnere, Annie je rekla da joj je bilo teško prilagoditi se, ali bilo je lakše jer je Derekova nova djevojka, Bess, bila prijateljica obitelji dugi niz godina. U međuvremenu, Annie je u sretnoj vezi s novim dečkom, Chrisom. Dodala je: 'Farma je za našu djecu jedini dom, a to znači da mogu odrastati viđajući nas svaki dan, što je neuobičajeno u razvodu. Samo zato što se naš brak raspadao, to ne znači da se naša obitelj mora raspasti. Samo zato što više nismo zaljubljeni, to ne znači da nema ljubavi'.

Annie kaže da je najteži dio procesa bilo to što nema mnogo primjera prijateljskih situacija suroditeljstva poput njihove. 'Najteže je bilo što nije bilo modela', rekla je, 'Ne poznajemo nikoga tko se razveo na ovaj način pa je mnogo toga što radimo proces učenja. Bilo je teško raditi zajedno kako bismo osmislili nešto tako izvan okvira što bi nam odgovaralo'.

Annie priznaje da to nije uvijek jednostavno. 'Ne želim to romantizirati, ali ne bih ništa mijenjala', rekla je, 'Naravno, imamo roditeljske nesuglasice, odlučujemo o pravilima i granicama, ali mislim da smo se jako dobro nosili s tim. Ovo iskustvo zbližilo me s oboma budući da smo u mogućnosti biti suroditelji - Bess je učiteljica, pa poznaje i voli djecu pa je gledanje na ovu situaciju njezinim očima bilo tako pozitivno'.

'Osjećam se kao da sam prijatelj sa susjedom - jednog je dana bilo lijepo vrijeme pa sam zapalila vatru i bilo je tako lijepo moći viknuti Bess i djeci da mi se pridruže. Uložili smo toliko truda u ovo gdje smo danas, sigurna sam da će se stvari promijeniti kako djeca budu odrastala, ali komuniciramo i radimo zajedno tako dobro da se možemo pripremiti za te promjene', zaključila je.

