Utučena žena priznala: 'Moj muž ima aferu sa svojom polusestrom'

Jedna se žena u svome braku našla sa krajnje neobičnim problemom prevare. Naime, njen ‘neizlječivo bolestan suprug poslao je poruku svojoj polusestri da je pita koju boju gaćica nosi’. Od ovog joj se saznanja smučilo te je potvrdila ono u što je sumnjala godinama - da njih dvoje imaju aferu, priznala je The Sun-ovoj savjetnici Deidre.

‘Ona ima 51 godinu, a moj muž 57. Kad sam ga upoznala prije 20 godina, rekao je da je imao dvije dugotrajne veze. Jedna je bio s djevojkom s fakulteta - ali o drugoj nije htio govoriti. Sada znam zašto - vjerujem da je to bila njegova polusestra’, kaže.

‘Imam 53 godine i nedavno smo se vjenčali jer mu je dijagnosticiran rak. Dala sam otkaz na poslu kako bih se brinula za njega. Nedavno mi je umrla svekrva. Dok je bila bolesna, moj muž ju je posjećivao u bolnici i uvijek bi bio sa svojom polusestrom. Tada sam mislio da se nešto čudno događa jer sam u njegovoj torbi pronašla par njezinih gaćica’, dodaje.

‘Njegovo opravdanje je bilo da je njen psić stalno trčao uokolo s njenim donjim rubljem i da su tako završili u njegovoj torbi’, nastavlja, ‘Njegova priča nije držala vodu. Pitala sam ga je li me prevario, ali on je to zanijekao. Pa sam mu rekao da mu je zabranjen boravak s njom’.

‘Ali, kako je majčina bolest napredovala, ostao je u kontaktu s polusestrom. Sada je umrla i on mora otići do njezine kuće da to riješi. Oboje smo se složili da bi trebao ići, ali onda sam vidjela niz WhatsApp poruka od njegove polusestre i bile su toliko odvratne da sam htjela povratiti. Nju zanima samo novac, ali on to ne vidi. Želim ga ostaviti, ali kako kad mu nije ostalo još dugo života?’, pita se očajna žena.

Deidre joj je poručila: ‘Sad kad ste vidjeli poruke, on teško može poreći aferu. Možda ga je sram jer je ona obitelj, iako nisu u krvnom srodstvu. Ako ga još uvijek volite, recite mu da je igra gotova i da mora biti iskren i odlučiti koga želi. Ako ste to vi, on će se morati potruditi kako bi povratio vaše povjerenje. Zapamtite, udali ste se za njega kako biste osigurali svoju financijsku stabilnost u slučaju njegove smrti. Ako, kao što sumnjate, ona traži njegov novac, pobrinite se da budete zaštićeni’.

