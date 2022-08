Zbog poremećaja joj raste brada, no ne želi se brijati: 'Volim kako izgledam i osjećam se seksi'

U trenutku kada je Dakota Cooke (30) ušla u pubertet, primijetila je gomilu dlačica na svom licu. Ubrzo je počela s redovitim depilacijama svaki tjedan, kao i brijanjem lica dva puta dnevno, kako bi izgledala ženstvenije. Dakota je provela godine osjećajući se osuđivanom i nesretnom zbog rasta dlaka na bradi, te ju je nekoliko godina mučila tjeskoba i nisko samopouzdanje.

Kako piše Metro, unatoč tome što je otišla na nekoliko testova, nije jasno što je uzrokovalo Dakotinu dlakavost na licu, ali liječnici vjeruju da je to povezano s nadbubrežnom žlijezdom koja proizvodi povišenu razinu testosterona.

Ovo su najpoznatije optičke iluzije koje će vas itekako zbuniti!

- Počelo je s jako sitnim dlačicama na licu, koje su postajale sve duže i tamnije. Tada mi je na to ukazao jedan obiteljski prijatelj, pa me moj očuh odveo doktorima na pretrage, a zatim me odveo u frizerski salon gdje sam imala svoju prvu depilaciju. Bilo je to jako neugodno, a u to sam vrijeme upravo naučila kako obrijati noge - rekla je Dakota.

Objasnila je i da je odrasla u razdoblju u kojem su žene s dlakama bile toliko stigmatizirane da su joj žene u salonu govorile kako djevojke ne bi trebale puštati dlake na licu. Tada joj je to ostalo u pamćenju, pa je tako sljedećih deset godina pokušavala sakriti svoje lice na fotografijama, te je odlazila na redovite depilacije voskom. Otkrila je i da je na svome prvom poslu u jednoj trgovini, brijala lice dva puta dnevno, odnosno jednom ujutro i onda na pauzi jer su dlačice bile toliko vidljive. Prekrivala je ožiljke od brijanja šminkom, a lice joj je cijelo vrijeme bilo nadraženo i crveno.

- Sve se promijenilo kada sam 2015. godine bila s prijateljicom na zabavi koja mi je pričala o radu u cirkusu. Zaljubila sam se u ideju da postanem bradata žena u showu, pa sam odlučila odbaciti britvice i depilaciju i pustiti dlake na licu. Puštanje brade u početku je bili poprilično neugodno, trebalo mi je puno truda da je samo ne odrežem i ne obrijem. Imala sam i dosta tjeskobe zbog buljenja ljudi u početku, ali je došlo do točke kada sam jednostavno odlučila da me više nije briga - objasnila je.

Sada u cirkusu izvodi točku u kojoj je Dakota, bradata dama, i izvodi trikove kao što je zabijanje čavala u nos i hodanje po staklu, a njezina obitelj i prijatelji ju u potpunosti podržavaju u svemu. Veliku podršku joj pružaju i njezini pratitelji na društvenim mrežama, kojima obožava odgovarati na pitanja i komentare.

- I dalje se volim odijevati ženstveno i volim se šminkati, te nositi haljine i suknje. Brada nikada nije utjecala na to da sam ženska osoba, sada je samo dio mene i volim što sam to prihvatila. Napokon se osjećam seksi i lijepo - zaključila je.

Suprugu svaki dan kuha po tri obroka i pakira ručak za posao: 'Ti si sramota za feminizam!'