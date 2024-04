Dali su svoju tromjesečnu bebu na posvajanje: 'Jednostavno nemamo vremena paziti na nju'

Jedan muškarac je otkrio da on i suprugas svoju tromjesečnu kćerkicu daju na posvajanje jer se ne uklapa u njihov stil života. Naime, tata je otkrio da njegova supruga Catherine nije bila posebno zainteresirana za njihovu kćer Elizabeth otkad se rodila, a na posao se vratila samo dva tjedna nakon poroda, piše The Sun.

Rekao je da su oboje "radoholičari" i dodao da je Catherinina majka, koja živi s obitelji, većinu vremena čuvala Elizabeth. Na Redditu je tata ispričao da je njegova supruga komunicirala s kćeri samo kad joj je nešto trebalo, a nikad je nije uzela u naručje kad je plakala.

U drugoj objavi podijelio je da je par odlučio dati Elizabeth na posvajanje jer su njih dvoje prezauzeti poslom da bi se brinuli o njoj. Tata je otkrio da je Catherinina majka poludjela kad je čula vijest, a na kraju je dogovoreno da će je ona i posvojiti. Na pitanje korisnika Reddita zašto je izabrao svoju ženu umjesto kćeri, muškarac je rekao: "Sjećam se života bez svoje kćeri. Ne mogu se sjetiti života bez svoje žene. Volim svoju kćer, nemojte me krivo shvatiti, i dati je na posvajanje ne bi bio lak pothvat. Ali njezino zadržavanje ovdje čini moju ženu nesretnom. Ono što u konačnici želim je ono što je najbolje za Catherine i za Elizabeth, i iskreno mislim da bi ovo mogla biti najbolja opcija za sve."

Korisnici Reddita preplavili komentare, a mnogi su bili šokirani odlukom para. Jedna je osoba napisala: "Ovaj tip zvuči kao da uopće nema emocija. Uglavnom, tretiraju napuštanje svog djeteta kao transakcijsku razmjenu između dvije strane." Druga osoba je komentirala: "Ovi ljudi zvuče kao roboti ili vanzemaljci koji isprobavaju ljudski život. Tko pri zdravoj pameti stvori cijeli jedan novi život, odgaja ga nekoliko mjeseci, a onda samo kaže 'eh, to nije za mene'?" Treća osoba je primijetila: "Jedina vrijedna stvar koju su ti ljudi učinili bila je odluka da bebu daju nekome tko bi je volio.Znam da je ovdje vjerojatno potrebna empatija, ali što je s ovim ljudima?!"

"Dovraga, cijeli njihov odgovor je tako robotski i lišen osjećaja prema djevojčici koju su dobili", bila je šokirana još jedna osoba. "Ovo je moj najgori strah u vezi s djecom. Ali to je i razlog zašto ih nikada nisam imala i stalno koristim dva oblika kontracepcije. Bila sam planirano dijete koje je zanemareno i još uvijek me zbunjuje što je moja majka mislila kada me rodila", glasio je jedan od komentara. "Nedostatak krivnje ovdje je ono što me zgražava. Pokazao sam više emocija od ovog dok sam se opraštao sa psima koje sam udomio na nekoliko dana", dodao je još jedan korisnik.

