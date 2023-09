Žena se požalila: 'Mom partneru nikada nije do seksa iako mu je tek 30 g.'

Moj partner nikad ne inicira seks, nikad ni ne izgleda kao da bi se htio seksati pa ja moram uvijek napraviti taj 'prvi korak' ako želim bliskost s njim - napisala je jedna žena anonimno u pismu Deidre Sanders, psihoterapeutkinji i kolumnistici portala The Sun. S njim je u vezi već deset godina i imaju dvoje djece skupa, no ponekad se, kaže, pita kako su ta djeca uopće začeta. "Bez obzira na to što ja napravim, on seks doživljava kao dosadan posao", objasnila je, pa se seksaju maksimalno jednom u šest mjeseci, iako je i njemu i njoj tek 30 godina.

Pita se zato, dodaje, ima li on možda problem s nedostatkom testosterona, budući da ne uzbuđuje ništa što mu ona predloži... "Pronađite dobar trenutak da mu kažete da vi ne možete živjeti u vezi bez seksa", odgovorila joj je Deidre koja kaže i da 'krivci' za slabi libido muškarca često mogu biti i stres ili depresija.

"Recite mu da ste zabrinuti za njega i predložite mu da ode svom liječniku na pregled. Ako nije riječ o mentalnom ili psihičkom problemu, već je manjak želje stvarno posljedica nedostatka hormona, on će mu ugovoriti daljnje pretrage", objasnila je terapeutkinja ženi kako da svoj seksualni život vrati na pravi put.

