Želite se riješiti podočnjaka? Isprobajte ovaj trik s limunom i narančom

Razni faktori u svakodnevnom životu uzrokuju stres, bilo da je to posao, obitelj, obaveze ili slično. No, stres je uzrok i raznih drugih problema kao što je nesanica i pad imuniteta, a kada patite od nesanice i stresa pojavljuju se podočnjaci. Ako se svakodnevno budite s podočnjacima ispod očiju, dodavanje ovog jednog sastojka u vašu noćnu i jutarnju rutinu riješit će taj problem, a to je - vitamin C, prenosi msn.com.

Što je vitamin C i kako on djeluje? Vitamin C je antioksidant koji poboljšava imunitet i liječi razne zdravstvene probleme. Naše tijelo ne proizvodi vitamin C, ali on se nalazi u raznim namirnicama kao što su krumpir, rajčica, brokula i naravno, naranča i limun.

Kako biste se riješili svojih podočnjaka sve što trebate napraviti je iscijediti malo limunovog ili narančinog soka na vatu. Zatim ujutro i navečer vatom utrljajte limunov sok na podočnjake i vaša koža bit će osvježena i vaši podočnjaci će nestati. Ne samo da ćete se riješiti vaših podočnjaka, vaša koža će biti mekana i usporit ćete starenje i nastanak bora.