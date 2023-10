Žena živi sa sadašnjim i bivšim mužem: 'Odlično se slažemo, iako većina misli da smo čudni'

Jedna mama podijelila je sa svojim pratiteljima svoju nekonvencionalnu životnu situaciju u kojoj živi sa suprugom i bivšim mužem. Priznala je da je ljudima to čudno no njoj je svejedno jer se svi slažu i planiraju zajedno živjeti zauvijek u zajedničkom domu. Linzy Taylor (@thelinzytaylor) je spisateljica, glumica i pjevačica sa zabavnim stilom života. U videu na TikToku dočarala je jedan dan u svom životu, dok je živjela i sa suprugom i s bivšim, prenosi The Sun.

Kada je video počeo, podigla je crnu majicu na kojoj je pisalo: 'Volim svog bivšeg' i pritisnula je na ljubičastu majicu koju je imala na sebi s istim riječima. 'Ja stvarno živim sa svojim bivšim mužem!', naglasila je i u opisu videa. 'Volim svog bivšeg. Kao što istinski volim svog muža. Živim s bivšim mužem, a moj bivši? I on mene voli', rekla je.

'Ljudi misle da smo čudni ili što već, ali mi jesmo čudni i to je u redu', dodala je. Dok je nastavljala govoriti, isječak je pokazao kako obavlja nasumične zadatke, poput nošenja kutija do automobila, preuzimanja smoothieja, provođenja vremena sa svojom djecom i vježbanja. Pričala je o zadacima koje je obavljala tijekom dana.

Linzy je otkrila i da je od 18 do 24 godine bila u braku s alkoholičarem koji ju je zlostavljao, a onda je s 25 godina upoznala Chrisa s kojim je provela šest godina u braku i s kojima ima dvoje djece. Dodaje i kako nakon šest godina više nije bila zaljubljen u njega te da mu je 'slomila srce'. Nakon toga upoznala je svog sadašnjeg supruga, Mikea, u kojeg se 'zaljubila preko ušiju'. 'Sada, svi zajedno živimo i odgajamo svoju djecu', otkrila je Linzy.

Šesteročlana obitelj provela je neko vrijeme zajedno i na bazenu. 'Nema ničeg važnijeg od provođenja kvalitetnog vremena sa svojom obitelji, a budući da moj suprug nije kod kuće, imam puno više vremena za provesti sa svojim bivšim mužem', objasnila je. Linzy je kraj videa provela radeći jogu, disanje i druge aktivnosti.

U odjeljku s komentarima videa bilo je različitih mišljenja. 'Ne pokušavam biti nepristojan kao da stvarno razumijem tvoju priču, ali ne smatra li se to varanjem?', upitao je gledatelj. 'Tako mi je drago što nisam jedina koja još uvijek voli svog bivšeg. On je iskreno jedan od mojih najboljih prijatelja', podijelila je druga. Još jedan korisnik TikToka je dodao: 'Tako je bizarno da ljudi ne razumiju da se svaki razvod ne temelji na ljutnji i mržnji. Ti nisi čudna. Samo je neuobičajeno vidjeti zdravi razvod'.

