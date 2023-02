Žena ispričala: "Moj dečko se viđa s drugom ženom, a sa sobom vodi i našu malenu kćer"

Jedan se čitateljica požalila The Sun-u sa svojim neobičnim problemom te je tražila savjet kako se izvući iz ovakve situacije. Naime, njen dečko rekao joj je da treba malo prostora te se odselio. Kaže da njih dvoje još uvijek imaju seksualne odnose, ali je saznala da joj dečko posjećuje i drugu ženu. Da stvar bude gora, odveo je i njihovu kćer da je upozna. Ova žena napominje kako ona ima 36, a njen dečko 38 godina. Zajedno su pet godina i imaju četverogodišnju djevojčicu.

Prije nekoliko mjeseci njen je dečko putem Facebook-a saznao da se žena, s kojom je hodao prije nego što je upoznao sadašnju djevojku, razišla s mužem. Čitateljica kaže da se njihov odnos nakon toga promijenio na gore te da joj je dečko postao manje privržen, rastresen i počeli su se svađati. Zatim je, nekoliko tjedana kasnije, objavio da mu treba prostora i vratio se u svoj stan.

Složili su se da svoju kćer može viđati koliko god želi jer je nisu htjeli uzrujati, a od tada on dolazi nekoliko puta tjedno. Dodaje: „Ponekad je izvede i ona ostane kod njega, ali ponekad on ostaje kod njih na večeri. I dalje se dobro slažemo i često završimo u krevetu zajedno. Svaki put mi kaže koliko me voli i da mu samo treba vremena da sredi glavu“. Ali, prošli tjedan kćer je ovoj ženi rekla da je tata doveo doma jednu zgodnu ženu. Suočila se s njim, ali i on tvrdi da mu je to samo prijateljica te zaključuje: „U glavi mi je nered. Čini mi se kao da me iskorištava, a u isto vrijeme započinje vezu s njom. Ne sviđa mi se ni što našu kćer uvlači u to“.

Stručnjakinja za veze, Deidre, odlučila ju je savjetovati u vezi njenog problema: „Bivši te iskorištava. On vam ugađa dok odlučuje postoji li "bolja" opcija. I još gore, uvlači vašu kćer u svoje sebične igre. Ne dopustite mu da vas više povrijedi. Vi i vaša kći zaslužujete bolje. Vratite kontrolu nad svojim životom. Recite mu da mora odlučiti što i koga želi i da ne smije voditi vašu djevojčicu kada se nalazi s tom ženom. Jasno dajte do znanja da nastavljate sa svojim životom i da nećete čekati zauvijek. I prestani se seksati s njim. Formalizirajte dogovore za svoju kćer. Budite pristojni, ali ne previše familijarni. Bilo bi korisno za oboje da odete u savjetovalište za veze kako biste razradili svoje sljedeće korake“.

