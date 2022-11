Uštedite na struji i vodi: Jednostavni načini kako da odjeća duže ostane čista bez pranja!

Nitko ne voli svaki dan prati rublje, a da ne spominjemo da to može biti i poprilično skupo te trošiti puno struje i vode. No pokazalo se da postoji nekoliko jednostavnih načina da odjeću dulje održite svježom te je tako rjeđe stavljate u pranje.

U razgovoru za The Sun, Deyan Dimitrov, izvršni direktor tvrtke Laundryheap podijelio je neke od najboljih načina da vaša odjeća dulje ostane svježa.

Koristite alkoholni ocat

Alkoholni ocat odličan je svestrani proizvod za čišćenje, ali jeste li znali da se može koristiti i za vašu odjeću? Prema riječima stručnjaka, jednostavna otopina pomoći će dezodorirati odjeću i obuću, što znači da ih možete nositi dulje. Pomiješajte 150 ml octa sa 150 ml vode i upotrijebite bočicu s raspršivačem da poprskate odjevne predmete. Kiseli miris octa izblijedit će kako se vaša odjeća suši, ostavljajući odjeću potpuno novom.

Maksimalno iskoristite eterična ulja

Ako ne pada kiša, provjetravanje odjeće u vrtu odličan je način da je osvježite. No, ako im je potrebna pomoć, pokušajte pomiješati nekoliko kapi eteričnog ulja s vodom prije nego što otopinom poprskate odjeću. Najbolji dio ovog trika je što možete koristiti bilo koji miris eteričnog ulja koji želite.

Koristite sol za posvjetljivanje odjeće

Ako vaša odjeća izgleda izblijedjelo, to se može popraviti s nekoliko žlica soli. Jednostavno namočite odjeću u kantu hladne vode s četiri žlice soli. To će vam pomoći da se riješite prljavštine koja bi mogla uzrokovati da vaša odjeća izgleda izblijedjelo.

Napravite vlastiti sprej

Ponekad odjeću ne treba ni prati, ali svejedno to radimo kada je izgužvana. No, to se može riješiti jednostavnim sprejom, otkrio je profesionalac. Pomiješajte osam dijelova vode, jedan dio omekšivača i jedan dio alkohola pa dobro promiješajte. Nakon što odjeću prekrijete laganim slojem otopine, čistim rukama istrljajte nabore. Vaša će odjeća izgledati svježa i bez nabora.

Napravite sredstvo za uklanjanje mrlja

Čiste mrlje možete uočiti i domaćim sredstvom za uklanjanje. Napravite pastu od dvije trećine šalice sode bikarbone i pola šalice alkoholnog octa te pomiješajte. Samo nanesite pastu na sve mrlje i ostavite 10 minuta prije ispiranja vodom.

