Za kožu bez bora! Pijte ovaj napitak i neće vam trebati botoks

Za časopis Women's Health, Sonya Angelone, nutricionistica i glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku, kaže kako juha od kostiju može biti rješenje za mladolik izgled. Tijekom dugotrajnog procesa kuhanja, hrskavica iz kostiju i vezivno tkivo mesa razgrađuju se u kolagenski protein, koji ostaje u juhi, odnosno temeljcu, čak i nakon što procijedite povrće i meso, kaže Angelone. Smatra se da ovaj napitak, prepun kolagena i drugih hranjivih tvari, može učiniti kožu blistavom i pomoći u borbi protiv starenja, prenosi The Sun. Kolagenski protein iz juhe od kostiju, među ostalim, pomaže u očuvanju elastičnosti i hidratacije kože.

Kolagen je teško pronaći u namirnicama, što juhu od kostiju čini izvrsnim načinom za očuvanje zdravlja kože. Kako starimo, kolagen postaje sve važniji sastojak koji trebamo dodavati u prehranu. Naša tijela prirodno proizvode kolagen, no taj proces usporava nakon što dođemo do sredine dvadesetih. Do šezdesete godine, gubimo do 80% prirodnog kolagena.

Trebat će vam meso s kostima - piletina se kuha najkraće, dok govedina i janjetina nešto dulje. Što dulje kuhate, to bolje! Nakon što odvojite meso s kostiju, zapržite ih kako biste pojačali okus, zajedno s povrćem po izboru. Zatim, sve prebacite u lonac i prelijte vodom. “Možete dodati i malo octa kako bi se hrskavica lakše rastopila i oslobodila svoje hranjive tvari,” kaže Angelone. Nakon kuhanja, procijedite meso i povrće i dobit ćete tekuće zlato – temeljac od kostiju. Može se koristiti za juhe, variva i razne obroke. Osim toga, možete ga piti poput čaja ili kave kada god poželite topli napitak.

Dermatolozi tvrde da položaj spavanja i jastučnica mogu uzrokovati bore na licu: Evo zašto se to događa