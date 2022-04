'Želim vezu s kolegicom iako je dovoljno stara da mi bude mama; trebam li pokušati?'

Ja sam u ranim 20-ima, a njoj je 45 godina i mislim da je vrlo seksi. Mojim je prijateljima misle smiješno što mi se baš ona sviđa jer je dovoljno stara da mi bude mama ali nikad nisam upoznao nekog tko me tako privlači, posebno među djevojkama mojih godina, napisao je jedan muškarac za Mirror.

Pametna je, dodaje, privlačna i samouvjerena i želi ju pozvati van ali se boji kako će izgledati ako napravi prvi potez i hoće li ga drugi s posla osuđivati ili izrugivati.

- Trebam li pokušati? - pitao je seks terapeutkinju.

– Osobno bih bila zaista polaskana kad bi me mlađi dečko smatrao privlačnom i to bi mi sigurno bio poticaj za ego. Međutim, uvijek je u vezi pitanje postoje li zajednički interesi, a ako veza postane ozbiljna mislim da bi vam na kraju ipak smetalo to što ste u potpuno različitim fazama života.

Ipak, ako je ona sama i traži zabavu bez pritiska ili očekivanja, mogla bi prihvatiti, no uvijek imajte na umu da; ako veza s nekim s posla ne uspije, nećete ga moći izbjeći kako biste možda nekog tko vam nije kolega – odgovorila mu je Coleen Nolan.

