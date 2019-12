Zdravstvena zaštita u trećoj životnoj dobi: Svi zaslužujemo dostojanstvenu starost

„Aktivno i zdravo starenje te cjelovita skrb za osobe starije životne dobi - jedan su od najvažnijih javnozdravstvenih prioriteta Grada Zagreba od 1987. godine kada Grad Zagreb postaje dio velike europske mreže Svjetske zdravstvene organizacije „Zdravi gradovi“.

Rezultati dosadašnjih naših ulaganja u programe skrbi za starije osobe na području grada Zagreba prepoznati su i na Europskoj razini 2016. godine kada je Grad Zagreb, Dom zdravlja Zagreb-Centar postao članom Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje (EIP on AHA). Razvijajući i dijeleći inovativna rješenja okrenuta dobrobiti starijih osoba osigurali smo članstvo u ovoj Europskoj mreži referentnih mjesta što potvrđuje i ovogodišnja reakreditacija u Danskoj na kojoj je sudjelovala delegacija Grada Zagreba predvođena zamjenicom Gradonačelnika dr. sc. Jelenom Pavičić Vukičević. EIP on AHA je 2011. godine pokrenula Europska komisija kako bi ubrzala razvoj i širenje inovacija (posebno digitalnih tehnologija) u području zdravog i aktivnog starenja. Tako Projekt Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Najmudriji.hr jedinstveni je digitalni medij koji predstavlja socijalnu inovaciju u području razvoja usluga namijenjenih starijim građanima, što potvrđuje i Grand Prix nagrada Hrvatske udruge za odnose s javnošću u kategoriji regionalne i lokalne samouprave.

Stanovništvo Europe postaje sve starije, no to ne znači nužno i da ljudi žive zdravije, aktivnije i neovisno o pomoći drugih. Broj Europljana starijih od 65 godina udvostručit će se u narednih 50 godina, u istom periodu će se broj starijih od 80 gotovo utrostručiti. Trajanje života će se nastaviti produljivati, a nezdrave godine zauzimaju oko 20 posto ukupnog životnog vijeka. Procjenjuje se da će uskoro svaki četvrti stanovnik Grada biti stariji od 65 godina, a to svakako nije brojka koju se može i smije zanemariti. Vodeći računa o ovim javnozdravstvenim pokazateljima Grad Zagreb pokrenuo je niz programa u području socijalne i zdravstvene skrbi koji su namijenjeni najranjivijim društvenim skupinama“, istaknuo je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo dr. sc. Vjekoslav Jeleč.

Tako dr.sc. Jeleč ističe važnije programe javnozdravstve-nog nadstandarda financirane iz Proračuna Grada Zagreba. Od toga Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb čiji je osnivač Grad Zagreb provodi projekt Bolnica u kući, usmjeren na zbrinjavanje kroničnih plućnih pacijenata otpuštenih iz Specijalne bolnice za plućne bolesti, zatim projekt Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom Grada Zagreba, te projekt Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi, u okviru koje se pruža njega i skrb terminalno bolesnim pacijentima, istaknuo je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo dr. sc. Jeleč. Ustanova provodi i projekt Ambulanta za kućne posjete, a u suradnji s Klinikom za stomatologiju KBC Zagreb - već dugi niz godina provodimo program koji korisnicima omogućava besplatnu uslugu stomatologa u njihovom domu: vađenje i jednostavni popravci zuba, čišćenje zubnog kamenca, izrada i popravci proteza.

„Prilikom svog redovnog rada na terenu, medicinske sestre i fizioterapeuti naše ustanove registriraju pacijente koji imaju potrebu za uslugom stomatologa u kući te istu dojavljuju nadležnoj sestri-voditelju. Također, sami teško pokretni i nepokretni pacijenti kontaktiraju telefonski sestru – voditelja službe. Stomatolog, dr. med. dent, spec. obiteljske stomatologije, zaposlenik je Klinike za stomatologiju KBC Zagreb. Svakodnevno dolazi ujutro u ustanovu, gdje mu se uruči popis potrebitih pacijenata s adresom i kontaktom“, objasnila nam je Andrea Miškulin, dr. med. spec.fizijatar u ravnateljica Usta-nove za zdravstvenu njegu u kući Zagreb.

Ljudi treće životne dobi spadaju u ranjivije skupine u društvu. Iako je starenje prirodan proces, s njim dolaze mnoge promjene koji se često manifestiraju kao pojava različitih bolesti ili pogoršanje postojećih, primjerice bolesti srca i krvnih žila, dijabetesa, osteoporoza, slabljenje vida i sluha i mnoge druge. Zdravstvene promjene koje dolaze sa starenjem neće zaobići ni oralno zdravlje koje je izravno povezano s općim zdravstvenim stanjem. Tako naprimjer mnogi korisnici u domovima za starije i nemoćne ne mogu zbog općeg zdravstvenog stanja ostvariti uslugu stomatološke zdravstvene zaštite. Na važnost zaštite oralnog zdravlja starijih osoba ukazuju i rezultati istraživanja kojega je Grad Zagreb proveo u suradnji sa Stomatološkom poliklinikom Zagreb i domovima za starije i nemoćne na području grada Zagreb u okviru projekta „Oralno zdravlje ljudi treće životne dobi“.

Istraživanje je pokazalo zabrinjavajuće podatke, pa je tako otkriveno da su korisnici domova za starije i nemoćne na posljednjem pregledu kod stomatologa u prosjeku bili prije tri godine pa sve do 11 godina. Istraživanje je također pokazalo alarmantne podatke da patološke oralne promjene ima preko 70 posto ispitanih osoba, parodontološku sanaciju treba 51 posto, a protetsku sanaciju 45 posto ispitanika.

„S obzirom na rezultate istraživanja, postalo je jasno da je potrebno nešto poduzeti kako bi se starijim ljudima omogućila adekvatna stomatološka zaštita. Kako je uglavnom riječ o teže pokretnim ili potpuno nepokretnim starijim osobama, bilo je potrebno osmisliti inovativni pristup koji će odgovoriti na problem stomatološke zdravstvene zaštite starije populacije“, ističe dr. sc. Jeleč. Stoga je Stomatološka poliklinika Zagreb uz financijsku potporu Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo 2018. godine pokrenula projekt „Pokretni geronto – stomatološki specijalistički timovi“. Pokretni timovi pružaju cjelovitu stomatološku zaštitu starijim i nemoćnim osobama pri domovima za stare i nemoćne na području grada Zagreb, odnosno uz sam krevet bolesnika. Pokretne timove sačinjavaju specijalist parodontolog, specijalist stomatološke protetike te specijalist oralne patologije, timove čine i medicinske sestre i vozači, a svi imaju zajedničkog administratora odnosno voditelja projekta koji je zadužen za koordiniranje aktivnosti.

„Rad s pacijentima treće životne dobe može biti vrlo zahtjevan, jer se često radi o ljudima koji boluju od nekog stadija Alzheimerove bolesti ili demencije, slabije čuju, osjetljiviji su na bol, a često su preosjetljivi na davanje anestezije. Dodatno, rad pokretnih timova je otežan i zbog skučenog prostora u sobama koji se ne može usporediti s radom u pravim ordinacijama. No unatoč svemu, članovi timova su na kraju dana zadovoljni, jer kroz pruženu stomatološku uslugu pacijentima nije samo popravljen zub ili podešena proteza, nego im je kroz te zahvate unaprijeđena kvaliteta života i opće zdravstveno stanje“, naglasila je voditeljica projekta dr.sc. Petra Nola Fuchs.

Pokretni gerontospecijalistički timovi nisu jedini projekt izvaninstitucionalne skrbi u brizi za starije osobe kroz koji Grad Zagreb radi na poboljšanju skrbi za građane treće životne dobi. Bolji pristup uslugama zdravstvene i socijalne zaštite osim iz Proračuna Grada Zagreba financiran je i osiguran korisnicima na području grada Zagreba i iz Proračuna EU kroz Projekt Integriran pristup skrbi za starije osobe „CrossCare“ u čijoj provedbi sudjeluju Grad Zagreb i Ustanova za njegu u kući Zagreb u suradnji s ostalim partnerima, a u cilju razvoja novih usluga za pomoć u kući starijim osobama i prijenosa dobre prakse na razini dvije države Slovenija – Hrvatska.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

„Nositelj Projekta je Zavod za oskrbo na domu iz Ljubljane. Direktna usluga kroz projekt unaprijedit će kvalitetu života starijih osoba u njihovom domu. U tu svrhu zaposleno je kroz projekt CrossCare šest radnih terapeuta te nabavljena nova oprema. Ovo je za nas dodatna prilika da učimo od najboljih, testiramo primjere naše dobre prakse te implementiramo najbolja rješenja prilagođena potrebama starijih osoba u našoj lokalnoj zajednici. Pronalaženjem inovativnih rješenja stremit će se poticanju i poboljšanju tržišta inovativnih i usluga“, istaknula je voditeljica projektnog tima, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Mirela Šentija Knežević, univ .spec. admin. urb. Projekt se financira u okviru Programa suradnje Interreg V-A SLO-HRV. Provedba Projekta započela je 1. rujna 2018. godine i traje do 31. kolovoza 2020. Ukupna vrijednost Projekta je 1.052.257,68 EUR.

Sadržaj je nastao u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo i Stomatološkom poliklinikom Zagreb