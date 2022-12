Najseksi znanstvenica na svijetu: "Radim s morskim psima i krokodilima, a u slobodno vrijeme sam model"

Amerikanka Rosie Moore radi u gradu Delrayu na Floridi u timu za upravljanje obalnim vodenim resursima gdje često dolazi u dodir s opasnim zvijerima. Na poslu se ona, kako kaže, 'hrva' s morskim psima i gmazovima, a sa strane zarađuje kao model, pozirajući u minijaturnim badićima i izazovnom donjem rublju.

Kroasan u Italiji, jaja u Indoneziji... U ovoj zemlji se jede najzdraviji doručak

Nedavno je 26-godišnjakinja ispričala i što sve uključuje njezin posao.

- Idem u lov na pitone, ronjenje s morskim psima i u prašumama označavam razne vrste, npr. aligatore - rekla je, a jedan pogled na njezin Instagram i pratitelji će primijetiti nimalo sramežljivu znanstvenicu na tonama fotografija odjevenu samo u bikini.

- Postoji mala niša za djevojke koje znaju dobro roniti za fotografiranje s morskim psima ili pod vodom, pa tako sa strane radim kao model za reklamiranje raznih proizvoda - objasnila je.

Sada Rosie sklapa ugovore s tvrtkama za proizvodnju odjeće i pića, a također je potpisala ugovor s agencijom koja iznajmljuje modele za luksuzne evente.

- Ljudi se uvijek šale na Instagramu da sam poput Hane Montane, jer ću objavljivati i biti vani na terenu radeći lude stvari ili biti do struka u blatu, a onda će sljedeće fotografije biti s nekog luksuznog eventa na kojem sam našminkana, sređena i s uređenom frizurom - izjavila je.

Unatoč glamuroznosti koju manekenstvo donosi, Rosie je odlučna u nastavku karijere znanstvenice jer 'više ispunjava jer je to karijera koja se poštuje'.

Muškarac otkrio trik za perilicu posuđa pa izazvao burnu raspravu: 'Ovo uopće nema smisla'

- Kao model, kad razgovarate s nekim i oni saznaju da ste znanstvenik, drugačije počnu gledati na vas - kaže.

- Kad ljudi misle da si samo model, čini se kao da imaju prilično loše mišljenje o tebi - dodaje.

- A kad saznaju da se bavite ozbiljnim poslom kao da se nešto preokrene u njima i onda vas gledaju s više poštovanja - objasnila je.

Napomenula je kako je u svijetu znanosti zanimljivo to što ljudi koji znaju da je znanstvenica poštuju to što je i model. Potpuno obrnuta situacija nego kad ljudi prvo saznaju da je model, pa onda znanstvenica, piše The Sun.