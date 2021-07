Vrućina vas čini nervoznima? Ove vježbe disanja pomažu

Meditiranje i pravilno disanje mogu nam pomoći u raznim situacijama koje izazivaju stres, nervozu i nelagodu, a vježbanje tih tehnika veliku popularnost je steklo tijekom 2020. godine, točnije kada je počela pandemija. Ljudi su pronalazili razne načine da se umire, a isti ti načini mogu pomoći i sada - tijekom toplinskog vala koji mnogima izaziva nervozu.



Znanstvenici s Nacionalnog sveučilišta u Singapuru objavili su rezultate jednog svog istraživanja u časopisu PLOS ONE i otkrili da je moguće da tjelesnu temperaturu kontrolira mozak. "Povišenje tjelesne temperature može se postići uz određene tehnike meditacije", napisali su i dodali da, iako nema mnogo zdravstvenih dokaza o hlađenju tijela na taj način, mnogi jogisti su vlastitim iskustvom shvatili da im se tijelo rashladi tijekom vježbanja disanja.



Ono što je sigurno jest da 10-ak minuta koncentriranja na disanje može opustiti um i živčani sustav te usporiti otkucaje srca, pa stručnjaci preporučuju da se poslužite tom metodom smirivanja ako vam ovi topli dani stvaraju nervozu i tjeskobu.

Udobno sjednite, najbolje na pod. Desnim palcem zatvorite desnu nosnicu i udahnite kroz lijevu brojeći do četiri. Otvorite desnu nosnicu, a zatim zatvorite lijevu ali prstenjakom. Ponovite udisaje, ovaj put na desnu stranu. Ponovite to pet do deset puta. U jogi je lijevi kanal yin - hladna energija - a desni kanal je yang - topla energija. Prema njihovom vjerovanju, ovakvim disanjem povećavate hladnu energiju i smanjujete toplu, prenosi Yahoo.



Drugi način rashlađivanja i smirivanja disanjem je da legnete ili sjednete, a zatim udahnete na nos brojeći do četiri, pa izdahnete brojeći do osam.

