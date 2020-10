Žene traže partnere čiji je prirodan miris drukčiji od njihovog, a evo koje su još stvari ključne

Novo istraživanje otkrilo je da su ženama najprivlačniji muškarci koji mirišu potpuno drukčije od njih, ali su im fizički najsličniji.



U ovom slučaju, aplikacije za spojeve nisu od neke koristi, kažu stručnjaci koji su tijekom istraživanja ženama dali majice koje su nosili različiti muškarci, a trebale su odgovoriti koji im je miris najprivlačniji. Sve su se odlučile za prirodan miris tijela koji se potpuno razlikuje od njihovog.



Također su otkrili da će žene uvijek prije primijetiti muškarca koji ima sličnu ili potpuno istu boju očiju kao njihov otac.

Iako mnogi misle da fizički izgled nije bitan, istraživanje objavljeno u "Personality and Individual Differences" magazinu, pokazalo je da je savršen partner od žene viši točno 21 centimetar.



Možda vole da je miris tijela drukčiji od njihovog, ali žene će muškarca smatrati privlačnijim ako zvuči isto kao one. Kanadski znanstvenici snimili su glasove 30 volontera i pitali ih da se međusobno ocijene od 1 do 9. Svi su bili više naklonjeni onim glasovima koji su imali sličan naglasak i izgovor kao oni sami.



Još jedna karakteristika ima veliku ulogu u biranju partnera - duge noge! Istraživanje objavljeno u magazinu "Royal Society Open Science" pokazalo je da žene, ali i muškarci vole kada suprotan spol ima duže noge, prenosi Daily Star.

