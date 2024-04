Trik skandinavskih roditelja: Bebe ostavljaju da spavaju vani i po zimi!

Kad je Helen Russell, britanska novinarka koja se preselila u Dansku, prvi put posjetila danski vrtić, zatekao ju je neobičan prizor: nizovi dječjih kolica parkiranih u vanjskoj šupi, a u svakoj je bilo po jedno dijete koje je spavalo. "U vrtiću, ili vuggestuu (dječja soba), troje djece drijemaju vani u kolicima ispod zaklona ili u 'šupi za spavanje'", rekla je Russell, autorica knjige “Danska tajna sretne djece”, piše Huffpost.

"Dojenčad su privezana pojasevima nalik uzdi kako ne bi mogla 'pobjeći'. A neka kolica su drvena i čak imaju drvene prečke na šarkama na otvoru tako da mališani ostanu na mjestu dok pedagog ne dođe po njih. Mogu postojati i ljestve od gotovo metra naslonjene na neka dječja kolica kako bi se mrvicu starijoj djeci pomoglo da se sama popnu do mjesta za spavanje...Cijela stvar izgleda arhaično, ali oni drijemaju odlično", objasnila je Russell.

VEZANI ČLANCI:

Iako je jedva čekala ostaviti svoje prvorođenče da spava vani, sve je dobro ispalo kad je na kraju pokušala. Kad je kasnije rodila blizance, bila je zahvalna na mogućnosti da ostavi njihova glomazna dvostruka kolica na otvorenom dok oni drijemaju. "Kada bi moji blizanci spavali, ostali su vani, a ja bih sjedila do prozora, pazeći na trzajuće deke", dodala je. Također je pustila bebe da spavaju vani u šupi u svom dvorištu, gdje su "dobro spavale i budile se sretne (obično)". Osim nizova kolica u spavaonicama vrtića i parkiranih u obiteljskim dvorištima ili terasama, "nije rijedak prizor vidjeti kafić i vani nekoliko kolica s bebama u njima i bez odraslih na vidiku. Roditelji se druže u kafiću," kaže Avigiel Cohen, majka dvogodišnjaka koja živi u Kopenhagenu. Russell je spomenula da obitelji koje žive u stambenim zgradama također koriste zajednička dvorišta u tu svrhu.

Odakle ovo potječe? Praksa je uobičajena u nordijskim zemljama. Zagovarala ju je Emily Picker, "poznata mađarska pedijatrica, čija je učenja i pristupe u razvoju dojenčadi uvela u SAD Magda Gerber", objasnila je savjetnica za spavanje dojenčadi i djece Lola Sánchez Liste. "U njezinim sirotištu Lóczy, sve bebe drijemaju u kolijevkama vani”, rekla je Sánchez Liste. Budući da je prilično hladno na mjestima poput Danske, njegovatelji su usavršili umijeće umotavanja mališana kako bi im bilo toplo. "Danska djeca nose balaclavu, ili 'slonovsku kapu', veći dio godine u različitim debljinama - od pamuka u proljeće do vune zimi. Odjeveni su u više slojeva, često vunena 'odijela za spavanje', kao i rukavice i čizmice, a sve na vrhu ima poplun ili vreću za spavanje, a zatim navlaku za dječja kolica," kaže Russell. Neki ljudi čak idu "starom školom" i koriste "slojeve novina za izolaciju", dodala je. Skrbnici također obraćaju pozornost na to gdje su kolica parkirana, birajući mjesto koje će nuditi zaklon od vjetra.

GALERIJA: Upozorenje: Ovih 6 proizvoda mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik za vaše dijete!

Koje su prednosti drijemanja beba vani? Nordijski njegovatelji navode višestruku korist od prakse drijemanja beba na otvorenom, objasnila je švedska psihologinja, stručnjakinja za spavanje i majka Li Åslund. Prvo, postoji smanjena šansa da dobijete respiratornu bolest za razliku od drijemanja u zatvorenom prostoru - koncept koji nam je svima dobro poznat nakon pandemije COVID-19. To je "važno tijekom dugih zima u nordijskim zemljama", rekla je. Drugo, postoji vjerovanje u blagotvorne učinke boravka vani. "Smatra se da izlaganje prirodnom svjetlu i svježem zraku promiče zdrave obrasce spavanja, pomažući bebama da održe pravilan cirkadijalni ritam", rekla je Åslund. To je u skladu s nordijskom filozofijom friluftsliva, ili "slobodnog zračnog života", objašnjava Russell. "Udisanje svježeg, hladnog zraka vide kao način za razvoj imuniteta." Kada djeca prerastu drijemanje, i dalje se očekuje da će svaki dan sate provoditi vani, igrajući se u odjeći koja će ih zaštititi od često oštrog vremena. Konačno, što je najvažnije za nove roditelje, pristaše vjeruju da bebe brže zaspu i dulje drijemaju kad su vani. "Roditelji će se stoga odlučiti za spavanje na otvorenom što je češće moguće", dodaje Åslund. Russell je primijetila da bi dodatna korist mogla biti to što se djeca naviknu spavati uz onu vrstu ambijentalne buke koja je uobičajena vani.

Postoje li sigurnosni problemi? Kada ugledaju dječja kolica parkirana ispred kafića i barova, većina ljudi odmah pomisli: 'Što ako netko ukrade dijete!' "Prvo sam se zabrinula da je ta praksa opasna, pitajući svoje danske prijatelje: ‘Što ako ih netko... uzme?’ Ali uvijek sam iznova dobivala isti odgovor: ‘Nitko ne krade bebe u Danskoj', ispričala je Russell. Čini se da je najveća briga u nordijskim zemljama, s druge strane, da će bebama biti hladno. Osim pravilnog povezivanja i strateškog parkiranja kolica, Danci drže svoje bebe unutra kad temperature padnu. Danske zdravstvene vlasti preporučuju premještanje drijemanja u zatvorenom prostoru kada temperature padnu na minus 10 stupnjeva Celzija. Cohen je rekla da je tijekom nedavne snježne oluje u Kopenhagenu na vijestima vidjela "službenu izjavu da, budući da je -10 stupnjeva Celzijevih, ako je vaša beba mlađa od godinu dana, trebate 'razmisliti' o tome da ipak ne spava vani." I Russell i Cohen izvijestile su da je drijemanje na otvorenom bilo uspješno kod njihove djece. "Mogu na prste jedne ruke izbrojati koliko je puta zadrijemala u zatvorenom prostoru", rekla je Cohen o svojoj dvogodišnjoj kćeri. "Uvijek nam je prioritet svježi zrak, a ona ovako bolje spava."

VEZANI ČLANCI:

Može li ovo pomoći bebama koje se bore s drijemanjem? Ako se vaša beba bori s drijemanjem, možda bi se isplatilo pokušati izgurati kolica na terasu - ali ne biste trebali očekivati ​​da će to riješiti sve probleme koje imate. Sánchez Liste upozorava roditelje: "Iako je vrlo 'romantično' vidjeti desetke europskih beba kako spavaju u svojim kolicima ispred kafića, to nije realna slika u New Yorku, na primjer." Općenito, rekla je, dok novorođenčad spavaju toliko često da na kraju često drijemaju u pokretu, u kolicima ili nosiljci, kako bebe odrastaju, mogu zahtijevati posebne uvjete spavanja - barem u SAD-u, gdje je drijemanje vani nije norma. "Potreba za drijemanjem postaje redovitija, vrijeme je relevantnije za kvalitetu drijemanja, a starija beba više je stimulirana svime što se događa oko nje", objasnila je. U većini slučajeva, dodala je, "najbolje mjesto za drijemanje je krevetić, u tamnoj, hladnoj prostoriji, slijedeći preporuke za sigurno spavanje." Ako ipak odlučite isprobati drijemanje na otvorenom, važno je poduzeti mjere opreza.

Iako hladno vrijeme podrazumijeva puno slojeva, Sánchez Liste savjetuje da obratite pozornost i na mogućnost pregrijavanja kada je vrijeme toplije. "Ostavljanje kolica na suncu (ili čak u hladu za vrućeg dana), prekrivenih dekama da blokiraju svjetlost, toliko povećava temperaturu kolica da stvara opasnost od gušenja. Kolica uvijek treba staviti na hladno mjesto i ne pokrivati ​​ih dekama koje sprječavaju protok zraka”, rekla je. Preporuka da se bebe stavljaju spavati na leđima također se odnosi na kolica, rekao je Sánchez Liste, preporučujući dječja kolica koja omogućuju takav položaj. Djetetove potrebe za snom uvelike se mijenjaju tijekom prvih godina života, objasnila je Sánchez Liste. Iako se novorođenčad neće pridržavati rasporeda, "nakon 4 mjeseca života dnevno spavanje počinje polako postajati organizirano. Bebe će prijeći s tri na dva spavanca, i s dva na jedan, sve unutar prvih 15 mjeseci života."

Ona savjetuje roditeljima da slijede rutinu za drijemanje, baš kao što to rade noću. Može biti od pomoći rasporediti aktivnosti prema redoslijedu hranjenja, igranja i spavanja, "gdje se beba hrani kad se budi iz spavanja umjesto kada ide spavati." Još jedan način za poticanje zdravog sna? Svježi zrak i prirodno svjetlo dok je dijete budno, osobito tijekom jutarnjih sati. To je, kako bi Skandinavac rekao, dobra dnevna doza friluftsliva.

Mama pokazala što radi s djecom kad treba vrijeme za sebe: 'Ubacim ih u kartonsku kutiju!'