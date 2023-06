Žena tvrdi da ne živi sa svojim suprugom: ‘To je tajna našeg sretnog braka!’

Bianca Turetsky (43) iz Brooklyna vjeruje da je tajna njezinog sretnog braka u tome što živi odvojeno od svog muža s Manhattana. Naime, Bianca i Peter Bach (58) vjenčali su se u rujnu 2021. i nakon toga iznenadili prijatelje i obitelj prekrivši uobičajen korak u vezi i zadržavši svoje zasebne stanove, piše NY Post.

Bianca je, kako tvrdi, bila zadovoljna životom sa svojom mačkom Cleo, u stanu koji je posjedovala cijelo jedno desetljeće. U međuvremenu, Peter je bio jednako sretan što je ostao živjeti u domu koji je dijelio sa svojim sinom tinejdžerom.

Foto: Instagram/@biancaturetsky

“Prvi put reći 'da' u dobi od 42 godine značilo je da već imam izgrađen vlastiti život. Slijeđenje tradicionalne igre nikoga ne bi usrećilo. Zašto bismo morali živjeti po starim pravilima? Zašto ne bismo mogli smisliti život kako mi želimo? Tko kaže kako treba izgledati dobar brak?” rekla je Bianca.

Bianca je rekla da je u početku shvatila da neće moći dijeliti dom s Peterom nakon što je saznala da je njegov sin alergičan na mačke. Međutim, tinejdžer se u međuvremenu odselio zbog fakulteta, no par je nastavio živjeti odvojeno, rekavši da im situacija savršeno odgovara. Bianca i Peter provode nekoliko noći u tjednu zajedno u jednom od njihovih stanova, prije nego što se vrate u svoj stan kako bi uživali u vlastitom prostoru. “Većina ljudi kojima pričamo o našoj neobičnoj životnoj situaciji prilično brzo prijeđu od iznenađenja do znatiželje do, u nekim slučajevima, male zavisti”, izjavila je.

Zajedno su već gotovo šest godina, a kažu da im svakodnevne večeri izgledaju kao da su na spoju poput nekog mladog para. Dok Peter sada traži stan malo bliže prebivalištu svoje supruge u Brooklynu kako bi skratio vrijeme putovanja, par ipak ne planira trajno živjeti zajedno.

"Mislim da je ovaj način života tajna naše sreće. Postalo je klišej da su tajna sretnog braka odvojene kupaonice. Smjestili smo se u zasebne četvrti. Ovako nisam očekivala da će brak izgledati, ali puno je bolje", zaključila je Bianca.

