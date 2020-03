Bajkerica iz Velike Gorice ima najdužu kosu, skuplja oružje, ali i najpoznatije lutke - Barbie, ima ih oko 300

"Moja cijela filozofija Barbie lutke bila je da kroz igračku djevojčica može biti sve što želi. Barbie je uvijek predstavljala činjenicu da djevojka ima izbora”, rekla je Ruth Handler, žena zaslužna za stvaranje najpopularnije lutke na svijetu.



Barbie 9. ožujka slavi 61 rođendan. Ruth Handler gledala je svoju kćer Barbaru, kako se igra papirnatim lutkama pretvarajući se da su u pitanju odrasli ljudi. Handler je primijetila da će u takvoj igri djeca češće inscenirati buduće događaje, nego sadašnje ili prošle. Dok je Ruth bila na odmoru u Europi s obitelji, vidjela je njemačku lutku Bild Lilli (koja nije bila zamišljena kao igračka za djecu) u švicarskoj trgovini, kupila je i donijela kući. Lutka Lilli predstavljala je isti koncept koji je Ruth ranije predložila Mattelovim rukovoditeljima, a sve ostalo je, kako se kaže - povijest.



Mi smo upoznali ženu koja ima jednu od najvećih kolekcija Barbie lutaka kod nas. Sanja Gršetić je profesorica, a u svojoj kolekciji ima oko 300 lutaka. Dio njenih najvrijednijih lutaka iz kolekcije trenutno se nalazi na Dječjem odjelu sisačke knjižnice, poput ove na fotografiji gore, a ona je božica Sunca.



Prvu je, kaže nam, dobila na poklon s 10 godina.



- Ona je posebna jer može pomicati zglobovima - kaže nam Sanja, koja u svojoj kolekciji ima "limited edition" Barbie lutke koje nikada nije ni otvorila. Trenutno je većina njenih najvrijednijih lutaka u Sisku, na Dječjem odjelu knjižnice. Prošle godine im je ustupila svoje lutke, baš povodom Barbienog 60. rođendana. Među njima se nalazi i impresivna Barbie visoka čak jedan metar (na fotografiji ispod Merlinke), zatim Barbie koja izgleda poput Merlinke, a napravljena je po uzoru na film "The Seven Year Itch" (dolje).

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

- Mnogi me ne mogu povezati s time da skupljam Barbike - priznaje nam Sanja.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Zašto? Pa ona je inače strastvena bajkerica, zatim lovkinja, a onda još i skuplja oružje. Sanja je završila tri fakulteta, a trenutno predaje u velikogoričkoj obrtničkoj školi.

Foto: Privatna arhiva

No, to nisu jedine zanimljivosti u njenom životu. Jednom prilikom bila je proglašena i ženom s najduljom kosom u Hrvatskoj. Njena kosa bila je duga čak 164 centimetra, pa tako sezala čak do sredine listova.

Foto: Privatna arhiva

- Nije mi bilo teško održavati tako dugu kosu. Njegovala sam je dva puta mjesečnom domaćom mješavinom žumanjaka i ricinuosva ulja, a puštala sam je deset godina - ispričala nam je.

Foto: Privatna arhiva

S velikom strašću Sanja priča o svojim lutkama, pa se prisjeća kako je nekad bilo teško doći do Barbike.

U videu pogledajte njenu impresivnu kolekciju Barbie lutaka i sve što nam je ispričala:

- Jednom prilikom bila sam u Njemačkoj s ocem i nagovorila ga da mi kupi Barbie. Bila je predivna. Igrala sam se s njom u busu na povratku do Hrvatske. Nažalost, ostavila sam je u busu... Čak smo nekako pokušali i doći do nje, međutim nije bilo povratka.



Više od 100 barbika različitih tonova kože, oblika ženskog tijela, crta lica, boje kose, stilova i boja očiju predstavljeno je samo od 2015. godine, što Barbie čini najraznovrsnijom lutkom na tržištu. Danas, s više od 200 različitih karijera, Barbie i dalje inspirira neograničene potencijale u svakoj djevojčici, kroz predstavljanje šireg pogleda na društvo koje prikazuje zanimanja u kojima žene obično nisu dovoljno zastupljene, te naglašavajući ženske uzore i žene heroje.