Nije bezazlena: Znate li što plijesan stvarno radi vašem tijelu?

Život s plijesni nije samo neugodan za poglede, on može imati i ozbiljne zdravstvene posljedice - od respiratornih problema do alergijskih reakcija. A, ako imate s plućna oboljenja, poput astme, može pogoršati simptome. ‘Ako imate plućno oboljenje, poput astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti, plijesan također može pogoršati vaše simptome što dovodi do potencijalno opasnog po život napadaja astme’, rekla je Erika Radford, voditeljica u Asthma + Lung UK za Metro.

‘Vlaga i plijesan također mogu povećati rizik od drugih stvari koje mogu pogoršati vaše stanje pluća, poput infekcija prsnog koša, prehlade i gripe’, dodaje, ‘Ako imate astmu, važno je da uvijek sa sobom imate inhalator za ublažavanje simptoma. Dobro upravljanje astmom je ključno, to znači uzimanje preventivnih lijekova svaki dan kako je propisano, čak i ako se osjećate dobro. I razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse o antihistaminicima i sprejevima za nos koji će vam pomoći u rješavanju simptoma alergije’.

Štoviše, izloženost plijesni može izazvati alergijsku reakciju, budući da spore plijesni proizvode alergene. 'To može rezultirati pojavom ili pojačanim kihanjem, curenjem nosa, crvenilom očiju ili osipom na koži. To može imati značajan utjecaj na životni stil osobe, kao što su problemi sa spavanjem, i narušiti njihovu kvalitetu života. Alergijske reakcije također mogu pogoršati simptome astme’, kaže farmaceut Abbas Kanani.

Izloženost plijesni također može promijeniti vašu ravnotežu hormona, jer višak plijesni da ima svojstva slična estrogenu koja mogu sniziti razinu hormona i smanjiti testosteron. 'To može imati zdravstvene posljedice za muškarce jer niske razine testosterona mogu uzrokovati erektilnu disfunkciju. To također može utjecati na obrasce spavanja, raspoloženje i veličinu testisa, kao i uzrokovati gubitak dlaka ispod pazuha i stidnih dlaka te nizak ili nikakav broj spermija. Kod žena, debljanje, nizak libido i promjene raspoloženja potaknuti su niskom razinom testosterona’,objašnjava Abbas.

Također, plijesan može uzrokovati promjene raspoloženja jer se smatra endokrinim disruptorom. ‘Endokrini sustav složena je mreža žlijezda i organa koji koriste hormone za kontrolu i koordinaciju metabolizma, razine energije, reprodukcije, rasta i razvoja vašeg tijela i odgovora na ozljede, stres i raspoloženje. Kada je sustav poremećen, to može dovesti do promjena raspoloženja, umora, slabosti, nenamjernih fluktuacija težine i menstrualnih poremećaja’, završava Abbas.

Kada je u pitanju razgledavanje nekretnine, postoje načini za uočavanje plijesni, uključujući traženje promjene boje na zidovima, ljuštenja boje ili tapeta; crna plijesan na prozorskim brtvama, osobito u spavaćoj sobi i kupaonici; prekomjerna kondenzacija; pljesniv ili vlažan miris; mrlje na zidovima i miris svježe boje (to ponekad može biti dokaz da je netko bojao preko vidljive plijesni).

Međutim, ako imate astmu, važno je da se ne pokušavate sami riješiti plijesni. ‘Ako mislite da vam je dom vlažan ili ste primijetili plijesan, najbolje je brzo djelovati kako biste riješili problem prije nego što se pogorša, pogotovo ako imate plućnu bolest’, dodaje Erika, ‘Ali ako je plijesan okidač za stanje vaših pluća, ne pokušavajte je se sami riješiti. Zamolite prijatelja da vam pomogne ili razgovarajte sa stručnjakom za uklanjanje plijesni, osobito ako plijesan pokriva više od kvadratnog metra’.

