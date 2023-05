U 37. godini postala baka i po drugi put mama: 'Dok sam dojila sina, znala sam podojiti i unuku'

Britanka Jane McNeice (47) postala je baka u svojim 30-ima, kada je njezina kći Laura, koja sada ima 27 godina, rodila sa samo 15 godina. Ipak, Laurino dijete nije bilo zadnja prinova u obitelji jer je i Jane; s već odraslom kćerkom i unukom; u 37. godini života zatrudnjela sa svojim drugim djetetom. Tada je, dvije godine nakon rođenja njene unuke Evie; na svijet došao Oliver, danas devetogodišnjak, a dvije godine kasnije mama i kćer su ponovno bile trudne, ovaj put u isto vrijeme. Jane je tako iste godine dočekala svoje treće dijete Bena i svoju drugu unuku; Belli, danas sedmogodišnjake.

“Laura i ja smo rodile u razmaku od par mjeseci", ispričala je Jane za NY Post, a kako je sa dvije bebe u kući teško baš sve na vrijeme isplanirati, znala je, kaže, ponekad umjesto kćerke podojiti svoju unuku. "Znam da to zvuči prilično ekstremno i da neće svima dobro sjesti. Neki ljudi smatraju da je to nevjerojatna privilegija, dok drugima i sama pomisao izaziva mučninu”, kaže mlada baka koja danas priznaje da je bila shrvana kad joj je kćer prvi put zatrudnjela, sa samo 15 godina.

"Bio je to pravi šok", prisjetila se, dodavši kako je i sama prvi put postala mama vrlo mlada, sa 18 godina. "Ja sam Lauru rodila sa 18 i sjećam se da mi je bilo jako teško. Zato sam mislila da će njoj sa 15 biti još teže i iskreno, nisam bila za to da tako mlada postane mama. Htjela sam da prekine trudnoću i uživa sa svojim vršnjacima, no ona za to nije htjela ni čuti", ispričala je.

Danas ipak, ističe, vjeruje da je baš tako i trebalo biti i da su mnoge dobre stvari proizašle iz preranih trudnoća mame, a onda i kćerke. “Laura i ja smo bliže nego ikada prije, ništa ne zbliži dvije žene kao istovremene trudnoće i bliski porodi", kaže. Osim toga, ističe, njihova su djeca uvijek zajedno, druže se i jedno drugome pomažu, i vjerojatno će cijeli život biti jako bliski.

"Uvijek će imati jedni druge", ističe Jane koja danas više ne žali što se sve tako poklopilo. "Kuća nam je uvijek puna ali svi u tome uživamo, ne mogu ni zamisliti da je drugačije", kaže. Za nju, biti mlada baka apsolutno ima svojih prednosti, a jedna od najvećih je to što će uz svoje unuke vjerojatno provesti još mnogo vremena, više nego što može većina baka i djedova. Jedina je negativna strana, ističe, to što se ne stigne s njima družiti koliko bi htjela, jer su joj i djeca još uvijek jako mala pa i s njima ima pune ruke posla...

