Zagrebački mladenci mnoge neugodno iznenadili svojom odlukom na vjenčanju: 'Svi su bili zgroženi i nisu mogli vjerovati'

Svi mladenci žele da njihovo vjenčanje bude posebno i savršeno. Od mjesta, datuma, gostiju, programa - sve mora biti baš onako kako su oni to zamislili. Svi koji su prošli kroz organizaciju vjenčanja, znaju koliko odabir lokacije za proslavu vjenčanja, ali i odabir datuma, znaju biti stresni. Za neke je datume čak i potrebno rezervirati i do godinu dana unaprijed, piše portal Zagreb.info.

Zagrepčanka Jasmina tako je prije sedam godina s tadašnjim zaručnikom krenula u planiranje vjenčanja, a dogovor je bio da žele neki datum u jesen kako bi izbjegli nesnosne ljetne vrućine.

Termin je bio dogovoren s vlasnikom jednog popularnog zagrebačkog restorana te su zajedno s njim krenuli gledati kalendar. “To je bilo rano proljeće, rekli smo mu da želimo jesen, najkasnije do polovice listopada, no on je samo odmahivao glavom i pokazivao nam kalendar, odnosno prekrižene datume koji su značili da je termin rezerviran. ‘Imam vam samo ovaj, ali ga svi nekako izbjegavaju’ rekao je i pokazao nam kemijskom na 13.10. Bez puno razmišljanja rekli smo gotovo u isti glas da može, a on je tiho rekao, "Ali to je petak 13.”, ispričala je Jasmina.

S lakoćom su rezervirali bend, cvjećara, fotografa i crkvu jer jer je taj datum uglavnom bio slobodan. “Nisam ni sanjala kako će nam organizacija vjenčanja proći glatko, bez imalo stresa”, rekla je Jasmina.

No, ono što nije očekivala bila je reakcija rodbine i prijatelja. “Svi su se zgražali, kao da smo napravili zločin, a ne organizirali svadbu. Kad smo pozivali ljude naslušali smo se takvih idiotarija od toga da smo si navukli nesreću u startu, da je to vražji datum pa da nitko normalan ne radi svadbu na taj dan. A nama je baš bilo super, sve je prošlo tako spontano, baš kao i ono što je uslijedilo i što živimo evo već šestu godinu zaredom”, dodala je mladenka.

