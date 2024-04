Majka iskreno: 'Moje dvoje djece nije nimalo poput mene i mrzim to - ljudi kažu da sam ja kriva'

Jedna mama je iskreno progovorila o tome što osjeća prema svojoj djeci. Objavljujući objavu na Redditu, objasnila je kako se njezina dva dječaka jako razlikuju od nje u pogledu osobnosti i onoga što im se sviđa. Naslov objave glasio je: "Tuga zbog toga što su moja djeca toliko različita od mene." A 39-godišnjakinja je objasnila kako ne može govoriti o tome kako se osjeća "unutar svoje obitelji jer je to... zločesto".

"Moje dvoje djece jednostavno nisu poput mene. Ekstrovert sam i volim biti na otvorenom, isprobavati avanturističku hranu, biti aktivna, imati velika okupljanja, čitati i slušati ili stvarati glazbu. Moji dečki vole biti kod kuće i igrati igrice i jesti grickalice. U određenoj mjeri znam da je to uobičajeno za većinu djece, ali nisam očekivala da ću se morati boriti s njima kako bih ih upoznala s nekim svojim interesima." Njezina djeca imaju 10 i 7 godina, a kad su na zimu kao obitelj išli na odmor, okušali su se u skijanju, vožnji tandem bicikla, te većem koncertu na otvorenom. No, kako kaže, nitko od njih nije bio zainteresiran i djeca su sve aktivnosti odmah odbacila, piše The Sun.

"Učim da se moram osloboditi nekih očekivanja i prestati pokušavati projicirati svoje interese na svoju djecu. Ali zaboga, baš sam tužna zbog toga. Također sam odgodila neke od ovih stvari dok dečki malo ne narastu, misleći da je možda u pitanju umor ili nepoznatost, ili glad, ili bilo što drugo. Ali, ovdje to zapravo nije slučaj. Jednostavno više vole vlastito kućno okruženje i svoje poznate igrice i grickalice. Mislim da smo samo različiti ljudi.", dodala je.

Tema ima blizu 100 komentara, a svi daju podršku i savjete mami. Jedna mama je podijelila isto iskustvo: "Ja sam uz vas. Za sada se čini da nemam baš ništa zajedničko sa svoja dva sina i ponekad me to pomalo iznervira." Drugi su upozorili na opasnosti vremena provedenog pred ekranom i dodali: "To je od igrica. Vrlo su zarazne.” Netko drugi preporučio je majci da se odvoji od svoje djece i pokuša ih vidjeti kao osobe sa svojim potrebama i željama. "Razumijem da ste razočarani, ali vi ste stvorili to razočaranje imajući očekivanja da će oni biti poput vas", poručio joj je netko. Međutim, jedan korisnik Reddita vidio je to iz druge perspektive: "Ponekad sam tužan jer je moja kći dosta slična meni po pitanju osobnosti. Nadam se da neće završiti kao ja."

