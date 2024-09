Za svako godišnje doba imamo posebna jela, a i štrudle imaju svoja sezonska punjenja

Kultni restoran Kvaka u Karlovcu nezaobilazno je mjesto koje morate posjetiti ako ste u gradu na četiri rijeke. Za njega znaju

i stari i mladi Karlovčani jer je nastao tik uz Veslački klub Korana na Kupi koji postoji još od 1935. godine. Restoran, otvoren uz prostorije ovog karlovačkog amaterskog veslačkog kluba sredinom prošloga stoljeća, zbog svojih je susjeda dobio naziv Kvaka. Položaj na obali rijeke Kupe oduvijek je bio iznimno atraktivan, pa i sada, ako ste na terasi restorana, možete gledati veslače kako treniraju na rijeci jer imaju pristanište odmah ispod restorana. Iako ste u središtu grada, zapravo uživate u mirnoj atmosferi kvarta koji je po kultnom restoranu među Karlovčanima prozvan Kvaka.

Oduvijek je to bilo mjesto gdje možete jesti dobru hranu, posebno ribu, no bilo je tu i tradicionalnih mesnih jela, ali zadnjih deset godina, otkad su restoran preuzele Renata Grubešić i Tatjana Rehorić, Kvaka je postala sinonim osim za dobru hranu i za iznimno ugodan, opuštajući i romantičan ambijent. I dok je Tatjana posvećena administraciji, Renata je kreativka u uređenju interijera, ali i osmišljavanju menija koje mijenja kvartalno, s obzirom na sezonalnost namirnica, osmišljava normative, kuha tjesteninu, a i sve slastice u restoranu koje kušate tijekom godine, rezultat su njezinih kreativnih ideja, no osim što ih sama osmišljava, sama ih i priprema.

06.09.2024., Karlovac -Restoran Kvaka vlasnice Renate Grubesic. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

– Kada sam preuzela restoran, željela sam od njega napraviti mjesto gdje ću se ja, a onda i gost osjećati ugodno, da gostu, kao što mu je ugodno u njegovu domu, u dnevnoj sobi, bude ugodno i kod nas. Trudim se tijekom godine u unutrašnjosti ili vani urediti neki fotokutak; za Valentinovo, advent, u proljeće, ovdje uvijek imate mjesto gdje možete napraviti fotografije za uspomene. Mislim da

sam uspjela dati svoj “touch”, a sudeći po brojnim gostima koji nam dolaze i slikaju se kod nas, vjerujem da sam to i postigla. Dosta nam gostiju dolazi u zadnje vrijeme ciljano iz Zagreba kako bi uživali u ambijentu i dobroj hrani, a dolazi i sve više stranaca. Svakome preporučimo neko jelo koja je u to doba godine atraktivno, a trudim se da svako godišnje doba ima svoja sezonska jela koja onda pripremimo na malo drukčiji način i aranžiramo. Dakle, radimo tradicionalnu kuhinju s vrlo malim odmakom prema modernom, ali vrlo malim. Za mene hrana mora biti hrana i tako mora biti prezentirana na tanjuru. Svatko tko proba neko preporučeno jelo oduševi se i hvali ga – priča nam Renata dok proučavamo aktualni meni koji će s dolaskom jeseni zamijeniti jela s gljivama, kestenima i drugim plodovima jeseni.

Foto: Restoran Kvaka

No, još uvijek možete uživati, primjerice, u domaćim njokima napravljenim od pirovog brašna u umaku od vrganja i s mini burratom ili lungiću umotanom u pancetu od crne slavonske svinje na podlozi od pirea od boba i graška uz grilani kozji sir i prah cikle, možete kušati i file od smuđa u kukuruznom brašnu ili pohane žablje krake u pivskom tijestu ili biftek u zelenom papru uz fuže, file lososa uz lešo krumpir i rukolu u umaku od senfa i meda ili u porciji lignji. Na meniju su i razne juhe, recimo juha od kozica, za koje temeljce sami pripremaju u restoranu, kao i sve vrste tjestenine. Možete kušati kao predjelo i pikantnu paštetu od dimljenog šarana na prepečencu, razna rižota s repovima škampi, primjerice ili lungićem s vrganjima i niz drugih doista posebnih i zanimljivih kombinacija.

06.09.2024., Karlovac -Restoran Kvaka vlasnice Renate Grubesic. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kada su u pitanju slastice, Renata tu daje sve od sebe da posebnim dodacima jelo koje vam je poznato učini još zanimljivijim. – Čitavu godinu imamo štrudle, samo mijenjamo punjenja ovisno o sezoni. Sada imamo, primjerice, štrudlu od višanja u umaku od bourbon vanilije ili uz tu domaću kremu od vanilije štrudle punimo, primjerice, domaćim borovnicama i svježim sirom. Posebno je zanimljivo punjenje sa suhim smokvama, koje sam osmislila; suhe smokve se 24 sata odlažu u prošeku pa se nakon toga narežu na

sitno i povežu svježim sirom i zaliju tim prošekom i umakom od vanilije. Gostima se to jako sviđa. Imamo i bogat izbor torti i ostalih slastica. Kako bi hrana u nepcu zaokružila priču, imamo i iznimno bogatu vinsku kartu s vinima iz čitave Hrvatske, a lokalno iz vinarije Šoštar, tako da se svako jelo može sljubiti s adekvatnim vinom ako to gosti žele – kaže nam Renata Grubešić.

Foto: Restoran Kvaka

S obzirom na to da potječe iz obitelji koja se bavila ugostiteljstvom, čitav je život u tome, iako je jedno vrijeme radila i u državnoj tvrtki, no poslije se posvetila poslu u kojem može izraziti svoju kreativnost pa se bavi i organizacijom svadbenih i drugih evenata, dizajnom i uređenjem interijera, a restoran je sjajna nadogradnja svih tih poslova.

06.09.2024., Karlovac -Restoran Kvaka vlasnice Renate Grubesic. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

– Imamo dosta materijala za dekoracije interijera i onda mi je zgodno i restoran ukrasiti vezano uz određeno godišnje doba ili neki posebni dan; gosti su se na to sada već navikli u Kvaki i to nam je sada svojevrsni zaštitni znak, po tome smo malo drukčiji od ostalih. Meni je jako važno da se i ambijent i ponuda dobro “slažu”, da se zbog svih tih detalja gost osjeća ugodno i da se želi vratiti. Imam odličan tim ljudi; od kuhara, konobara, dio je mlađa, a dio starija generacija i mi odlično funkcioniramo, nadopunjujemo se i to je, zapravo, također jako važno za uspjeh; ovisni smo jedni o drugima, nitko sam ne bi mogao uspjeti. Trenutačno nas je 12 zaposlenih, a kada je sezona i kada ima puno gostiju, a samo vani na terasi stane 120 osoba, zajedničkim snagama uspijevamo udovoljiti svima. Ponekad je malo teže, nekada lakše, počinjala sam sama u svemu od nule, ali to je tako i tim više sam ponosna na rezultate. Drago mi je da su nas gosti prepoznali kao mjesto gdje mogu okusiti i nešto novo, drukčije, a opet tradicionalno jelo. Namirnice nabavljamo, koliko se to može, od lokalnih dobavljača i ovisimo o sezoni. Primjerice, žablji su krakovi popularni, no njih nema uvijek. Sir, voće, povrće, riječnu ribu, sve to nabavljamo lokalno i zadovoljni smo – dodaje Renata.

Foto: Restoran Kvaka

Kvaka je, naime, mjesto kamo Karlovčani dolaze na jutarnju kavu koju s veseljem piju u hladu stoljetnih kestena i u jutarnjem miru i tišini, rado tu dolaze na ručkove, a ima i obitelji – kaže nam Renata – koje su u Kvaki imale svadbenu svečanost, kasnije krštenja

djece, rođendane... – Lijepo je kada postanete dio života neke obitelji, njihovih svečanih trenutaka. To znači da vam se s razlogom ljudi vraćaju. Inače, u Karlovcu je zadnjih godina jako puno događanja, sadržaja, ima puno mjesta koje možete posjetiti, od Aquatike, Starog grada Dubovca koji je u blizini restorana, puno je manifestacija i drugih zanimljivih lokacija. Mi smo, primjerice, ove godine sudjelovali na manifestaciji Okusi svijeta koja se održava u sklopu Zvjezdanog ljeta u srpnju i kuhali smo hranu iz Perua. Došao nam je i kuhar iz Zagreba koji je Peruanac kako bi nas podučio kuhanju njihovih jela. To je doista odlična ideja i prekrasno iskustvo; na toj je manifestaciji vladala jedna internacionalna atmosfera, posebno zajedništvo koje nas je sve obogatilo. Gosti u Karlovac sve više dolaze ciljano, sve smo manje grad kroz koji se samo prolazi, a sve više grad susreta i to je odlično za sve; i za goste i za nas. Nas u restoranu Kvaka veseli što smo i mi sve više razlog dolaska u Karlovac, što su nas gosti prepoznali kao ugodno mjesto koje žele posjetiti i dolaze nešto fino pojesti – kaže nam Renata Grubešić.