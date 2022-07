Žena ispričala kako je u vlaku privukla pažnju muškarca koji joj se svidio: 'Upalilo je!

Jedna je žena na Tik Toku podijelila neobičan, ali uspješan način kojim je privukla pažnju nepoznatog muškarca koji joj se svidio kada ga je ugledala u vlaku kojim se vozila. Bila je, kaže, previše nervozna da bi mu prišla i izravno mu rekla da je zainteresirana za njega, pa je odlučila biti kreativna i saznati sviđa li mu se na drugačiji način, piše Mirror.

U videu je ispričala kako je zgodan muškarac sjeo kraj nje, a ona je brzo počela razmišljati kako privući njegovu pozornost. Jedino što joj je palo na pamet bilo je da mu pokaže svoj Instagram profil na mobitelu, a zatim se dogodilo nešto neočekivano.

- Ljudi nećete vjerovati što mi se upravo dogodilo u vlaku. Prilično sam sigurna da sam našla dečka, a način na koji sam to učinila je genijalan - započela je u videu.

Ispričala je kako je jednostavno na svom telefonu otvorila Instagram i ušla na svoj profil, a zatim je telefon tako izložen držala ispred njega nekoliko sekundi, ne znajući je li on vidio. Vozili su se još nekoliko minuta, a ona je razmišljala je li svoju ideju dobro realizirala i hoće li upaliti. Na sljedećoj stanici on je izašao, a ona je mislila kako nije uspjela u svojoj namjeri. Sve dok joj nije došla obavijest s Instagrama na mobitel.

- Bio je to njegov zahtjev za praćenje! Možete li vjerovati da mi je to zaista uspjelo? Ja sam i dalje šokirana. Od sada, kada zgodan dečko sjedne do vas, samo otvorite svoj Instagram profil pred njim i ako vam pošalje zahtjev, sviđate mu se - rekla je.

Video je ubrzo skupio skoro 200 tisuća pregleda, a korisnici koji su ga pogledali, oduševili su se njezinom idejom.

- Ovo ću definitivno isprobati sljedeći put! Nikada mi to samoj ne bi palo napamet - napisala je jedna korisnica.

- Svaka čast na hrabrosti - dodala je druga.

