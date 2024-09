Zbog neobičnog zdravstvenog stanja neki ljudi ne mogu zamisliti roze tigrove - možete li vi?

Možda se čini jednostavno, ali jeste li ikada pokušali zamisliti ružičastog tigra kad zatvorite oči? Ako vam to zvuči kao izazov, postoji zanimljiv razlog zašto bi vam to moglo biti teško. Iako mnogi ljudi mogu lako vizualizirati ružičastu divlju mačku, bilo da je u jarkoj ili nježnoj pastelnoj nijansi, neki će to teško postići. Neki ljudi bez problema mogu stvoriti jasne slike u svom umu kada im netko nešto opiše, dok drugi imaju ozbiljnih poteškoća s time. Razlog za to može biti stanje poznato kao afantazija, ili nedostatak sposobnosti vizualizacije, što je objasnio dr. Karan Raj, prenosi Mirror.

Dr. Raj, koji često objavljuje zdravstvene savjete na svom TikTok računu @dr.karanr, podijelio je video u kojem objašnjava što je afantazija. Rekao je da to stanje pogađa oko 2% ljudi. Koristeći primjer ‘zle kobasice koja jaše konja"’ dr. Raj je objasnio da, ako to možete jasno zamisliti, posjedujete ‘umno oko’, odnosno sposobnost zamišljanja stvari koje ne vidite u stvarnom životu.

On je naglasio da ljudi s afantazijom ne mogu stvarati takve mentalne slike. Njihovo epizodno pamćenje i sposobnost prisjećanja slika su oslabljeni. Međutim, funkcionalna snimanja mozga pokazuju da osobe s afantazijom imaju normalnu moždanu aktivnost kad gledaju stvarne objekte ili lica, ali nisu u stanju aktivirati ista područja mozga kada pokušaju zamišljati te iste stvari.

A što uzrokuje afantaziju? Dr. Raj objašnjava da se ljudi mogu roditi bez ove biološke funkcije ili da može biti posljedica ozljede mozga. No, naglašava da afantazija nije razlog za zabrinutost – zapravo, može čak biti korisna.

Prema njegovim riječima, ljudi s afantazijom često kompenziraju nedostatak vizualnog pamćenja boljim razumijevanjem apstraktnih koncepata. Također postoji teorija da su bolje opremljeni za suočavanje s traumatičnim iskustvima jer ne mogu jasno ‘proživjeti’ bolna sjećanja. Afantazija nije poremećaj, već samo jedna od varijacija ljudskog iskustva, koja potvrđuje da svi percipiramo svijet na potpuno jedinstven način.

