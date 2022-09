"U 8. sam mjesecu trudnoće i puna planova, a moj dečko po noći priča s drugom ženom"

Samo mjesec dana do termina poroda, javila mi se žena koja kaže da se skoro svaku večer u kasnim satima preko video poziva čuje s mojim dečkom, a već im se neko vrijeme razgovori svode na priče o seksu. On i ja bismo trebali sad kupovati stvari za bebu, no umjesto toga razmišljam da ga izbacim iz svog života, napisala je jedna djevojka za The Sun.

Nevjera ju je, kaže, veoma pogodila, pogotovo zato što mu je prije šest godina već bila oprostila prevaru. Zajedno su deset godina i imaju trogodišnju kćer, a nije znala za novu aferu dok joj se nije javila jedna nepoznata žena.

– Nisam je poznavala, ali rekla je da je s mojim partnerom imala video seks i da su se trebali i naći i upoznati, no kad je otkrila da čeka drugo dijete, smatrala je da treba obavijestiti njegovu partnericu. Poslala mi je eksplicitne fotografije po kojima je bilo jasno da govori istinu. On je inzistirao na tome da 'neće dopustiti da išta stane između nas', no nije znao da imam dokaze pa je morao popustiti i sve priznati – nastavila je.

No onda se počeo opravdavati, govoreći da sa mnom zbog trudnoće nema seksa i da ga je trebao negdje pronaći. Mislila je da su sretni i ovo ju je uništilo i želi mu reći da ode. Ne misli da njihova veza to može preživjeti.

– Budući da ste u tako visokoj trudnoći i brzo ćete i drugom djetetu poželjeti dobrodošlicu, sigurno se osjećate vrlo ranjivo. Možda on video razgovore ne vidi kao varanje, ali to je apsolutno jedan oblik nevjere i on bi bez sumnje bio užasnut da vi to učinite s drugim muškarcima. Sada morate odlučiti mislite li da je moguće ponovno izgraditi povjerenje ili biste bili sretniji da tu vezu prekinete. Morate razgovarati s njim i zamoliti ga da bude potpuno iskren. Zapitajte se i želi li on doista učiniti da vam veza funkcionira? Jer, zbog vaše kćerke i nerođenog djeteta vrijedi pokušati – odgovorila joj je Deidre.

