U ovim ste zemljama najsigurniji šetajući sami noću: Moglo bi vas iznenaditi na kojem je mjestu Hrvatska

Ako planirate šetnje noću kroz Europu, možda vas zanima koliko je to sigurno u različitim zemljama. Prema podacima Numbeoa, sigurnost u noćnim šetnjama varira od zemlje do zemlje. Hrvatska se našla na prvom mjestu, a slijede je naši susjedi, što samo potvrđuje kako su sigurnost i kvaliteta života u ovom dijelu Europe na vrlo visokom nivou.

Hrvatska je na vrhu popisa, a sigurno hodanje noću je bezbrižno. Niska stopa kriminala i općenito mirna atmosfera čine našu zemlju savršenom destinacijom za šetnje, čak i u kasnim satima. Turisti i građani mogu se osjećati sigurno dok uživaju u ljepotama naših gradova i obale.

Safety walking alone during night in Europe (from more safe to less safe):



1. Croatia 🇭🇷

2. Slovenia 🇸🇮

3. Iceland 🇮🇸

4. Georgia 🇬🇪

5. Switzerland 🇨🇭

6. Czech Republic 🇨🇿

7. Denmark 🇩🇰

8. Estonia 🇪🇪

9. Finland 🇫🇮

10. Netherlands 🇳🇱

11. Montenegro 🇲🇪

12. Austria 🇦🇹…