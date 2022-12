Žene o seksu međusobno pričaju koliko i muškarci; ali s više humora, a manje hvalisanja

Prema studiji britanskog zdravstvenog brenda Balance Activ, žene itekako razgovaraju o seksu, ali međusobno. Studija naime kaže da žene o seksu pričaju u jednakoj mjeri kao i muškarci, no s većom dozom humora, a manje hvaljenja. Tako će ih najmanje trećina bliskim prijateljicama rado otkriti s koliko njih su spavale, tko je imao 'najvećeg', tko je ostavio najgori dojam, a s kojim se partnerom dogodila neka komična situacija...

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

Također, prijateljice pričaju i o tome koliko su pustolovne - koliko često se upuštaju u oralni i analni seks, isprobavaju li pomagala poput vibratora i sl.

Ovo su najčešće seks-teme o kojima će žene otvoreno razgovarati:

S koliko njih...

Ovo je često tabu tema među partnerima, a većina će taj podatak smatrati nepotrebnim jer može probuditi ljubomoru, nepotrebna pitanja, uspoređivanja, zadiranja u prošlost. No, toga svega nema s frendicama, pa se i ova tema može provući kroz razgovor.

Kakav je seks s novim partnerom

Novi partner je omiljena tema čavrljanja - krenuvši od njegovog fizičkog izgleda, mana i vrlina. A nakon što seks dođe na red, većina će žena s prijateljicama obavezno prokomentirati je li do njega napokon došlo ili nije te kakav je bio.

Koliko je prošlo od zadnjeg seksa

Dok se muškarci neće baš rado hvaliti koliko je dugo prošlo od posljednjeg seksa, osobito ako je to dulje razdoblje, žene će to rado prokomentirati šaleći se na vlastiti račun.

Sramotne situacije

Ovo je najčešće tema za ismijavanje novih partnera s kojima se seks najvjerojatnije neće ponoviti. U tu kategoriji spadaju priče 'htio je da uriniram po njemu' ili 'viče mama za vrijeme seksa', 'skviči kao prase'.

Osim toga i 'uletjeli su nam njegovi roditelji', 'ulovila nas je policija u autu', 'slomili smo mu penis za vrijeme seksa' - pa i to se s nekim treba podijeliti, zar ne?

Eksperimentiranje

Sumnjaju li u to je li ono što one rade u krevetu s partnerom perverzno ili pak drugačije od onog što rade drugi partneri, ne postoji bolji način za provjeriti nego pitati prijateljice rade li to isto.

Rekorderi

Veće od prosjeka, manje, obrezano, tri bradavice, trikovi koji rade, nezasitan libido, odlična tehnika oralnog seksa...- sve su to teme koje se pretresaju nakon pokojeg pića previše. Seks koji traje 30 sekundi.

Seks koji traje tri sata, a od toga se većinu vremena pitaš "koliko još", seks u kojem partner misli samo na sebe...- pritužbe prijateljicama su obavezne.

Hvaljenje

Niti žene nisu imune na povremeno hvalisanje, pa će rado podijeliti kompliment od partnera da najbolje radi nešto u krevetu, ili još bolje 'da je najbolja s kojom je bio'.

Planiranje trudnoće i zaštita

Od izražavanja želje za bebom, dijeljenja savjeta o najboljoj pozi, plodnim danima i ovulaciji, te razgovora o učestalosti seksa, prijateljice su pravi izvor znanja pred kojima takve teme nisu neugodne.

Nakon nezaštićenog odnosa, ponovnog računanja plodnih dana, iščekivanja menstruacije i tumačenja simptoma, hitne kontracepcije i sličnih pitanja, ovakve teme prije razgovora s partnerom idu na 'tapetu' s frendicama.

Loš seks

Postoji trenuci u kojima se seksualni partner doista trudi ili pak kopira neke pokrete koje je vidio u porno filmovima, no doista ne postiže efekt kojemu se nadao.

Svakako, to je tema za razgovor s frendicama uz dodatak 'bolje bi bilo da preskoči predigru' ili 'tko ga je lagao da to žene vole', a frendice će se nadovezati vlastitim 'bolnim' iskustvima.

Fantazije

Zgodan susjed, markantan šef, zavodnički raspoložen konobar u lokalnom kafiću, pripadnik druge rase - i žene pričaju o tome kome bi drage volje 'dale'.

Zdravstveni problemi

Od neobičnih bolova, iscjedaka, neobičnog ciklusa, peckanja, svrbeža i straha od bolesti - prijateljice pružaju utjehu, savjete i vlastita iskustva, piše Daily Mail.