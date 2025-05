Očajna mlada majka: 'Suprugova obitelj dane nakon poroda pretvorila mi je u noćnu moru'

Jedna 28-godišnja žena koja je nedavno postala majka podijelila je svoje frustracije u viralnoj objavi na Redditu, opisujući kako je osam dana nakon poroda osjetila da je potpuno emocionalno iscrpljena i pregažena od strane muževe obitelji. 'Bilo je to kao vožnja na emocionalnom toboganu. Nisam sigurna pretjerujem li ili su moji osjećaji opravdani — zato sam ovdje', napisala je na početku svoje objave, prenosi People.

Kako piše, njezina svekrva došla je k njima nepozvana, ubrzo nakon poroda. 'Nemam pojma koliko planira ostati. Istina, pomogla je s nekim kućanskim poslovima kao što su suđe i rublje, ali ima puno sitnica koje se nakupljaju i zbog kojih se osjećam preplavljeno i nelagodno u vlastitom domu', ispričala je žena. Jedan od prvih problema dogodio se još u bolnici. Par je izričito tražio da nema posjetitelja kako bi se žena mogla odmoriti i oporaviti. Unatoč tome, muževa obitelj se pojavila i bili su uvrijeđeni kad su saznali da su roditelji već dali ime djetetu bez njihova sudjelovanja.

Nekoliko dana kasnije, situacija se pogoršala. 'Došla je moja šogorica pod izlikom da želi pomoći. U tom trenutku bila sam u sobi, presvlačila bebu da je donesem i upoznam je s njom. Kasnije mi je rekla da sam joj slomila srce jer joj nisam osobno došla poželjeti dobrodošlicu. Zatim mi je rekla da moram paziti da se moja svekrva osjeća dobrodošlo jer prošli put to nije bio slučaj', nastavila je mlada majka.

Nedugo nakon toga, ponovno se pojavila svekrva, ovaj put sa dvojicom sinova i jednom od njihovih supruga. 'To je za mene bilo previše — emocionalno i fizički. Rekla sam da ne želim da ljudi ljube bebu, ali svekrva to nije poštovala, a čak je i supruga jednog od muževe braće pitala zašto imamo pravila za bebu, što me jako uzrujalo. Kad ja poljubim svoje dijete, gledaju me kao da je to čudno, kao da žele pitati zašto ja to smijem učiniti, a oni ne', piše žena.

GALERIJA: Imaju 'zmiju u džepu': Ovo su najškrtiji horoskopski znakovi - jedan daleko prednjači

Tenzije su dodatno porasle kad je svekrva opsjednuto htjela kupati dijete, iako joj je nekoliko puta rečeno, a i potvrđeno od strane primalje, da se dijete ne kupa dok ne otpadne pupčani batrljak. 'Nameće stvari poput davanja vode bebi, zamatanja unatoč mojim uputama, pokušava preuzeti kad presvlačim pelenu ili odijevam dijete. Konstantno se moram iznova postavljati i ponavljati, i to me iscrpljuje', dodala je žena.

Vrhunac svega, piše žena, dogodio se kad ju je svekrva zamolila da skuha obiteljsku večeru — samo osam dana nakon poroda, dok je bila iscrpljena i još se oporavljala. 'Ne želim zvučati nezahvalno. Cijenim pomoć, ali osjećam kao da su prešli sve granice, a ja samo pokušavam preživjeti prve dane majčinstva', zaključila je mlada majka.

Korisnici Reddita složili su se da situacija nije normalna. Neki komentatori smatraju da je to možda 'samo način na koji muževa obitelj funkcionira', ali da to ipak treba riješiti. Jedan piše: 'To je vjerojatno njihov obiteljski obrazac, ali nije koristan za tvoj oporavak. Tvoj muž mora jasno reći svojoj obitelji da vam treba nekoliko dana mira.' Drugi dodaje: 'Je li moguće da pretjeruješ? Možda. Ali tvoji zahtjevi nisu nerazumni. Ti si majka djeteta. A tvoja svekrva potpuno zanemaruje tvoje želje.'

Svekrva zahtijevala DNK test za unuku: Slučajno je razotkrila vlastitu ljubavnu aferu