U Čakovcu su sagrađena dva nova kvarta,tamo se doseljavaju mladi ikad nisam ni pomišljao da odem iz Međimurja, sjedeći na terasi čakovečkog kafića Beška izgovara 33-godišnji Denis Perčić.

– Puno se mladih iseljava, ali ovdje je super i kod nas vlada suprotan trend. Za razliku od nekad kad se malo tko vraćao doma sa studija iz Zagreba, danas se to promijenilo, mladi se vraćaju, ali i doseljavaju iz drugih krajeva. Poslovne prilike su velike, raste IT sektor, razvija se turizam, imamo dosta kvalitetnih OPG-ova... Zbilja je puno mogućnosti. Nema tome dugo da su u Čakovcu sagrađena dva potpuno nova kvarta. Stanovi su odmah prodani. Život je tijekom tjedna kod nas puno smireniji, a opet, ako poželiš nekamo otići, autocestom smo povezani i s Austrijom i sa Slovenijom i sa Zagrebom – kaže Denis.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Miris sijena iz djetinjstva

On je u Zagrebu završio multimedijalni dizajn, nakon studija se vratio kući i posljednjih sedam-osam godina u Čakovcu ima studio “Reci da”.

– Ne bavimo se vjenčanjima – smije se pa dodaje kako su u studiju zaposleni on i prijatelj Ivan, a s obzirom na obim posla, po potrebi angažiraju vanjske suradnike. Studio se bavi fotografijom, dizajnom, snimanjem videa... Na svojoj su internetskoj stranici Denis i Ivan naveli da izgaraju za ideje u koje vjeruju i da se u njih ugrađuju duhovito, jednostavno, vjerodostojno i emotivno. A Denis vjeruje da se u Međimurju dobro živi, što će jednostavno i emotivno prikazati u jednominutnome videu koji snima za projekt Moja.hr.

Govori nam kako je odrastao na selu, u Lapšini, i da iz djetinjstva pamti topla jutra, miris sijena, te kako bi bos hodao po travi, iz vrta ubrao svježu rajčicu i papriku pa ih jeo za doručak s mesom ‘z tiblice. Ili s domaćim jajima koja mu je baka pripremala. Što se tiče današnjice, Denis kaže da se u Čakovcu razvija alternativna scena, “niču” craft pivovare, pravi se craft gin, mnoštvo je odličnih vinarija, restorana... Na jesen će, bude li situacija s pandemijom pod kontrolom, opet biti pregršt festivala.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

– Sve to me drži ovdje – izgovara Denis dok se vozimo prema Murskom Središću i skrećemo prema Muri, ka skeli Fusek. Ondje u Skela baru s društvom sjedi “murski vuk”, skelar Stjepan Zadravec, i pita nas želimo li na drugu stranu, do “Napolitanki”. Tako se, naime, zovu ovdašnji ribnjaci koji poredani jedan do drugog iz zraka izgledaju poput omiljenog keksa. Ribnjaka ima deset, Zadravec kaže da su duboki od 13 do 20 metara i da je potrebno sat i pol da ih se sve obiđe. Vikendom tamo dođe nekoliko stotina ljudi, a kod polazne “luke” nalazi se prostor za roštiljanje s klupama. Skela na drugu obalu vozi četiri put dnevno, a prijevoz je – besplatan.

Vrativši se, Zaravec nam na karti pokazuje da su nedaleko od “Napolitanki” i ribnjaci “Mali Balaton” i “Kod vage”: – A tamo malo dalje, u Peklenici, pronađeno je prvo naftno polje na svijetu – izgovara murski vuk.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

– Mi se ovdje volimo uspoređivati s Austrijom i Slovenijom i želimo biti još bolji. Problem je Međimurja što su kod nas plaće ispod hrvatskoga prosjeka, no ljudi su ovdje vrijedni, često rade po dva posla – kaže Denis Perčić.

Taj drugi posao nerijetko ima veze s turizmom i proizvodnjom hrane na vlastitom OPG-u.

Tu ima 250 vina i 500 vrsta jela

Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije, kaže da su se oni prometnuli u “boutique destinaciju” u koju gosti dolaze ponajviše zbog wellness i zdravstvenog turizma u toplicama Sveti Martin na Muri. Lijepa priroda na drugome je mjestu kao razlog dolaska. Turisti u Međimurju vole i mogućnost aktivnoga odmora, posjećuju adrenalinske parkove, sportske objekte, voze se dobro označenim biciklističkim stazama... Enogastronomija također privlači goste.

– Tridesetak obitelji od nešto više od 20 sorti grožđa pravi 250 različitih vina – kaže Grula.

Što se tiče kulinarske baštine, direktor iznosi podatak kako se u Međimurju spravlja više od 500 vrsta jela. Grula nam otkriva novitet koji bi trebao zaživjeti ovoga ljeta, a to je uspostava autobusnih linija kojima bi se povezalo pet-šest odredišta u Gornjem i isto toliko u Donjem Međimurju. Za taj bi se put po povoljnoj cijeni kupovala dnevna karta, a gost bi vrijeme boravka u mjestu na ruti određivao sam, odnosno “lovio” bi sljedeći bus koji mu paše da nastavi putovanje. Spremaju se u turističkoj zajednici i za jesen i nastavak lani započete kampanje “Međimurje daje više”, kroz koju gost za ostvarenu potrošnju od 250 kuna dobiva gratis sadržaje u obliku kupona.

– Kod nas se uvijek ima što raditi. I vidjeti – kaže Denis Perčić.

Prvi vinski kamp je na gospodarstvu Hažić

Nedavno je u Međimurju, u selu Jurovčak u općini Sveti Martin na Muri, na poljoprivrednom gospodarstvu obitelji Hažić otvoren prvi vinski kamp u Hrvatskoj. U kampu sagrađenom po najvišim ekološkim standardima i kategoriziranim s četiri sunca dvanaest je parcela za kampere i osam drvenih mobilnih kućica (one će biti u funkciji početkom srpnja). Parcele nose imena najzastupljenijih sorta vinove loze u međimurskom vinogorju. Obitelj Hažić već se dugo bavi seoskim turizmom, imaju Vinsku kuću, proizvode vino, a od svojih jabuka prave sok, čips i ocat.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Muzej nematerijalne baštine otvara se uskoro

U Međimurju se puno radi i na promociji kulturnoga turizma, uređeno je desetak interpretacijskih centara za posjetitelje, a početkom ljeta se u Čakovcu otvara prvi muzeje nematerijalne kulturne baštine u Hrvatskoj – Riznica Međimurja. Bit će smješten u obnovljenom Starom gradu u kojem je stolovala obitelj Zrinski. Imat će devet jedinica: demografija, školstvo, jezik i glazba, ples i glazbeni sastavi, zanati vezani za nematerijalnu baštinu, međimurski mitovi i legende, zatvorenici u fortifikaciji kroz različita povijesna razdoblja, progoni vještica i obrambeni sustav.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Najsjevernija točka Hrvatske je na Muri

Najsjevernija točka Hrvatske nalazi se na zaštićenom području rijeke Mure, u Žabniku u općini Sveti Martin na Muri gdje su nadaleko poznate terme, dok je u samome Žabniku atrakcija ploveći mlin na rijeci, jedini takav u Hrvatskoj. U gornjem Međimurju – koje je dobitnik triju priznanja za Europsku destinaciju izvrsnosti (EDEN) – nalazi se i vidikovac s kojeg se pruža najljepši pogled na cijeli kraj. To je Mađerkin breg u Robadju odakle pogled seže prema Austriji, Sloveniji, Mađarskoj i Slovačkoj. U Međimurju ima i nekoliko odličnih restorana, jedan od njih je Terbotz u Železnoj gori.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL