U ovo vrijeme ljudi najčešće varaju partnere, otkriveno i koliko se često čuju s ljubavnicima

Online agencija za "dejtanje", Ashley Madison, nedavno je provela istraživanje na 1600 ispitanika, konkretnije, onih koji varaju svoje partnere. Svrha istraživanja bilo je doznati kad "varalice" misle na svoje ljubavnike i ljubavnice, kad se s njima čuju i kad odlaze na tajne spojeve.

Više od dvije trećine ispitanika u braku su više od 10 godina, dok je 44% ispitanika otkrilo kako ima aferu koja traje godinu dana ili manje. Većina ispitanika priznalo je kako se s ljubavnikom ili ljubavnicom najčešće čuje putem poruke.

Zanimljivo, kad je riječ o učestalosti čujenja, 47% reklo je kako se s ljubavnikom ili ljubavnicom čuju jednom do dvaput dnevno, dok se u istoj mjeri čuju i sa supružnikom, odnosno supružnicom!

Rezultati su pokazali da više od polovice ispitanika prekine ono što radi u određenom trenutku na poslu kako bi odgovorilo na poziv supružnika, dok je 73% reklo kako ne bi isto napravili kad je riječ o onima s kojima varaju svoje partnere, piše Daily Mail.

"Ne žalim, ali se sramim" Tri žene priznale zašto su varale partnere i kako se to odrazilo na njihovu vezu

Isabella Wise, direktorica komunikacija u Ashley Madison, otkrila je i što je razlog najvećeg broja prevara:

Većina ispitanika živi sretno sa svojim supružnicima i ostatkom obitelji, nevoljko se trude ostati u braku, no još uvijek im nedostaje nešto što bi upotpunilo sliku. Za neke je to seks, a za neke je to jednostavno osjećaj požude, odnosno da su oni predmet iste.