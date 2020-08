Zbog avanture za jednu noć izgubio je sve: Žena je sve doznala i izbacila me iz kuće

Samozaposleni električar prije godinu dana išao je odraditi posao kod jedne mušterije, kako je opisuje, mlade i zgodne žene koja mu je bila jako privlačna. Dok je popravljao što je trebalo, cijelo vrijeme nije mogla skinuti pogled s njega. "Osjetila se privlačnost među nama, bilo je očito."

Ovaj 39-godišnji suprug i otac dvoje djece nakon obavljenog posla počeo se dopisivati s 28-godišnjom samohranom majkom koja ga je vrlo brzo pozvala k sebi. Počeli su se ljubiti, a sve je završilo seksom. "Moja žena vidjela je poruke i izbacila me iz kuće. Nedostaju mi djeca, a supruga kaže da sam sve upropastio i da me neće primiti natrag. Sve sam izgubio zbog jedne avanture."



Poslao je pismo psihoterapeutkinji Deidre, a ona mu je dala kratki i jasni savjet: "Objasni svojoj ženi da je to bila jedna velika pogreška. Fokusiraj se na stvari koje možeš učiniti za nju i djecu i drži se toga."